Gobierno descarta dar espacio a la CNTE en La Mañanera para debatir posturas

La mandataria explicó que la CNTE ya tiene sus propios espacios: son las escuelas

La presidenta Claudia Sheinbaum se negó a dar un espacio en su conferencia de prensa “La Mañanera” a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para que debata sus posturas; de igual modo, descartó la posibilidad de crear una sección específica para los maestros, así como el “Derecho de Réplica” de Luisa María Alcalde.

En su conferencia matutina de este 16 de julio, la mandataria explicó que la CNTE ya tiene sus propios espacios, que son las escuelas, por lo que reiteró que continuará la iniciativa de “escuela x escuela” para que pueda dialogarse. La mandataria rechazó la propuesta de destinar un espacio en Palacio Nacional para que la Coordinadora exponga sus posturas sobre la reforma educativa, la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, entre sus principales exigencias.

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Claudia Sheinbaum explicó que asistir a las escuelas es la opción más viable porque esos son los espacios de las y los maestros, por lo que es desde ahí donde debe desarrollarse el diálogo. “Les di dos días de cita y no llegaron”, recordó la mandataria, “por eso decimos escuela por escuela”, subrayó la jefa del Ejecutivo.

El 1 de junio, la CNTE inició una fuerte movilización en la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso de consulta “maestro por maestro” y las tensiones con la CNTE

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, anunció recientemente la convocatoria a una nueva reunión con la CNTE tras un desacuerdo que llevó al gremio a mantener su plantón en el Zócalo de la Ciudad de México durante la inauguración del Mundial 2026. Delgado subrayó que el gobierno mantiene voluntad de diálogo, pero lamentó que los docentes rechazaran una iniciativa “que aún no existe formalmente”.

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El funcionario federal informó elm 11 de juinio que el gobierno lanzará una consulta “maestro por maestro” y “escuela por escuela”, con el fin de que todos los docentes participen en la creación de la reforma educativa, que incluye la posible eliminación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM).

“Vamos a hacer una consulta escuela por escuela, maestro por maestro, para que ellos decidan esta nueva relación entre el Estado y el magisterio, donde prevalezcan los derechos laborales, la transparencia y erradiquemos cualquier posibilidad de caer en los vicios que había en el pasado de corrupción, de amiguismo, de nepotismo, de influyentismo y de venta de plazas”, expresó Delgado.

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La consulta está prevista para la semana previa al inicio del siguiente ciclo escolar, momento en que los maestros regresan a preparar actividades. El objetivo, explicó Delgado, es que los propios docentes decidan sobre temas como los ascensos, promociones e ingreso al sistema educativo.