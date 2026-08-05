Golpe al CJNG en España: aseguran un narcolaboratorio con más de 2 toneladas de metanfetamina y arrestan a 13 personas

La intervención desarticuló una rama del Cártel Jalisco Nueva Generación dedicada al tráfico de metanfetamina, con arrestos y la incautación de material ilícito. Este es un reportaje de cobertura de evento. Video: Policía Nacional de España

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La Policía Nacional de España desarticuló una red del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) presuntamente dedicada al tráfico de metanfetamina entre México y Europa, en una operación conjunta con la Oficina Antiestupefacientes de Francia (OFAST).

Su desarticulación se llevó a cabo con el descubrimiento de un narcolaboratorio de metanfetamina en el que contaban con más de 2 toneladas de droga y la detención de 13 personas.

De acuerdo con las autoridades, la organización introdujo más de 2.5 toneladas de metanfetamina disuelta en aproximadamente 12 toneladas de aroma líquido de vainilla procedente de México, en lo que constituye una de las mayores aprehensiones de este tipo registradas en España y Europa.

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Las detenciones se llevaron a cabo el pasado 10 de julio tras siete cateos simultáneos en Barcelona, Lleida y Tarragona, pero fue informado hasta este miércoles 5 de agosto por la Policía Nacional de España.

Un cargamento de vainilla desde México a España permitió identificar a la red criminal

Un parche bordado con el logotipo del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) se observa en una prenda de tela oscura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades informaron que la investigación arrancó a principios de junio a partir de una Orden Europea de Investigación emitida por las autoridades judiciales francesas y coordinada en España por la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional.

Las autoridades francesas detectaron un contenedor marítimo con origen en México y destino final en España que transportaba cerca de 12 mil 700 kilogramos de aroma artificial de vainilla en estado líquido. Las gestiones posteriores permitieron confirmar que el cargamento ocultaba una gran cantidad de droga disuelta en ese producto.

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Ruta del cargamento: de México a un laboratorio en Lleida

Una vez en territorio español, la mercancía fue almacenada en una empresa logística de la provincia de Barcelona. Desde allí, varios de los investigados retiraron parte del cargamento y lo trasladaron a una nave industrial de la misma provincia, la cual funcionó como punto intermedio de almacenamiento y transferencia.

El destino final fue una finca aislada en la provincia de Lleida, acondicionada como laboratorio clandestino, donde los integrantes de la organización recuperaban la metanfetamina disuelta mediante procesos químicos de extracción, purificación y cristalización con el objetivo de obtener metanfetamina cristalizada lista para su distribución.

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Imagen ilustrativa de un decomiso de metanfetamina realizado en México por la Marina. Crédito: Marina

Estructura de la red y roles dentro de la organización

Los investigadores identificaron las funciones específicas de cada miembro del entramado criminal. La división de tareas abarcaba desde la recepción del cargamento y la coordinación de los transportes hasta las labores de seguridad, contravigilancia y manipulación química de la sustancia.

Una vez confirmado que el laboratorio había iniciado el proceso de recuperación de la droga, se ejecutó un operativo simultáneo en varias ubicaciones para capturar a los responsables y desmantelar toda la infraestructura logística de la organización.

Registros, incautaciones y detenciones

Foto: Captura de pantalla / Policía Nacional

Los siete registros simultáneos se distribuyeron entre Barcelona (5), Lleida (1) y Tarragona (1). En ellos se localizó el laboratorio clandestino en pleno funcionamiento y se incautaron 2 mil 400 kilogramos de metanfetamina, de los cuales mil 600 kilogramos permanecían ocultos en vainilla líquida.

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Además, fueron asegurados seis vehículos, casi 4 mil 500 euros en efectivo, abundante instrumental químico e industrial, diversos productos y reactivos, y numerosos dispositivos electrónicos.

La red fue desmantelada con la detención de 13 personas en Lleida (5), Barcelona (4) y Tarragona (4), quienes fueron puestas a disposición de la autoridad judicial como presuntas responsables de pertenecer al CJNG y por el delito contra la salud pública. El juez decretó el ingreso en prisión de 12 de los 13 detenidos.

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Foto: Captura de pantalla / Policía Nacional España

De acuerdo con EFE, de los 13 detenidos, siete son mexicanos: en concreto, cinco proceden de la zona metropolitana de Guadalajara, en el estado de Jalisco, considerado el principal bastión y centro de operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación, mientras que los otros dos son del estado de Sinaloa. El resto de los arrestados son de nacionalidad española y colombiana.

Según la Policía, se trataba de un grupo itinerante que no tenía intención de establecerse en España, aunque los investigadores desconocen cuánto tiempo llevaban operando en Cataluña.