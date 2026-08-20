Chocó, se peleó y policías de CDMX descubrieron que se trataba de un sicario de Los Malcriados buscado por feminicidio

José Mario "N", alias "El Mayus", un presunto sicario del grupo delictivo Los Malcriados, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) tras una riña en Álvaro Obregón, era buscado por feminicidio Foto: SSC

Guardar

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) detuvieron a José Mario “N” alias “El Mayus” en la alcaldía Álvaro Obregón, tras una riña derivada de un percance vial en la calzada De las Águilas, colonia Primera Sección de Las Águilas. El hombre fue señalado por portar un arma y, tras una revisión preventiva, le aseguraron una pistola y presuntas dosis de droga, pero descubrieron que era integranmte de Los Malcriados y era buscado por feminicidio.

La corporación informó que el detenido contaba con una orden de aprehensión vigente por feminicidio por un hecho ocurrido el 13 de agosto de 2025, cuando una mujer de 31 años fue asesinada a tiros en el cruce de Tarango y Andador 9, en la misma colonia Las Águilas.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la SSC, los policías atendieron el reporte mientras realizaban recorridos de seguridad e investigaciones orientadas al combate de delitos de alto impacto y la desarticulación de células criminales. Al llegar al sitio del conflicto vial, uno de los involucrados acusó al otro de haberlo agredido verbalmente y de traer una pistola.

Con esa referencia, los oficiales se aproximaron para descartar un posible hecho delictivo y le practicaron una revisión conforme al protocolo. En el lugar aseguraron un arma de fuego corta abastecida con cinco cartuchos útiles, además de 20 bolsitas de plástico con una hierba verde con características similares a la marihuana, según el parte policial.

PUBLICIDAD

El video muestra imágenes de un operativo nocturno en una calle de la Ciudad de México. Varias personas, algunas con uniforme, escoltan a un individuo vestido con pantalones a cuadros rojos. Se observa el traslado de esta persona al exterior y al interior de un edificio. El contexto indica que se trata de la detención de José Mario "N", alias "El Mayus", un presunto sicario del grupo "Los Malcriados". Este sujeto era buscado por feminicidio en la capital. El metraje cubre una operación policial.

La SSC indicó que la detención se realizó a petición del afectado. Tras la revisión, el hombre fue informado de sus derechos y quedó a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, que continuó con la integración de la carpeta y definiría su situación jurídica.

En sus indagatorias, la SSC señaló que José Mario “N” habría sido identificado como presunto integrante de Los Malcriados, un grupo delictivo que operaba en la zona poniente de la Ciudad de México. De acuerdo con la información recabada por la corporación, esa célula se dedicaba a la venta y distribución de droga, además de homicidios de integrantes de grupos rivales.

PUBLICIDAD

La corporación agregó que el detenido tenía 29 años y fue ubicado en el punto de la riña en calles de la colonia Las Águilas, donde se originó el reporte por el choque y el pleito. Tras el aseguramiento del arma y las bolsas con el presunto narcótico, los policías realizaron el traslado ante la autoridad ministerial junto con los indicios.

Le fueron decomisadas varias bolsitas de marihuana y un arma Foto: SSC

El pasado 7 de julio cuatro hombres, presuntos integrantes de la célula delictiva “Los Malcriados 3AD”, fueron detenidos este martes por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México en la alcaldía Álvaro Obregón.

PUBLICIDAD

Operativo federal en Michoacán suma 12 detenidos, incluidos familiares del “Tío Lako”, jefe regional del CJNG

La detención se realizó en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, tras trabajos de inteligencia que vincularon al grupo con extorsión, cobro de piso y venta de droga en la zona poniente de la capital.

Quiénes son los cuatro detenidos

Osvaldo Aldair “N”, de 21 años, y Maximiliano Farid “N”, de 20, cuentan con órdenes de aprehensión vigentes por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. Los otros dos capturados son Joaquín Ramos “N”, de 27 años, y Ángel Eduardo “N”, también de 20.

PUBLICIDAD

Cuatro hombres, presuntos integrantes de la célula delictiva "Los Malcriados 3AD", fueron detenidos. Crédito: SSP

Detuvieron a José Mario “N” alias “El Mayus” tras una riña por un percance vial en Álvaro Obregón .

Le aseguraron un arma corta con cinco cartuchos y 20 bolsitas con hierba similar a la marihuana.

La SSC informó que tenía una orden de aprehensión por feminicidio del 13 de agosto de 2025 y que presuntamente pertenecía a Los Malcriados.