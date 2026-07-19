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Fede: quién es el youtuber de retos extremos e historias de payasos que va a La Casa de los Famosos México

La producción de TelevisaUnivision lo presentó oficialmente durante la transmisión especial, posicionando al uruguayo entre los favoritos para ganar el reality que inicia este 26 de julio

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Este 19 de julio se confirmó a Fede Vigevani como el doceavo participante de La Casa de los Famosos México 2026.

El youtuber Fede Vigevani, conocido por sus retos extremos, historias de terror y bromas de alto riesgo, fue confirmado la noche de este domingo 19 de julio como el doceavo habitante de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México.

La producción de TelevisaUnivision lo presentó oficialmente durante la transmisión especial, posicionando al uruguayo entre los favoritos para ganar el reality que inicia este 26 de julio.

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Desde su llegada a México tras la disolución de su primer canal, Vigevani consolidó una base de seguidores que supera los 76 millones en YouTube, cifra que lo coloca como el creador de contenido de habla hispana más visto en el mundo. La expectativa sobre su desempeño en el reality se incrementa tras la revelación de los primeros doce concursantes.

Fede Vigevani supera los 76 millones de suscriptores en YouTube

Federico Augusto Vigevani de Arce, nacido el 1 de octubre de 1994 en Montevideo, alcanzó notoriedad en 2014 con el canal Dosogas junto a Mathías Sellanes y Juan Pablo Barbot. El grupo ganó popularidad por sus bromas y retos, antes de separarse en 2018. Tras la ruptura, Vigevani se mudó a la Ciudad de México y reinventó su carrera en solitario.

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Creó el grupo La Vecibanda, con quienes produce series de terror, desafíos inspirados en la “deep web” y recreaciones de videojuegos. Su canal oficial superó recientemente los 76 millones de suscriptores. Además, su presencia se extiende a TikTok y otras redes sociales, donde mantiene una comunidad activa en distintos países de Latinoamérica.

Un hombre joven con sudadera azul mira un televisor con la miniatura de un payaso y el logo de La Casa de los Famosos México. Hay cámaras en el fondo.
El youtuber Fede Vigevani mira atento una pantalla de televisión que muestra un video de su canal y el logo del programa La Casa de los Famosos México en un set de televisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Casa de los Famosos México 2026 inicia este 26 de julio

La cuarta edición del reality se estrena el domingo 26 de julio a las 20:30 horas en Las Estrellas y contará con transmisión en vivo las 24 horas por la plataforma ViX. La producción de TelevisaUnivision mantiene al equipo de conductores que encabezó las ediciones anteriores: Galilea Montijo en las galas de nominación y eliminación, Diego de Erice y Odalys Ramírez en los resúmenes semanales, Wendy Guevara y Ricardo Margaleff en pregalas y posgalas para ViX, y Marie Claire Harp como host digital multiplataforma.

La lista de habitantes confirmados hasta este 19 de julio incluye nombres como Ernesto LaguardiaCynthia KlitboKarina TorresYahir OthónArantza RuizXimena HerreraMasad AltamimiAldo RendónMoisés PeñalozaFlor Vigna y ‘Ese Pérez’. Aunque en redes sociales circula la versión de que el formato podría ampliarse hasta 16 o 18 concursantes, la producción solo ha anunciado a doce.

De bromas en internet a giras musicales en Latinoamérica

Más allá de YouTube, Fede Vigevani ha incursionado en la música con varios sencillos y álbumes. Su espectáculo en vivo, “El Mundo de Fede Vigevani”, ha llenado estadios y arenas en países de Latinoamérica, consolidando su imagen como artista multifacético.

En sus videos, Vigevani combina retos de alto riesgo con historias de misterio y terror, y ha destacado especialmente por sus series sobre “payasos en la deep web”, en las que involucra a su grupo de amigos. Su capacidad para reinventarse y conectar con nuevas audiencias es uno de los factores que incrementan su potencial en un formato como La Casa de los Famosos.

Expectativa por la participación de influencers y celebridades en la temporada 2026

Este video muestra una campaña promocional para La Casa de los Famosos México. Inicia con una puerta metálica, seguida por una máquina de garras con slime verde y objetos coloridos. Un botón de YouTube plateado en forma de diamante es el premio principal. Una cámara fotográfica se observa en un plano detalle. El clip anuncia el decimosegundo habitante del programa. Termina con la garra de la máquina sosteniendo el botón plateado.

La presencia de influencers y creadores de contenido en el elenco de la cuarta temporada responde a la tendencia de las plataformas para captar audiencias jóvenes. Vigevani llega acompañado por otros perfiles digitales como Karina TorresMasad Altamimi y ‘Ese Pérez’.

El formato de La Casa de los Famosos México permite interacción en tiempo real y sin censura a través de ViX, lo que incrementa la presión sobre los participantes y el potencial de viralidad de sus acciones dentro del reality.

Fede Vigevani, favorito en redes sociales a una semana del estreno

La confirmación de Fede Vigevani como habitante generó tendencia en redes sociales. Usuarios destacan su número de seguidores y su experiencia en situaciones extremas como ventajas para avanzar en el reality.

El estreno de la temporada está programado para este 26 de julio y la producción continuará revelando detalles sobre los próximos habitantes y dinámicas especiales durante la semana previa.

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