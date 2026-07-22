Cofepris exenta de pago 11 trámites sanitarios para dependencias federales, instituciones y profesionales del sector público

Documentos de autorización sanitaria de COFEPRIS y un recetario del sistema público se apilan en un escritorio de madera clara junto a un bolígrafo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) anunció la exención de pago en once trámites sanitarios dirigidos a dependencias federales, instituciones educativas y profesionales del sector público. Esta disposición busca fortalecer la protección de la salud y optimizar los tiempos de respuesta de las entidades públicas que prestan servicios médicos y de investigación.

La medida incluye licencias para operar establecimientos dedicados a insumos para el bienestar, atención quirúrgica y obstétrica, hemodiálisis, bancos de sangre y trasplantes. También se contemplan permisos para campañas de prevención, autorizaciones de protocolos de investigación provenientes de universidades públicas, así como recetarios especiales para personal sanitario del sistema abierto.

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Estas gestiones podrán realizarse sin costo siempre que se cumplan los requisitos legales establecidos, lo que representa un apoyo estratégico para el funcionamiento de hospitales, laboratorios, farmacias y otros servicios especializados.

Condiciones para las solicitudes sanitarias

La exención se determinará en función del solicitante, el trámite requerido y la normativa aplicable, garantizando así un acceso más ágil a autorizaciones esenciales para la operación del sistema de salud.

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Es importante señalar que este beneficio únicamente elimina el pago de derechos o aprovechamientos, pero no modifica ni relaja los criterios técnicos, sanitarios o documentales exigidos. Cada solicitud será revisada de acuerdo con los estándares habituales y bajo estrictos controles para asegurar la protección de la población.

La infografía muestra las cuotas federales de licencias sanitarias y exenciones en México para 2026, con la tarifa más alta de $164,122.92 para fábricas de insumos de salud, según la Ley Federal de Derechos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Trámites que pueden estar exentos de pago

Art. 195, fr. III, inc. a)

Licencia sanitaria para fábrica o laboratorio de insumos para la salud

Cuota 2026: $164,122.92

Beneficiarios de la exención: Federación, entidades federativas, municipios y organismos descentralizados

Fundamento de la exención: Último párrafo de la fracción III del artículo 195 de la Ley Federal de Derechos (LFD)

Art. 195, fr. III, inc. b)

Licencia sanitaria para almacén de depósito, distribución o acondicionamiento

Cuota 2026: $53,128.44

Beneficiarios de la exención: Federación, entidades federativas, municipios y organismos descentralizados

Fundamento de la exención: Último párrafo de la fracción III del artículo 195 de la LFD

Art. 195, fr. III, inc. c)

Licencia sanitaria para farmacia o botica

Cuota 2026: $1,903.60

Beneficiarios de la exención: Federación, entidades federativas, municipios y organismos descentralizados; además, farmacias y boticas en localidades menores de 2,500 habitantes

Fundamento de la exención: Último párrafo de la fracción III del artículo 195 de la LFD

Art. 195, fr. III, inc. d)

Licencia sanitaria para droguería

Cuota 2026: $6,499.53

Beneficiarios de la exención: Federación, entidades federativas, municipios y organismos descentralizados

Fundamento de la exención: Último párrafo de la fracción III del artículo 195 de la LFD

Art. 195, fr. IV, inc. a)

Licencia sanitaria para establecimientos de atención médica donde se practiquen actos quirúrgicos u obstétricos

Cuota 2026: $29,896.54

Beneficiarios de la exención: Federación, entidades federativas, municipios y organismos descentralizados

Fundamento de la exención: Último párrafo de la fracción IV del artículo 195 de la LFD

Art. 195, fr. IV, inc. b)

Licencia sanitaria para establecimientos que presten servicios de hemodiálisis

Cuota 2026: $29,174.69

Beneficiarios de la exención: Federación, entidades federativas, municipios y organismos descentralizados

Fundamento de la exención: Último párrafo de la fracción IV del artículo 195 de la LFD

Art. 195-A, fr. VIII

Licencia sanitaria para establecimientos de salud que servicios de sangre

Cuota 2026: $17,142.65

Beneficiarios de la exención: Federación, entidades federativas, municipios y organismos descentralizados

Fundamento de la exención: Último párrafo de la fracción IV del artículo 195 de la LFD

Art. 195-A, fr. X

Licencia sanitaria para establecimientos de trasplantes, bancos de órganos, tejidos o células, medicina regenerativa y servicios de transfusión hospitalaria

Cuota 2026: $16,460.49

Beneficiarios de la exención: Federación, entidades federativas, municipios y organismos descentralizados

Fundamento de la exención: Último párrafo de la fracción IV del artículo 195 de la LFD

Art. 195, fr. I

Permisos sanitarios de publicidad para programas o campañas de prevención de riesgos en materia de salud

Cuota 2026: Variable, según el medio de difusión

Beneficiarios de la exención: Federación, entidades federativas y municipios

Fundamento de la exención: Último párrafo de la fracción I del artículo 195 de la LFD

Art. 195-C, fr. II

Autorización de protocolos de investigación de medicamentos o dispositivos médicos con fines de registro sanitario

Cuota 2026: $12,379.32

Beneficiarios de la exención: Instituciones públicas de educación superior

Fundamento de la exención: Último párrafo de la fracción II del artículo 195-C de la LFD

Nuevo 2026

Aprovechamiento por prestación de servicios: Solicitud y, en su caso, expedición de permiso para utilizar recetarios especiales con código de barras para prescribir estupefacientes

Cuota 2026: $2,931.27

Beneficiarios de la exención: Profesionales pertenecientes al sector público

Fundamento de la exención: Exención prevista en la normativa aplicable al aprovechamiento