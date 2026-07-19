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Cómo se practica el Vinyasa Yoga y qué efectos puede tener en el cuerpo

Su práctica puede favorecer la fuerza, la flexibilidad, el equilibrio y la relajación, siempre que se adapte a la condición física de cada persona

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Su práctica puede favorecer la fuerza, la flexibilidad, el equilibrio y la relajación, siempre que se adapte a la condición física de cada persona
Su práctica puede favorecer la fuerza, la flexibilidad, el equilibrio y la relajación, siempre que se adapte a la condición física de cada persona

El Vinyasa Yoga es un estilo dinámico que se distingue por sincronizar cada movimiento con la respiración. A diferencia de otras modalidades en las que las posturas se mantienen durante periodos prolongados, esta práctica propone enlazar las asanas de manera continua, creando una secuencia fluida que puede recordar a una danza.

La palabra “Vinyasa” proviene del sánscrito y suele interpretarse como “colocar de forma consciente” o realizar una secuencia de movimientos con una intención determinada.

Aunque deriva del Ashtanga Yoga, no cuenta con una serie única y obligatoria. Por ello, cada instructor puede diseñar clases diferentes según el nivel, los objetivos y las necesidades de los participantes.

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Una sesión puede ser suave y accesible para principiantes o transformarse en una práctica intensa que demande fuerza, resistencia y coordinación. En cualquier caso, el elemento central es la respiración, utilizada como guía para marcar el ritmo de las transiciones.

Respiración y concentración: el inicio de la práctica

Una clase de Vinyasa Yoga suele comenzar con un periodo de centramiento de entre cinco y 10 minutos. Durante esta fase, los participantes adoptan una postura cómoda, llevan la atención hacia el cuerpo y comienzan a regular la respiración.

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Cuatro figuras humanas estilizadas en poses de yoga, trazos de colores ascendentes, plantas en macetas y un fondo interior con luz.
El Vinyasa Yoga enlaza distintas posturas mediante movimientos fluidos y coordinados con la respiración, lo que puede favorecer la fuerza, la flexibilidad y el equilibrio

Con frecuencia se emplea la respiración Ujjayi, una técnica realizada por la nariz que produce un sonido suave y constante. Su función es ayudar a mantener el ritmo, facilitar la concentración y acompañar los movimientos durante la sesión.

Este primer momento también permite identificar tensiones, observar el estado físico y mental del día y prepararse para el esfuerzo posterior. La respiración no es un complemento aislado: constituye el hilo conductor de toda la práctica.

El calentamiento y los Saludos al Sol

Después del centramiento comienza un calentamiento de aproximadamente 10 a 15 minutos. Se realizan movimientos suaves para movilizar las articulaciones y preparar los músculos antes de ejecutar secuencias más exigentes.

En esta etapa suelen incorporarse los Saludos al Sol o Surya Namaskar, una combinación de posturas que ayuda a elevar progresivamente el ritmo cardiaco. Cada cambio de posición se acompaña con una inhalación o exhalación específica.

El calentamiento resulta especialmente importante porque el Vinyasa incluye apoyos de manos, flexiones, extensiones, equilibrios y cambios frecuentes de postura. Preparar el cuerpo contribuye a ejecutar estos movimientos con mayor control.

Así se desarrolla la secuencia principal o “flow”

El núcleo de una clase puede durar entre 25 y 35 minutos. En esta parte se enlazan posturas de pie, equilibrios, giros, flexiones y extensiones. La intensidad depende del diseño de la sesión y de la experiencia de cada practicante.

Una de las transiciones más características comienza en la plancha alta, continúa con Chaturanga Dandasana —una posición similar a una lagartija baja—, pasa por Urdhva Mukha Svanasana o Perro Boca Arriba y termina en Adho Mukha Svanasana, conocido como Perro Boca Abajo.

También pueden incluirse posturas como Virabhadrasana I y II, llamadas Guerrero I y Guerrero II; Balasana o Postura del Niño, y diferentes asanas orientadas a desarrollar estabilidad y movilidad.

No obstante, realizar esta transición completa no es indispensable. Las personas principiantes pueden apoyar las rodillas, sustituir algunas posiciones o detenerse en Balasana. La adaptación permite respetar los límites individuales sin perder el propósito de la secuencia.

Tres figuras de personas practicando yoga sobre esterillas. Una en postura Perro Boca Abajo, otra en Guerrero II y la tercera en Postura del Niño. Hay una planta y luz.
El Vinyasa Yoga enlaza distintas posturas mediante movimientos fluidos y coordinados con la respiración, lo que puede favorecer la fuerza, la flexibilidad y el equilibrio

Enfriamiento y Savasana para cerrar la sesión

Durante los últimos minutos, el ritmo disminuye y se incorporan estiramientos en el suelo. Esta fase de enfriamiento suele durar alrededor de 10 minutos y prepara al cuerpo para la relajación final.

La sesión termina habitualmente con Savasana o Postura del Cadáver. La persona permanece acostada boca arriba, con el cuerpo relajado y la respiración natural. Este momento busca reducir gradualmente la activación física y favorecer una sensación de calma.

¿Qué efectos puede tener el Vinyasa Yoga en el cuerpo?

Las transiciones constantes y el sostenimiento del peso corporal pueden fortalecer los brazos, las piernas y la zona central del cuerpo, integrada por el abdomen y la región lumbar. Además, la variedad de posturas puede contribuir a mejorar la movilidad, la flexibilidad, la coordinación y el equilibrio.

Debido a su continuidad, una sesión de intensidad moderada o alta puede elevar la frecuencia cardiaca y favorecer la resistencia física. Sin embargo, el efecto cardiovascular dependerá del ritmo de la clase, su duración y la condición de cada participante.

La concentración necesaria para coordinar respiración y movimiento también convierte al Vinyasa en una forma de meditación activa. Esta atención sostenida puede ayudar a disminuir la tensión y generar una percepción de bienestar, aunque no sustituye la atención profesional cuando existen ansiedad, estrés crónico u otros problemas de salud.

Para practicarlo de manera segura conviene avanzar gradualmente, evitar forzar las posturas y comunicar al instructor cualquier lesión, embarazo o condición médica. Una correcta alineación y las adaptaciones adecuadas son esenciales para obtener sus posibles beneficios sin exceder las capacidades del cuerpo.

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