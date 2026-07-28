Muere magistrado tras riña en un bar de León: detienen a su cuñado por los hechos

Julio Antonio Gómez Rodríguez, magistrado del Poder Judicial de la Federación, murió tras una riña registrada en el centro de León, Guanajuato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El magistrado del Poder Judicial de la Federación Julio Antonio Gómez Rodríguez, de 39 años, murió luego de una riña registrada durante la madrugada en las inmediaciones de un bar ubicado en el centro de León, Guanajuato. La Fiscalía General del Estado investiga las circunstancias en las que ocurrió el enfrentamiento y la posterior muerte del funcionario.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en el exterior de la Cervecería 21, localizada en la esquina de las calles Madero y 15 de Septiembre, en la zona centro de la ciudad.

PUBLICIDAD

Las primeras investigaciones establecen que Julio Antonio Gómez Rodríguez habría participado en una riña y, durante el altercado, presuntamente fue empujado. El magistrado cayó y se golpeó la cabeza, tras lo cual habría quedado inconsciente.

Posteriormente, el funcionario fue localizado en una banca ubicada frente al Templo Expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús, uno de los sitios emblemáticos de la ciudad de León.

PUBLICIDAD

Magistrado fue localizado inconsciente

El secretario de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León, Jorge Guillén Rico, informó que los servicios de emergencia recibieron el reporte sobre una persona inconsciente en la vía pública.

El cuñado del magistrado fue detenido luego de señalar que participó en la pelea que es investigada por la Fiscalía estatal. Foto: (iStock)

Al lugar acudieron paramédicos para brindar atención al hombre; sin embargo, cuando llegaron, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La información disponible hasta el momento señala que la víctima habría sufrido un fuerte golpe en la cabeza después de caer durante la riña. No obstante, corresponderá a las autoridades ministeriales establecer mediante las investigaciones y los estudios periciales la causa exacta de muerte y determinar si existe responsabilidad penal por estos hechos.

PUBLICIDAD

Tras el fallecimiento, elementos de seguridad realizaron las primeras diligencias y se inició la investigación correspondiente para esclarecer cómo se desarrolló la pelea y qué ocurrió posteriormente.

Detienen al cuñado de la víctima

Como parte de las primeras acciones de investigación, autoridades detuvieron al cuñado del magistrado, quien habría señalado que participó en la riña registrada en las inmediaciones del establecimiento.

PUBLICIDAD

La Fiscalía de Guanajuato mantiene las indagatorias abiertas para determinar la mecánica exacta del enfrentamiento y establecer la situación jurídica del detenido.

El magistrado habría sido empujado durante una pelea y sufrió un golpe en la cabeza tras caer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta el momento, las autoridades no han informado de manera oficial si la caída que sufrió el magistrado fue consecuencia directa de una agresión o si existieron otros factores que contribuyeron al desenlace. Por ello, la investigación busca determinar las circunstancias precisas de la pelea y establecer las posibles responsabilidades.

PUBLICIDAD

El caso ha generado consternación entre integrantes del Poder Judicial, particularmente entre jueces y magistrados que conocieron la trayectoria profesional de Gómez Rodríguez.

Condenan muerte de funcionario judicial

A través de redes sociales, integrantes del Poder Judicial expresaron sus condolencias a los familiares y allegados del magistrado fallecido y lamentaron los hechos ocurridos en León.

PUBLICIDAD

Entre quienes manifestaron su pesar se encuentran el juez de Distrito Especializado en Materia Penal Efraín Frausto Pérez y el magistrado Víctor Hugo Sánchez Obregón, integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito.

Julio Antonio Gómez Rodríguez se desempeñaba como magistrado del Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, posición para la que recibió su constancia en junio del año pasado, después de resultar electo para ocupar el cargo.

PUBLICIDAD

La Fiscalía de Guanajuato investiga la muerte del funcionario, ocurrida después de una riña afuera de un bar.

Su muerte ocurre mientras la Fiscalía estatal continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar si la riña derivó directamente en las lesiones que provocaron su fallecimiento.

El Ministerio Público deberá recabar testimonios, revisar las circunstancias en las que ocurrió el altercado y analizar los elementos de prueba disponibles para establecer qué sucedió desde el momento en que comenzó la pelea hasta que el magistrado fue encontrado inconsciente frente al Templo Expiatorio.

PUBLICIDAD

Mientras avanzan las indagatorias, el cuñado de la víctima permanece a disposición de las autoridades, que deberán definir su situación jurídica conforme a los resultados de la investigación.

La Fiscalía de Guanajuato será la encargada de determinar si existen elementos suficientes para fincar responsabilidades por la muerte del magistrado y esclarecer de manera definitiva la mecánica de la riña ocurrida en el centro de León.