México
Agregar Infobae enGoogle

Previsión meteorológica del clima en Guadalajara para este martes 11 de agosto

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Guardar

Antes de partir a tu destino, revisa la predicción del tiempo en Guadalajara para las próximas horas para hoy.

La probabilidad de lluvia para este 11 de agosto en Guadalajara es de 55% durante el día.

Por otro lado, la nubosidad será del 63% en el transcurso del día y del 95% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 28.0 grados y un mínimo de 15.7 grados en esta región. Los rayos UV se prevé alcanzarán un nivel de hasta 13.

PUBLICIDAD

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 22.2 kilómetros por hora en el día y los 9.3kilómetros por hora por la noche.

Así es el clima en Guadalajara

La capital jalisciense puede dividirse en dos temporadas muy marcadas: la humedad o el clima seco. (Cuartoscuro)
La capital jalisciense puede dividirse en dos temporadas muy marcadas: la humedad o el clima seco. (Cuartoscuro)

Una de las capitales más importantes de México, Guadalajara, goza de un clima de tipo templado subhúmedo subtropical que además está muy marcado en dos esenciales temporadas diferenciadas por la humedad o el clima seco.

PUBLICIDAD

Durante la primavera el clima es más seco y cálido, pero mayo y junio son los meses más calurosos de dicha capital, con temperaturas que rondan máximos de 35 grados y mínimas de 13 grados.

La temporada de lluvias se hace presente durante el verano (junio a octubre), cuando por lo general se registran tormentas eléctricas, fuertes vientos y granizadas que hacen que el termómetro disminuya a una temperatura de 26.5 grados. El séptimo mes del año es el más lluvioso y el que trae mayor cantidad de días nublados.

Para el otoño las precipitaciones disminuyen y aunque hay días soleados, los vientos son fríos. En el invierno el termómetro tiene una media de 5 grados con ocasionales heladas.

En cuanto a las marcas históricas, se tiene que la temperatura máxima se registró el 6 de mayo de 1994 cuando el termómetro llegó hasta los 38.7 grados; mientras que la más baja se registró el 14 de diciembre de 1997, cuando disminuyó a los -7.0 grados, lo que tuvo como consecuencia la segunda caída de nieve en la ciudad desde la primera ocurrida el 8 de febrero de 1881

¿Qué tipo de clima hay en México?

La capital jalisciense puede dividirse en dos temporadas muy marcadas: la humedad o el clima seco. (CUARTOSCURO)
La capital jalisciense puede dividirse en dos temporadas muy marcadas: la humedad o el clima seco. (CUARTOSCURO)

México es un país favorecido, pues su posición geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una región megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer parte al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este escenario, no es extraño que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son excesivamente altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el cambio climático y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de aguas pluviales anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a verse con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las fuertes inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto un incremento en la cantidad de contingencias ambientales en las principales urbes, como es el caso de Guadalajara.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en GuadalajaraClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Hijo de Paulina Rubio buscaría emanciparse para irse a vivir con Colate a España

El hijo de Paulina Rubio y Colate podría buscar su emancipación legal en Florida para irse a vivir con su padre a Madrid, luego de que una jueza resolvió que permanezca en Miami con su madre

Hijo de Paulina Rubio buscaría emanciparse para irse a vivir con Colate a España

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 11 de agosto de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 11 de agosto de 2026

Zoé llega al cine: fechas, boletos y todo sobre el concert film “Memorex + Rexsexex Y Más”

La banda documentó seis noches agotadas en el Estadio GNP Seguros

Zoé llega al cine: fechas, boletos y todo sobre el concert film “Memorex + Rexsexex Y Más”

¿Quién fue Miguel Mancera Aguayo? Banxico lamenta la muerte de su primer gobernador

El primer gobernador autónomo de Banxico falleció a los 93 años; encabezó el banco central durante 16 años

¿Quién fue Miguel Mancera Aguayo? Banxico lamenta la muerte de su primer gobernador

Descalzo y con asistencia, el momento viral que Gilberto Mora protagonizó en la Leagues Cup

El mediocampista de Xolos de Tijuana sorprendió al convertir un momento inesperado en uno de los instantes más comentados en redes sociales

Descalzo y con asistencia, el momento viral que Gilberto Mora protagonizó en la Leagues Cup
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de agosto: asesinan a balazos a joven en calles de la colonia Morelos, en la alcaldía Cuauhtémoc

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de agosto: asesinan a balazos a joven en calles de la colonia Morelos, en la alcaldía Cuauhtémoc

Presunto integrante del Cártel de Sinaloa se suicida tras cometer feminicidio contra su pareja

Condenan a 19 presuntos integrantes del CJNG con hasta 18 años de prisión tras un enfrentamiento con el Ejército en Jalisco

La Beba aclara la relación que mantenía con César Gastélum tras versiones difundidas: “Teníamos un shippeo”

Rendición o traición: las apuestas que EEUU tendría para fracturar al CJNG luego de ofrecer más de 100 mdd en recompensas

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Brianda Deyanara es la líder de la tercera semana

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Brianda Deyanara es la líder de la tercera semana

Ryan Hoffman revela detalles de su historia con Brianda Deyanara y le envía un mensaje en La Casa de los Famosos México 2026

Retiran sellos de aseguramiento al salón donde fue asesinada Valeria Márquez: el local es remodelado

Hijo de Paulina Rubio buscaría emanciparse para irse a vivir con Colate a España

Zoé llega al cine: fechas, boletos y todo sobre el concert film “Memorex + Rexsexex Y Más”

DEPORTES

Descalzo y con asistencia, el momento viral que Gilberto Mora protagonizó en la Leagues Cup

Descalzo y con asistencia, el momento viral que Gilberto Mora protagonizó en la Leagues Cup

Qué falta para que Andrés Guardado pueda unirse al cuerpo técnico de Rafa Márquez en el Tri

Sebastián Abreu sentencia a la Leagues Cup tras eliminación de Xolos

Cuándo debutará Chucky Lozano con Los Angeles Galaxy en la MLS

PSG vs Aston Villa: cuándo y dónde ver EN VIVO la Supercopa de Europa desde México