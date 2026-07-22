Senado recibe inciativa de Sheinbaum para crear Ley General contra el Feminicidio, la turna a comisiones

Una cruz morada de madera, acompañada de rosas blancas y velas encendidas, representa la memoria y el homenaje a las víctimas de feminicidios en Puebla, con una montaña en el horizonte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, informó que esta mañana recibieron la iniciativa de la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, que recientemente firmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

En su cuenta de X, la senadora de Morena recordó que la propuesta busca homologar los protocolos de investigación de los casos de feminicidio y las sanciones por dicho delito a nivel nacional.

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Castillo Juárez indicó que la iniciativa será turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y Para la Igualdad de Género del Senado.

¿Qué propone la iniciativa?

El 15 de julio pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó y envió al Congreso la iniciativa para crear la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, con la cual busca homologar la atención a los casos.

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La iniciativa prevé un tipo penal único, definiendo el feminicidio como el homicidio de una mujer por razón de género, y establece diez razones de género, como violencia sexual, antecedentes de violencia o contextos de desigualdad de poder.

La sanción propuesta será de 50 a 70 años de prisión, con 19 agravantes que elevan la pena, como si la víctima es menor, adulta mayor, embarazada, periodista, defensora de derechos humanos, migrante o si hay violencia extrema. La tentativa se sancionará con la mitad o dos terceras partes de la pena.

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La ley también contempla sanciones complementarias: pérdida de derechos sucesorios, de patria potestad y de tutela, así como destitución e inhabilitación para servidores públicos responsables.

Sheinbaum enviará hoy al Congreso la iniciativa para crear la Ley General contra el Feminicidio. | Presidencia

No habrá excusas absolutorias ni atenuantes y el delito será imprescriptible, sin acceso a criterios de oportunidad, conmutación de pena, libertad condicionada ni amnistía.

Asimismo, señala que la investigación de toda muerte violenta de una mujer deberá iniciarse bajo el protocolo de feminicidio y las fiscalías deberán contar con unidades especializadas y la FGR expedirá un Protocolo Nacional Homologado.

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El Ministerio Público podrá solicitar inteligencia y peritajes especializados, incorporando perspectiva de género y analizando antecedentes incluso sin denuncia previa.

La reparación integral del daño será obligatoria e incluirá atención médica, psicológica, restitución digna del cuerpo, asistencia jurídica y servicios de traducción.

Y se creará un Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio y se fortalecerán refugios y centros de justicia.

La iniciativa también obliga a medios y plataformas digitales a respetar la dignidad de las víctimas y amplía el derecho a la verdad para sobrevivientes e indirectos.

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Feminicidios en México

Durante mayo de 2026, en México se registraron 59 feminicidios, sumando 267 casos a nivel nacional entre enero y mayo, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Cuatro entidades concentraron el 34.5% de los feminicidios en ese periodo, con 92 víctimas. Sinaloa encabezó la lista con 34 casos, seguido por la Ciudad de México con 20, lo que significó un repunte para la capital, que pasó del cuarto al segundo lugar en incidencia.

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El Estado de México también reportó 20 feminicidios, ubicándose en tercer lugar, y Chiapas ocupó el cuarto puesto con 18 casos. Morelos registró 14 víctimas, mientras que Chihuahua y Tamaulipas reportaron 13 cada uno.

En contraste, estados como Aguascalientes, Colima, Campeche, Hidalgo y Tlaxcala tuvieron dos casos cada uno, mientras que Coahuila y Nayarit registraron solo uno.

El informe detalló que 219 de las 267 víctimas eran mujeres mayores de 18 años; el resto corresponde a menores de edad o casos donde no se precisó la edad.

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El análisis municipal mostró que el 36.5% de los feminicidios se concentró en 20 municipios. Destacan Culiacán, Sinaloa, con 24 casos; Reynosa, Tamaulipas, con 9; Benito Juárez, Quintana Roo, con 5; y varias demarcaciones de la Ciudad de México como Venustiano Carranza, Iztacalco y La Magdalena Contreras, cada una con 3 a 5 casos.