Reemplacamiento Edomex 2026: Este es el plazo para obtener beneficios fiscales donde no habrá prórroga

Reemplacamiento en Edomex, fecha límite descuentos (foto: Jorge Contreras/Infobae México)

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El Gobierno del Estado de México informó que el próximo 31 de agosto de 2026 concluirán, sin prórroga, los beneficios fiscales del Programa de Reemplacamiento 2026, por lo que hizo un llamado a los propietarios de vehículos con placas expedidas en 2021 y años anteriores a realizar el trámite antes de que termine el plazo.

A través de la Secretaría de Finanzas, el gobierno estatal señaló que durante este año se han concluido más de 550 mil trámites de renovación de placas, mientras que alrededor de 150 mil propietarios todavía pueden regularizar su situación y aprovechar las facilidades fiscales vigentes.

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¿Quiénes deben realizar el reemplacamiento en Edomex?

Los propietarios de vehículos con placas expedidas en 2021 y años anteriores deben revisar la vigencia de sus láminas y, en caso de corresponderles, realizar el proceso de renovación.

Para vehículos con placas de 2021 y años posteriores, se contempla una reducción de 100 por ciento de tenencia, refrendo y accesorios correspondientes a 2024 y años anteriores, siempre que los contribuyentes renueven sus placas y cubran las contribuciones correspondientes a 2025 y 2026.

En el caso de vehículos con placas de 2020 y años anteriores, se contempla la reducción de los adeudos correspondientes a 2023 y ejercicios previos, siempre que se cubran las contribuciones de 2024, 2025 y 2026.

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Beneficio para cambio de propietario de vehículos usados

Reemplacamiento Edomex fecha límite descuentos

Los propietarios de vehículos con placas de 2021 también pueden acceder a una reducción del Impuesto sobre la Adquisición de Vehículos Automotores Usados (ISAVAU).

El beneficio alcanza el 100 por ciento para quienes al 31 de diciembre de 2025 se encontraban al corriente en el pago de tenencia y refrendo de ese año.

Para quienes tenían adeudos, existe una reducción del 50 por ciento, siempre que regularicen su situación a más tardar el 31 de agosto. Esta medida busca facilitar la formalización del cambio de propietario de vehículos usados.

¿Cuánto cuesta renovar las placas en Edomex?

El costo de la renovación depende del tipo de vehículo que se tenga, van de los más de mil 600 a los 2 mil 425 (Gob. Edomex)

El costo de la renovación depende del tipo de vehículo:

Automóviles particulares: mil 161 pesos.

Motocicletas: 864 pesos.

Vehículos particulares de carga: 2 mil 425 pesos.

El trámite puede realizarse en línea mediante el Portal de Servicios al Contribuyente: https://pagosytramites.edomex.gob.mx/recaudacion/

Los contribuyentes pueden recoger sus nuevas placas mediante cita en alguno de los 32 Centros de Servicios Fiscales o 20 Módulos Integrales de Recaudación ubicados en centros comerciales.

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También existe la opción de recibir las placas a domicilio dentro del Estado de México y la Zona Metropolitana del Valle de México, de lunes a viernes, en un horario de 9:00 a 20:00 horas.

El secretario de Finanzas, Oscar Flores Jiménez, llamó a los mexiquenses a aprovechar los beneficios antes del 31 de agosto y destacó que el procedimiento puede realizarse de manera sencilla y segura por internet.

Placas vencidas pueden impedir la verificación

Tener placas vencidas evita que se pueda hacer la verificación vehicular en el Edomex

La dependencia estatal recordó que circular con placas vencidas puede generar sanciones de tránsito, además de impedir la realización de la verificación vehicular.

La vigencia puede consultarse directamente en la Tarjeta de Circulación o mediante el Portal de Servicios al Contribuyente, en el apartado “Consulta vigencia de placa”.

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La Secretaría de Finanzas recomendó evitar intermediarios y no compartir documentos, contraseñas, códigos de verificación, datos bancarios o información personal. Los pagos deben realizarse únicamente mediante la línea de captura generada en el portal oficial.

Teléfonos para orientación y denuncias

Para recibir orientación sobre el Programa de Reemplacamiento 2026, el Gobierno del Estado de México puso a disposición los teléfonos 800 696 96 96 y 800 715 43 50, así como el correo electrónico asismex@edomex.gob.mx.

En caso de detectar alguna irregularidad o posible acto de corrupción, la ciudadanía puede denunciar ante la Fiscalía General de Justicia estatal mediante la línea 800 702 87 70.

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Las posibles malas prácticas de personas servidoras públicas pueden reportarse ante la Secretaría de la Contraloría en el número 722 167 9409, extensiones 20086, 20100, 20101, 20136 y 20120.

El llamado de las autoridades es a no esperar hasta el último momento y completar el trámite antes del 31 de agosto, fecha en que terminarán los beneficios fiscales del Reemplacamiento 2026.