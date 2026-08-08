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Ronald Johnson resalta acuerdo de seguridad para reactivación de actividades de EEUU en Michoacán: destaca reanudación de exportación de aguacate

El diplomático se reunió con Omar García Harfuch tras la alerta de seguridad Nivel 4 implementada por Estados Unidos en el estado michoacano

Ronald Johnson resalta acuerdo de seguridad para reactivación de actividades de EEUU en Michoacán: destaca reanudación de exportación de aguacate.
Ronald Johnson resalta acuerdo de seguridad para reactivación de actividades de EEUU en Michoacán: destaca reanudación de exportación de aguacate.
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A través de un breve mensaje en su cuenta de X (antes Twitter), el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó los esfuerzos del gobierno de Claudia Sheinbaum en materia de seguridad en el estado de Michoacán, mismos que surtieron efecto en el sector aguacatero.

El negocio del aguacate es mutuamente beneficioso para los Estados Unidos y México”, reiteró el diplomático, detallando que tanto la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch, como la Defensa y la secretaría de Agricultura, dirigida por Columba López Gutiérrez, sumaron esfuerzos para que se reactivará de manera parcial la exportación del oro verde mexicano.

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En la misma publicación, Johnson compartió una fotografía del encuentro que sostuvo con Harfuch, destacando la cooperación que mantiene el gobierno mexicano con la administración de Donald Trump; ya que tras emitir la alerta de seguridad en Nivel 4, distintas dependencias trabajaron en conjunto para reactivar las actividades que mantienen los estadounidenses en el estado:

“Para fortalecer rápidamente la seguridad en Michoacán y permitir la reanudación inmediata y gradual de las actividades del Gobierno de los Estados Unidos. Bajo el liderazgo de Donald Trump y de la presidenta Sheinbaum, nuestra cooperación continúa dando resultados”.

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En Michoacán desplegaron mil 557 efectivos de defensa y GN para reforzar la seguridad en el estado. (Crédito: cuartoscuro)

Las actividades de los estadounidenses fueron reactivadas en los municipios de Tancítaro, Tacambaro, Uruapan y la zona comprendida entre Morelia y Pátzcuaro; sin embargo, la medida no significa el termino de la alerta implementada por Estados Unidos.

Así fue la alerta de seguridad Nivel 4 que emitió el gobierno de EEUU en Michoacán

En el comunicado del 5 de agosto de 2026, la Embajada de Estados Unidos en México advirtió a sus ciudadanos sobre “no viajar” a Michoacán ante la inseguridad que acecha a la entidad, el mensaje detallaba que habrían recibido amenazas que ponían en peligro la integridad del personal:

“Debido a una amenaza contra los intereses estadounidenses, las actividades del gobierno de EE. UU. en el estado de Michoacán se suspendieron a partir del 5 de agosto. Recordamos que la advertencia de viaje de EE. UU. clasifica a Michoacán como una zona de nivel 4, ‘No viajar’”.

En el mensaje, también emitió algunas recomendaciones a tomar en cuenta para quienes viajan o se encuentran en Michoacán:

  • Manténgase informado a través de los medios locales.
  • Mantén informados a tus familiares y amigos sobre tu ubicación y estado de salud por teléfono, mensaje de texto y redes sociales.
  • Inscríbase en el Programa de Inscripción para Viajeros Inteligentes (STEP).
  • Llame al 911 en caso de emergencia.
  • Póngase en contacto con la Embajada de Estados Unidos si necesita ayuda.
Las primeras mil toneladas de aguacate de Michoacán fueron liberadas hacia EEUU. Crédito: Reuters / El Economista
Las primeras mil toneladas de aguacate de Michoacán fueron liberadas hacia EEUU. Crédito: Reuters / El Economista

Medida de EEUU golpea al sector aguacatero

La alerta golpeó al sector aguacatero de Michoacán, ya que Estados Unidos incluyó como medida el freno a la exportación del oro verde mexicano de la entidad, generando severas pérdidas económicas.

La Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) dio a conocer que México y Estados Unidos llegaron a un acuerdo para reanudar parcialmente la exportación de aguacate mexicano, comenzando con el envío de mil toneladas.

La restricción causa efectos bilaterales, debido a que México es el principal exportador de aguacate hacia Estados Unidos, concentrando cerca del 87 por ciento de las ventas de este fruto al mercado estadounidense.

Tras la decisión de la administración de Donald Trump, la Comisión del Aguacate de California emitió un comunicado en el que insta al gobierno estadounidense a poner freno a la exportación de aguacate a través de aranceles implementados en las reglas de origen durante las próximas negociaciones del T-MEC.

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