México
Agregar Infobae enGoogle

Clima en Monterrey: cuál será la temperatura máxima y mínima este 15 de agosto

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Guardar

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué atuendo salir este 15 de agosto, aquí está el estado del tiempo para las próximas horas en Monterrey.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 35.3 grados, la previsión de lluvia será del 2%, con una nubosidad del 23%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 14.8 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se espera que alcancen un nivel de hasta 12.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 21.2 grados, mientras que la nubosidad del 13%, mientras que las ráfagas de viento serán de 9.3 kilómetros por hora en la noche.

PUBLICIDAD

El pronóstico del estado del tiempo en Monterrey (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del estado del tiempo en Monterrey (Imagen ilustrativa Infobae)

Entre canículas, el clima de Monterrey

La mejor temporada parair a la la capital regia es de enero a agosto y de octubre a diciembre, temporada en la que se presenta un clima cálido o caluroso, donde apenas hay lluvias y con temperaturas que van de los 27 a 35 grados.

Debido a que en el verano las temperaturas son en extremo altas, la capital vive una sequía que llega a su apogeo entre julio o agosto, un tiempo que también es conocida como “canícula”.

En contraste, la época de lluvia comienza en el otoño, siendo el noveno mes del año el de más precipitaciones, no obstante, ha habido veces en las que han ocurrido tormentas que dejan severas inundaciones entre abril y junio. En enero, el mes más frío, el termómetro baja a una media de 14 grados aunque el “día más frío” por lo general se registra en febrero.

PUBLICIDAD

Según las marcas, la temperatura más baja en la historia de Monterrey fue la de 1983, cuando el termómetro bajó a -7.5 grados, mientras que la última nevada ocurrió en diciembre de 2004; en contraste, el día con la temperatura más alta se registró el 24 de abril de 1958, cuando se alcanzaron los 48 grados.

Entre julio y agosto Monterrey vive una fuerte época de sequía. (Cuartoscuro)
Entre julio y agosto Monterrey vive una fuerte época de sequía. (Cuartoscuro)

¿Cuál es el clima en México?

México es un país afortunado, pues su posición geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una región megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer parte al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este escenario, no es extraño que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son extremadamente altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el cambio climático y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de aguas pluviales anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a reflejarse con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las graves inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto un aumento en la cantidad de contingencias ambientales en las principales metrópolis, como es el caso de Cancún.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en MonterreyClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Las redes no perdonan y quieren fuera a Pedro Sola mientras Ventaneando insiste con contenido animalista

La controversia en contra del conductor no termina

Las redes no perdonan y quieren fuera a Pedro Sola mientras Ventaneando insiste con contenido animalista

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de agosto: Detienen al director y tres elementos de la policía de José Sixto Verduzco, Michoacán

Sigue las noticias más importantes de de estos temas en Infobae México en tiempo real

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de agosto: Detienen al director y tres elementos de la policía de José Sixto Verduzco, Michoacán

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: los habitantes se preparan para la gala

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: los habitantes se preparan para la gala

Extorsión en la Central de Abasto: vinculan a proceso a hombre que cobró casi 100 mil pesos a nombre de “La Empresa” en CDMX

La Fiscalía capitalina reveló que Ángel “N” habría trabajado en el mismo negocio donde realizó el cobro de piso

Extorsión en la Central de Abasto: vinculan a proceso a hombre que cobró casi 100 mil pesos a nombre de “La Empresa” en CDMX

Miguel Bosé aboga por los Topos Azteca ante las autoridades colombianas

El cantante solicitó al presidente Abelardo de la Espriella que la emergencia se atienda sin distinción política y con prioridad en las personas afectadas

Miguel Bosé aboga por los Topos Azteca ante las autoridades colombianas
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de agosto: Detienen al director y tres elementos de la policía de José Sixto Verduzco, Michoacán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de agosto: Detienen al director y tres elementos de la policía de José Sixto Verduzco, Michoacán

Extorsión en la Central de Abasto: vinculan a proceso a hombre que cobró casi 100 mil pesos a nombre de “La Empresa” en CDMX

Caen dos integrantes de “Los Ardillos” por el homicidio de un repartidor de agua en Chilpancingo, Guerrero

Bertha Alcalde anuncia captura de “El Glenda”, uno de los principales generadores de violencia en el oriente de la CDMX

Detienen al director y tres elementos de la policía de José Sixto Verduzco, Michoacán: enfrentan cargos por desaparición de personas

ENTRETENIMIENTO

Las redes no perdonan y quieren fuera a Pedro Sola mientras Ventaneando insiste con contenido animalista

Las redes no perdonan y quieren fuera a Pedro Sola mientras Ventaneando insiste con contenido animalista

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: los habitantes se preparan para la gala

Karina Torres hace cambio de look a Ernesto Laguardia y el internet se burla con memes

Ernesto Laguardia imita los regaños de Cynthia Klitbo y desata la risa de todos

Paola Suárez admite que Karina Torres es “insípida” en La Casa de los Famosos México: “No la voy a poner en un pedestal”

DEPORTES

América confirma lesión de Karol Bernal, futbolista mexicana que ganó oro en los Centroamericanos

América confirma lesión de Karol Bernal, futbolista mexicana que ganó oro en los Centroamericanos

Reece James, estrella de Inglaterra, asegura que el Estadio Azteca es el mejor del mundo

Erik Lira estaría a un paso de dejar Cruz Azul para jugar en el Mónaco

América no será local en el Azteca para enfrentar al Columbus Crew en la Leagues Cup

Quién es Israel Luna, nuevo refuerzo de Pumas para el apertura 2026