Partido político propone bajar a 25 años la edad para ser presidente de de la República

Laura Ballesteros de MC, propone bajar la edad para ser presidenciable por medio de una reforma constitucional. Crédito: Meta / Laura Ballestero.

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Este viernes, se dio a conocer que la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), en la Comisión Permanente en el Congreso de la Unión, presentó una iniciativa para reducir de 35 a 25 años de edad la edad mínima para ser presidente de la República.

Para que se materialice esta iniciativa, es necesario reformar la Constitución, y MC no tiene la mayoría parlamentaria; sin embargo, puede negociar con Morena y aliados para que voten a favor.

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De acuerdo con el partido naranja, el actual requisito representa una barrera discriminatoria para las juventudes y limita el derecho de las personas jóvenes a competir por el cargo de elección popular más importante de México.

Iniciativa para bajar edad presidenciable aparece en Gaceta Parlamentaria

Varios reportes periodísticos detallan que la Gaceta Parlamentaria publicó la iniciativa, la cual propone modificar la fracción II del artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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Cabe señalar que, actualmente, dicho numeral constitucional exige haber cumplido 35 años de edad al momento de la elección presidencial, la propuesta emecista reduce ese requisito a 25 años.

Laura Ballesteros impulsa iniciativa

Fue la diputada federal de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, quien presentó la iniciativa de reforma constitucional que busca bajar la edad de 35 a 25 años para ser presidenciable.

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En la exposición de motivos, Ballesteros Mancilla argumentó que el requisito permanece sin cambios desde 1917 y que las condiciones sociales del país han cambiado con el pasar de los años.

MC se basa en antecedentes internacionales para impulsar su reforma, cita casos como el de Nicaragua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la diputada detalló que la Constitución reconoce la ciudadanía desde los 18 años y prohíbe la discriminación por edad. Desde su punto de vista, los atributos como el liderazgo y la preparación deben ser evaluados por el electorado en las campañas y remarcó que “la edad, por sí sola, no determina la capacidad para gobernar un país”.

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Destaca antecedentes internacionales

Asimismo, la legisladora destacó antecedentes internacionales, como el de Nicaragua, país que exige 25 años, Colombia 30, y Chile redujo la edad a 35 años, lo que permitió la llegada al poder de Gabriel Boric.

También se dio un tiempo para citar la reforma “Not Too Young to Run” de Nigeria.

Las juventudes en México

Actualmente, en México, las personas de 18 a 29 años representan 25 millones de electores –una cuarta parte del padrón electoral–; sin embargo, su presencia en el Congreso es mínima: únicamente 23 de 500 diputados federales y 5 de 128 senadores pertenecen a este sector.

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Por otro lado, Laura Ballesteros aclaró que bajar la edad mínima para la Presidencia no significa que cualquier persona quede automáticamente capacitada, sino que se amplían las opciones para que la ciudadanía decida en las urnas.

La legisladora plantea que, si el Congreso aprueba la modificación al artículo 82 de la Constitución para permitir contender con 25 años cumplidos, el cambio entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

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40 años, como mínimo, para ser presidente

Con esta iniciativa de MC de bajar la edad de 35 a 25 años para ser presidente, vale recordar que Carlos Salinas de Gortari es quien más joven encabezó el Poder Ejecutivo federal, pues tenía 40 años cuando asumió dicho puesto en 1988.

Le sigue Ernesto Zedillo, tenía 42 años cuando asumió el poder en 1994. Mientras que Felipe Calderón contaba con 44 años en 2006, y Enrique Peña Nieto con 46 años en 2018.

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Carlos Salinas de Gortari tenía 40 años cuando asumió el poder en 1988. (Cortesía HBO)

Andrés Manuel López Obrador fue el más longevo en llegar a la Presidencia, tenía 65 años cuando el entonces diputado Porfirio Muñoz Ledo le puso la banda presidencial, el 2 de diciembre de 2018 en San Lázaro.

MC debe negociar con la bancada mayoritaria para que su iniciativa prospere, de lo contrario, solo quedará en el discurso.

Fotografía de archivo del 13 de marzo de 2014, que muestra a cientos de jóvenes mexicanos asistiendo a una Feria del Empleo en Ciudad de México (México). EFE/ Mario Guzmán ARCHIVO