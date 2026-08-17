México
Agregar Infobae enGoogle

Las últimas previsiones para Culiacán Rosales: temperatura, lluvias y viento este 17 de agosto

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Guardar

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío hoy?, aquí está la predicción del clima para las siguientes horas en Culiacán.

El clima para este lunes 17 de agosto en Culiacán alcanzará los 37.8 grados, mientras que la temperatura mínima será de 26.2 grados. El pronóstico del índice de los rayos ultravioleta es de 11.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 55%, con una nubosidad del 39%, durante el día, además de una nubosidad del 63%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento alcanzarán a los 9.3 kilómetros por hora en el día y los 7.4 kilómetros por hora por la noche.

PUBLICIDAD

El pronóstico del clima en Culiacán Rosales (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del clima en Culiacán Rosales (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo es el clima en Culiacán

Culiacán, capital del estado de Sinaloa, se caracteriza por tener un clima cálido semiárido pese a la lluvia que se genera por las altas temperaturas; además los veranos se caracterizan por ser calurosos y húmedos, lo que hace que el termómetro pueda llegar a alcanzar los 39 grados a la sombra son sensaciones de hasta 50 grados.

En contraparte, los inviernos son más suaves pues las temperaturas pueden llegar a un máximo de 27 grados con noches cálidas.

La zona puede verse afectada por los ciclones o huracanes que, aunque llegan debilitados, pueden ocasionar abundancia pluvial, sobre todo en el mes de agosto y septiembre.

PUBLICIDAD

La capital sinaloense tiene un clima cálido semiárido (CUARTOSCURO)
La capital sinaloense tiene un clima cálido semiárido (CUARTOSCURO)

¿Cuál es el clima en México?

México es un país privilegiado, pues su posición geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una región megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer parte al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este escenario, no es extraño que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son extremadamente altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el cambio climático y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de aguas pluviales anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a reflejarse con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las graves inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto un aumento en la cantidad de contingencias ambientales en las principales metrópolis, como es el caso de Cancún.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en Culiacán RosalesClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Previsión meteorológica del estado del tiempo en Guadalajara para este lunes 17 de agosto

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Previsión meteorológica del estado del tiempo en Guadalajara para este lunes 17 de agosto

Clima en Cancún: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Clima en Cancún: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Sismo hoy 16 de agosto en México: se registra temblor de 4.5 en Ciudad Hidalgo, Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Sismo hoy 16 de agosto en México: se registra temblor de 4.5 en Ciudad Hidalgo, Chiapas

Temperaturas en Ciudad de México: prepárate antes de salir de casa

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Temperaturas en Ciudad de México: prepárate antes de salir de casa

UNAM concluye en Tijuana la última jornada foránea del Examen de Control Presencial

La institución detalla que la evaluación se realizó en Baja California con dos turnos

UNAM concluye en Tijuana la última jornada foránea del Examen de Control Presencial
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 16 de agosto: aseguran más de media tonelada de marihuana en paquetería de Guanajuato

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 16 de agosto: aseguran más de media tonelada de marihuana en paquetería de Guanajuato

Capturan a hombre con ocho órdenes de aprehensión por desaparición y secuestro en Hermosillo

Procesan a Justo “N”, presunto operador financiero del Cártel del Noreste

Ronald Johnson anuncia devolución a México de tres fugitivos, uno ligado al CJNG

Cárteles cobran por huacales y controlan la cadena agrícola en México

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: Flor Vigna acumula cuatro posicionamientos

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: Flor Vigna acumula cuatro posicionamientos

Gala Montes advierte acciones legales contra Maestro Shifu tras fuerte enfrentamiento

¿Fofo Márquez reaparece en redes? la verdad sobre video desde su cuarto

Canelo Álvarez manda mensaje de apoyo a Memo Schutz antes de la gala de eliminación en La Casa de los Famosos

Cinthia Aparicio rompe en llanto al atravesar difícil momento tras divorcio con Alexis Ayala

DEPORTES

Canelo Álvarez manda mensaje de apoyo a Memo Schutz antes de la gala de eliminación en La Casa de los Famosos

Canelo Álvarez manda mensaje de apoyo a Memo Schutz antes de la gala de eliminación en La Casa de los Famosos

América vs San Luis: quiénes son los futbolistas que salieron de la banca y que golearon

Wendy Guevara confirma que peleará en el Ring Royale

Lanzan reto a Canelo Álvarez previo a su pelea contra Christian Mbilli: “Prepárate”

Edson Ramírez apunta a conseguir el boleto olímpico en tiro deportivo