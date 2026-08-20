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Luis Chaparro nominó a Ese Pérez cara a cara y así reaccionó el creador de contenido

La cuarta Gala de Nominación de La Casa de los Famosos México 2026 dejó a nueve habitantes en la placa

Ese Pérez
La cuarta Gala de Nominación de La Casa de los Famosos México 2026 dejó a nueve habitantes en la placa. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)
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Luis Chaparro usó la Moneda del Destino para nominar a Ese Pérez de frente en la cuarta Gala de Nominación de La Casa de los Famosos México 2026, consumando la revancha por el posicionamiento que el creador de contenido le hizo el domingo 16 de agosto, cuando lo encaró temblando de coraje y le dijo que le habría querido dar una cachetada.

Con nueve habitantes en la placa de nominados al cierre de la noche del martes, Ese Pérez quedó expuesto al voto del público junto a Mariana Ochoa, Ernesto Laguardia, Cynthia, Yahir, Brianda Deyanara, Flor Vigna, Masad y Moisés.

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El influencer había nominado en el confesionario a Yahir, Karina y Moisés. Pero el poder de la Moneda del Destino, que encontró el martes anterior, lo obligaba a dar tres puntos directos y de frente a alguien fuera de esa lista. La dinámica no dejaba margen: tenía que mirar a los ojos al elegido.

“Ubican la decisión que tomé... los amo. La decisión que tomé fue complicada... Ese Pérez, te doy los 3 puntos”, anunció Chaparro ante el resto de los habitantes.

La Casa de los Famosos México
Luis Chaparro usó la Moneda del Destino para nominar de frente a Ese Pérez en la cuarta Gala de Nominación de La Casa de los Famosos México 2026. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

Los motivos los expuso sin rodeos. “En el posicionamiento de la vez pasada vi sucia tu jugada y puso en cuestión mi palabra y también sentí incoherencia en tu juego porque argumentas defender a la mamá y no hacer chistes, pero tú los haces”, le dijo directamente.

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“Ya sabía”, respondió Ese Pérez

La reacción del creador de contenido fue de calma. Escuchó los argumentos de Chaparro, los procesó y respondió con tres palabras: “Ya sabía”. Después agregó: “Yo creo que nos vamos a ir dos, el domingo”, anticipando que ambos podrían terminar en la placa de votación pública.

El comentario de Ese Pérez apunta a que la jugada de Chaparro podría tener consecuencias para los dos. Con ambos en la misma dinámica de nominaciones y con el antecedente del enfrentamiento televisado, el voto del público se convierte en el árbitro de una pelea que lleva días escalando.

El chiste que detonó el enfrentamiento

La Casa de los Famosos México
El creador de contenido anticipó que ambos podrían salir el domingo. (Captura de pantalla YouTube)

El origen del conflicto es un chiste que Luis Chaparro lanzó días antes en la casa, durante una dinámica informal entre habitantes. El chiste era una variante del juego “¿Qué prefieres?” e involucró a la madre de Ese Pérez.

El domingo 16 de agosto, en la gala de eliminación, Ese Pérez se plantó frente a Chaparro en el posicionamiento y no guardó nada. “Yo quiero que te vayas de la casa porque hace ratito tocaste un chiste que no me gustó nada, comentario de esos tontos que te avientas, me metiste a mi mamá, mi mamá nos está viendo, qué pena, no carnal, la verdad, y tú sabes de qué te estoy hablando, no es show, no es nada, te lo juro estoy temblando”, dijo.

El tono subió cuando admitió el impulso que contuvo: “Quisiera ponerte así un pinche cachetadón”. Aclaró que no lo hizo porque Brianda estaba presente. Cerró con una sentencia corta: “La mamá es sagrada, carnal”.

Chaparro pidió disculpas, Ese Pérez no las aceptó

Ese Pérez
Un chiste sobre la madre de Ese Pérez desató uno de los enfrentamientos más tensos de la temporada. (Captura de pantalla YouTube)

Esa misma noche, el periodista respondió con una disculpa y trató de explicar el contexto. “Hermano, te pido una enorme disculpa, primero que nada, mi chiste no iba con esa intención, era un caso hipotético”, dijo. También expresó sorpresa: “Te considero un carnal, te considero un hermano, hemos conectado muy bien, pero sí estoy sorprendido. Me lo hubieras dicho en ese momento, en ese momento te pediría una disculpa”.

Ese Pérez rechazó la versión de Chaparro sobre el contenido del chiste. “No fue de beso, no fue que si besaba, no... fue si me la daba”, aclaró. Y reafirmó su postura: “En el mundo de la comedia, que yo entiendo, que sea negro o blanca, con la mamá de nadie entra un chiste, no”.

La novia de Chaparro, presente en el foro con Galilea Montijo, salió en defensa del periodista y apuntó contra el creador de contenido: “Siento que Ese Pérez se lleva pero no se aguanta. Él también tiene un humor muy pesado, muy llevado no solo con los hombres... también con las mujeres. Y creo que cuando le regresan una broma ya no le pareció”.

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