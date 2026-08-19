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Saskia Niño de Rivera revela que mujer que sustrajo a bebé de Hospital General la inspiró a ser activista: “Crecimos juntas”

Eleonor Alejandra Marín Mendoza volvió a ser nombrada tras el estreno del documental de Netflix ‘Un hijo propio’

saskia niño de rivera y alejandra marín -México- 19 agosto
(Captura de pantalla Penitencia/Archivo)
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El caso de Eleonor Alejandra Marín Mendoza, sentenciada por la sustracción de una bebé dentro de una bolsa de regalo en el Hospital General de Ciudad de México, marcó no solo a quienes lo vivieron en 2009.

La historia también impactó profundamente a Saskia Niño de Rivera, quien más tarde se consolidó como una de las voces más influyentes en temas de reinserción social y derechos de personas privadas de la libertad.

En su podcast, la fundadora de Reinserta compartió cómo este caso fue clave en su trayectoria personal y profesional, revelando la dimensión humana y sistémica de la justicia mexicana.

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Por qué resurgió el caso de Alejandra Marín

La publicación del documental Un hijo propio en Netflix reavivó el interés social y mediático en el caso. A 17 años de los hechos, la producción reconstruyó el proceso judicial y la vida de los protagonistas.

La historia de Alejandra volvió a generar debate sobre la violencia obstétrica, la criminalización de la infertilidad y las condiciones de reinserción de las mujeres en prisión.

El documental integró testimonios inéditos, archivos judiciales y entrevistas con las partes involucradas. Diversos especialistas, así como víctimas y responsables, analizaron el contexto que llevó a la comisión del delito y el trato que recibieron tanto la acusada como la madre biológica de la menor.

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(Captura/Netflix)
(Captura/Netflix)

Lo que dijo Saskia Niño de Rivera en su podcast Penitencia

Mucho antes de la aparición del documental, Saskia Niño de Rivera ya había compartido el impacto que el caso de Alejandra tuvo en su propia vida.

En un episodio especial de su podcast Penitencia, relató:

“Te conocí cuando entraste, en un pinche caso viralizado, muy cabrón. Me tocó escuchar tu historia. Yo creo que ha sido de las primeras historias que me tocó escuchar en prisión, salí completamente conmovida y una de las grandes lecciones que hoy tengo como criminóloga, como activista, la aprendí gracias a ti”.

Usuarios en redes critican su trabajo por considerar que trata a los criminales como "rockstars".
Usuarios en redes critican su trabajo por considerar que trata a los criminales como "rockstars". Foto: IG Saskia Niño de Rivera

La fundadora de Reinserta reconoció que la experiencia de escuchar a Alejandra la llevó a replantear sus prejuicios y a entender el contexto detrás de los delitos.

“No juzgues con la poca información que tienes, ¿no? Porque allá afuera eres así, en una frase, una cosa. Y cuando escuchas tu historia es una historia que da mucho de qué analizar y de qué entender como seres humanos, como mujeres”, expresó en el programa.

En ese mismo episodio, Niño de Rivera explicó cómo la relación con Alejandra fue transformándose con los años:

“Hemos crecido juntas. Literalmente, grabamos este capítulo cuando vas a salir mañana. Estás en tu último día de cárcel. Catorce años después”. Su vínculo con mujeres privadas de la libertad, y en especial con Alejandra, ayudó a Saskia a consolidar la perspectiva de género y derechos humanos que caracteriza su activismo.

Edificio de Hospital General de Ciudad de México al atardecer, con letrero institucional, varias patrullas de policía y cinta amarilla de seguridad.
El Hospital General de Ciudad de México presenta su entrada principal con varias patrullas policiales estacionadas y cinta de seguridad amarilla al atardecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la conversación, la activista también abordó la importancia de escuchar las voces de las personas encarceladas y de quienes han sido estigmatizadas por la sociedad.

“Para mí este espacio se tiene que ocupar para que se escuche tu voz, para que tú cuentes tu historia, porque tu historia es poderosísima y yo estoy segura que quien la escuche, si tiene media neurona, va a poder entender la importancia que es ver más allá de la poca información que de repente vemos en redes sociales”, afirmó.

Eleonor Alejandra Marín Mendoza -México- 18 agosto
(Netflix)

La experiencia con el caso de Alejandra llevó a Saskia Niño de Rivera a replantear la manera en que abordaba la justicia penal.

“Yo me acuerdo que cuando escuché tu historia dije: ‘¿Cómo puede ser que juzguemos a la ligera de esa manera?’”, reconoció.

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Saskia Niño de RiveraHospital Generalmexico-noticiasSecuestroCDMXNetflix

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