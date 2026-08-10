Aspirantes de la UNAM presionan a Rectoría para conservar los lugares asignados

Aspirantes de la UNAM desafían el examen de control y reclaman sus lugares. (Foto: Francisco Jose Rodriguez/FB)

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A dos días de que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) inicie la aplicación del examen de control para el ingreso a licenciatura, un grupo de aspirantes seleccionados en la primera evaluación volvió a manifestarse en Ciudad Universitaria para exigir que se respeten los lugares que les fueron asignados.

La movilización, realizada este lunes en las inmediaciones de la Torre de Rectoría, fue la tercera protesta de los inconformes desde que la institución anunció una nueva evaluación presencial tras detectar irregularidades en el examen de admisión aplicado en línea.

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Los jóvenes acudieron sin pancartas ni consignas y se organizaron principalmente mediante redes sociales y grupos de WhatsApp.

Aspirantes de la UNAM entregan pliego petitorio a Rectoría

Durante la protesta, representantes de los inconformes acudieron a las instalaciones de Rectoría para entregar formalmente un pliego petitorio dirigido a las autoridades universitarias.

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Aspirantes de la UNAM llevan sus demandas a Rectoría y exigen certeza sobre sus lugares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El documento fue recibido por personal de la institución, que confirmó que sería turnado a las áreas correspondientes para su análisis y posterior respuesta.

Los estudiantes solicitaron además que se incorporara un medio de contacto en el documento para facilitar la comunicación con las autoridades.

Entre sus principales demandas se encuentra que los resultados obtenidos en el proceso de admisión original sean reconocidos y que el examen de control no tenga efectos sobre quienes ya habían sido considerados seleccionados.

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Los manifestantes también cuestionaron la recomendación emitida por la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026, al considerar que la decisión de repetir la evaluación afecta a estudiantes que, aseguran, cumplieron con los requisitos establecidos.

Examen de control de la UNAM comenzará el 12 de agosto

La UNAM determinó aplicar una nueva prueba presencial luego de identificar irregularidades en el proceso de admisión en línea, entre ellas posibles mecanismos de fraude y el uso de herramientas de inteligencia artificial.

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El examen de control se realizará del 12 al 19 de agosto y contempla a 58,783 aspirantes. Las sedes y fechas son:

León: 12 y 13 de agosto, en el Hotel Real de Minas Poliforum .

Oaxaca: 13 de agosto, en el Hotel San Felipe .

Tijuana: 15 y 16 de agosto, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, sede Tijuana .

Ciudad de México: 17, 18 y 19 de agosto, en el Palacio de los Deportes.

La evaluación contempla a personas que resultaron seleccionadas en el primer examen, así como a aspirantes que alcanzaron puntajes considerados suficientes de acuerdo con antecedentes de ingreso al mismo programa, plantel y modalidad.

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Aspirantes advierten posibles amparos colectivos

Aunque algunos jóvenes han decidido presentar nuevamente la evaluación, señalaron que podrían recurrir a instancias judiciales si pierden el lugar que previamente habían obtenido.

José Emiliano, aspirante aceptado en Arquitectura con 104 aciertos, explicó que presentará el examen de control, pero no descarta emprender acciones legales si el resultado modifica su situación de ingreso. Entre las alternativas que analizan se encuentra promover un amparo colectivo.

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Aspirantes de la UNAM analizan recurrir a amparos colectivos para defender los lugares que obtuvieron. EFE/ Mario Guzmán

Los inconformes también señalaron que algunos aspirantes que consideran cumplir con los requisitos no han recibido una cita para presentar la evaluación.

De acuerdo con los manifestantes, estas personas ya establecieron contacto mediante los canales institucionales habilitados, aunque continúan a la espera de una respuesta.

Amparos contra examen de control ya fueron desechados

La disputa también ha llegado a los tribunales. Dos amparos promovidos contra el examen de control presencial fueron desechados por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.

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Los expedientes 1430/2026 y 1449/2026 fueron considerados improcedentes.

En uno de los casos, el juzgado señaló la existencia de un motivo manifiesto de improcedencia, mientras que en el otro se recurrió a un criterio de la Suprema Corte relacionado con la autonomía de las universidades públicas para establecer condiciones de ingreso y prestación de sus servicios educativos.

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Dos amparos contra el examen de control de la UNAM fueron desechados por un juez federal. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

No obstante, otros recursos legales continúan en trámite en distintas instancias.

UNAM modifica calendario por proceso de admisión

La controversia también provocó cambios en el calendario académico. El inicio de clases para los alumnos de nuevo ingreso fue pospuesto al 31 de agosto, con el objetivo de realizar el examen de control, publicar los resultados y completar el proceso de inscripción.

Mientras tanto, estudiantes que buscan ingresar a carreras con alta demanda se preparan para repetir la evaluación.

Algunos aspirantes han retomado sus guías de estudio y repasos para mejorar sus resultados, conscientes de que el número de lugares disponibles varía dependiendo de cada licenciatura.

Con la entrega del pliego petitorio, los jóvenes esperan que la Rectoría analice sus demandas y establezca una respuesta antes de que concluya el proceso de evaluación.