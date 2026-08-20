Hombre llega a reunión familiar con una motosierra y la usa como “cámara” para filmar

La peculiar escena fue tomada con humor por los internautas, quienes incluso comenzaron a pedir su número para contratarlo.

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Las reuniones familiares suelen dejar fotografías, videos y anécdotas que permanecen durante años, pero un hombre encontró una manera bastante peculiar de documentar uno de estos encuentros y terminó convirtiéndose en el protagonista de un momento que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

En un video compartido en plataformas digitales se observa al hombre utilizando una motosierra eléctrica adaptada como si fuera una cámara de video. Con toda seriedad, tomó la herramienta y comenzó a utilizarla durante la reunión, provocando las risas de quienes se encontraban presentes.

La ocurrencia llamó inmediatamente la atención debido a la apariencia del peculiar dispositivo. A primera vista, la escena puede resultar desconcertante, pero el contexto deja claro que se trataba de una herramienta modificada para realizar una especie de parodia de una cámara profesional.

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(Captura de video)

El protagonista aprovechó el momento para convertirse en el supuesto encargado de registrar los mejores instantes de la convivencia. En lugar de llegar con una cámara tradicional o un teléfono celular, decidió recurrir a una opción mucho más llamativa y, sobre todo, inesperada.

La creatividad del hombre hizo que rápidamente se ganara un lugar especial dentro de la celebración. Mientras algunos asistentes continuaban con la convivencia, él se encargaba de “grabar” con su peculiar equipo, generando una escena que terminó siendo compartida en internet.

La situación provocó que los usuarios de redes sociales se tomaran el momento con humor y comenzaran a imaginar para qué otros eventos podría ser contratado este particular camarógrafo.

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Entre los comentarios que acompañaron la publicación apareció una frase que resumió perfectamente la ocurrencia: “por si hay que cortar un pedazo de video”.

(Captura de video)

Otros internautas incluso bromearon con los posibles riesgos de combinar una herramienta de este tipo con una actividad tan cotidiana como grabar una fiesta. “un premio al mejor camarógrafo 🤣🤣🤣🤣, aguas no vaya a rebanar a alguien”, escribió uno de los usuarios.

La creatividad tampoco terminó ahí. Alguien más encontró una segunda utilidad para la peculiar “cámara” y comentó: “ya q grabas igual sirve para cortar el pastel”.

El supuesto talento del hombre detrás de la motosierra incluso generó propuestas laborales entre los usuarios, quienes imaginaron que podría convertirse en una opción para cubrir celebraciones.

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“ocupamos su número para eventos”, señaló otro comentario.

La publicación también despertó la imaginación de quienes vieron el video y comenzaron a construir una historia alrededor de las imágenes. Uno de los mensajes más llamativos fue: “ojalá que vendan las copias de la película porque se ve que la fiesta estuvo bien perrona”.

Aunque el momento fue compartido principalmente como una situación cómica, la escena también demuestra cómo las ocurrencias espontáneas durante una reunión pueden convertirse rápidamente en contenido viral cuando llegan a las redes sociales.

(Captura de video)

En este caso, no hizo falta una producción profesional ni un equipo sofisticado para llamar la atención. Bastó con una herramienta eléctrica, una adaptación ingeniosa y la disposición de su propietario para entrarle al juego y asumir, por unos minutos, el papel de camarógrafo de la celebración.

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La grabación terminó convirtiéndose en una de esas historias que provocan comentarios por la inesperada combinación de elementos. Una reunión familiar, una supuesta cámara y una motosierra eléctrica fueron suficientes para generar una escena que difícilmente pasó desapercibida entre los asistentes.

Más allá de las bromas, el video deja una curiosa postal de cómo el ingenio puede transformar cualquier objeto cotidiano en parte de una celebración. El hombre consiguió documentar la reunión de una manera poco convencional y, de paso, terminó siendo una de las principales atracciones de la fiesta.

Ahora, su peculiar forma de “grabar” se ha convertido en motivo de bromas entre los usuarios, quienes incluso ya lo imaginan como el camarógrafo oficial de futuras reuniones, fiestas y eventos.

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