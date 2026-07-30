Gobierno de México anuncia encuentro internacional en Cancún para revisar acciones contra el sargazo en las playas del Caribe

Una imagen tomada con un dron muestra algas sargazo cubriendo la costa de una playa desierta en la zona hotelera de Tulum, México, el 22 de julio de 2026. REUTERS/Paola Chiomante

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La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, dio a conocer que los días 1 y 2 de octubre de 2026 se celebrará en Cancún un encuentro internacional enfocado en el combate al sargazo, una problemática para la que el gobierno de México ha dedicado esfuerzos para combatir.

Durante su participación en la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este 30 de julio, la titular de la Semarnat detalló que la reunión contará con financiamiento de la Unión Europea y la presencia de todos los países del Caribe.

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“Vamos a tener un encuentro internacional muy importante en Cancún, con la participación de países del Caribe, Brasil y Japón, para revisar acciones conjuntas frente al sargazo”, detalló la funcionaria.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que, si bien hay comunicación internacional con los páises afectados por el sargazo, lo que se busca con esta reunión es que “haya una colaboración conjunta” para tomar las medidas necesarias.

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“En la medida que entendamos de mejor manera por qué es la reproducción masiva de sargazo que no se tenía hace 10 años, vamos a poder atenderlo mejor”, puntualizó la mandataria.

Por ello, el objetivo es que sea un encuentro científico y empresarial, donde también se espera la participación de los hoteleros de la zona.