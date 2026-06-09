Cómo alejar moscas y mosquitos con esencias naturales para aprovechar los beneficios de las plantas

Los compuestos que dan aroma a la albahaca, la menta y la citronela son repulsivos para las moscas y los mosquitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las plantas aromáticas ahuyentan moscas y otros insectos con sus aceites esenciales, mientras que el té ofrece beneficios que van desde la salud cardiovascular hasta la protección contra enfermedades crónicas.

Los aceites esenciales que desprenden ciertas plantas actúan como un escudo natural contra moscas, mosquitos y otras plagas. Compuestos como el citronelal, el geraniol, el mentol y el linalol saturan el aire cercano a estas especies y resultan repulsivos para los insectos, que evitan acercarse a las zonas donde se concentran esos aromas.

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El mecanismo es directo: las moscas detectan olores a través de receptores en sus antenas. Cuando esos receptores entran en contacto con aceites esenciales de alta concentración, el insecto los interpreta como una señal de peligro o simplemente los evita porque interfieren con su capacidad de rastrear alimentos.

Ahuyentar moscas sin insecticidas es posible con plantas que cualquiera puede tener en casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La albahaca, la menta y la citronela encabezan la lista de plantas repelentes

La albahaca libera un aroma fuerte que las moscas y los mosquitos asocian con una zona hostil. Colocar macetas cerca de puertas, ventanas o cultivos en el huerto reduce la presencia de estos insectos. Triturar las hojas intensifica la liberación de aceites y potencia el efecto.

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La menta contiene mentol en altas concentraciones. Es una planta invasora, por lo que conviene mantenerla en macetas para controlar su crecimiento. Además de ahuyentar moscas, repele pulgones, hormigas y arañas. Su aceite esencial mezclado con agua en un atomizador funciona como repelente de aplicación directa.

La citronela es quizá la más reconocida. Rica en citronelal y geraniol, puede ofrecer hasta 40 minutos de protección contra mosquitos cuando sus hojas se frotan o se difunden. Ubicarla en los bordes de jardines o huertos crea una barrera aromática que disuade a los insectos antes de que lleguen a los cultivos.

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Para proteger un jardín o huerto, la estrategia más eficaz consiste en distribuir macetas de estas especies en los bordes de la zona afectada o intercalarlas entre los cultivos. La combinación de dos o más plantas potencia el efecto repelente.

La naturaleza ofrece dos aliados sencillos para el bienestar cotidiano: plantas aromáticas que mantienen lejos a las moscas y el té, cuyo consumo regular reduce el riesgo de enfermedades crónicas. La albahaca, la menta y la citronela encabezan la lista de especies que los insectos no toleran. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El té: una taza con múltiples beneficios para la salud

El consumo regular de té se asocia con una reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y ciertos tipos de cáncer. Los responsables de estos efectos son los polifenoles, antioxidantes que protegen las células del daño causado por los radicales libres.

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El té verde concentra la mayor evidencia científica. Sus catequinas favorecen la salud del corazón, ayudan a reducir el colesterol y la presión arterial, y apoyan el control del peso al acelerar el metabolismo. Estudios sugieren que personas que consumen más de seis tazas diarias reducen su riesgo de diabetes en hasta 33%.

El té negro, por su parte, contiene teaflavinas y tearrubiginas, antioxidantes que contribuyen a reducir el colesterol elevado y el riesgo de hiperglucemia. Una taza de té negro aporta alrededor de 47 miligramos de cafeína, menos que el café, lo que lo convierte en una alternativa para quienes buscan reducir su consumo de esa sustancia.

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Las infusiones de hierbas suman sus propias ventajas. La manzanilla reduce la ansiedad y mejora la calidad del sueño gracias al apigenol, un compuesto que actúa como sedante suave. El jengibre combate la inflamación y alivia molestias digestivas. La menta piperita relaja los músculos del tracto gastrointestinal y ayuda a aliviar la congestión nasal.

La clave está en el modo de preparación. El té recién preparado conserva sus compuestos bioactivos intactos. Las versiones embotelladas o procesadas suelen contener azúcares añadidos y conservadores que anulan los beneficios. Tres o cuatro tazas al día de té preparado de forma tradicional representan la dosis que los estudios asocian con mayor beneficio para la salud.

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