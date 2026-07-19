Cómo se practica el Vinyasa Yoga y qué efectos puede tener en el cuerpo

Su práctica puede favorecer la fuerza, la flexibilidad, el equilibrio y la relajación, siempre que se adapte a la condición física de cada persona

El Vinyasa Yoga es un estilo dinámico que se distingue por sincronizar cada movimiento con la respiración. A diferencia de otras modalidades en las que las posturas se mantienen durante periodos prolongados, esta práctica propone enlazar las asanas de manera continua, creando una secuencia fluida que puede recordar a una danza.

La palabra “Vinyasa” proviene del sánscrito y suele interpretarse como “colocar de forma consciente” o realizar una secuencia de movimientos con una intención determinada.

Aunque deriva del Ashtanga Yoga, no cuenta con una serie única y obligatoria. Por ello, cada instructor puede diseñar clases diferentes según el nivel, los objetivos y las necesidades de los participantes.

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Una sesión puede ser suave y accesible para principiantes o transformarse en una práctica intensa que demande fuerza, resistencia y coordinación. En cualquier caso, el elemento central es la respiración, utilizada como guía para marcar el ritmo de las transiciones.

Respiración y concentración: el inicio de la práctica

Una clase de Vinyasa Yoga suele comenzar con un periodo de centramiento de entre cinco y 10 minutos. Durante esta fase, los participantes adoptan una postura cómoda, llevan la atención hacia el cuerpo y comienzan a regular la respiración.

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El Vinyasa Yoga enlaza distintas posturas mediante movimientos fluidos y coordinados con la respiración, lo que puede favorecer la fuerza, la flexibilidad y el equilibrio

Con frecuencia se emplea la respiración Ujjayi, una técnica realizada por la nariz que produce un sonido suave y constante. Su función es ayudar a mantener el ritmo, facilitar la concentración y acompañar los movimientos durante la sesión.

Este primer momento también permite identificar tensiones, observar el estado físico y mental del día y prepararse para el esfuerzo posterior. La respiración no es un complemento aislado: constituye el hilo conductor de toda la práctica.

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El calentamiento y los Saludos al Sol

Después del centramiento comienza un calentamiento de aproximadamente 10 a 15 minutos. Se realizan movimientos suaves para movilizar las articulaciones y preparar los músculos antes de ejecutar secuencias más exigentes.

En esta etapa suelen incorporarse los Saludos al Sol o Surya Namaskar, una combinación de posturas que ayuda a elevar progresivamente el ritmo cardiaco. Cada cambio de posición se acompaña con una inhalación o exhalación específica.

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El calentamiento resulta especialmente importante porque el Vinyasa incluye apoyos de manos, flexiones, extensiones, equilibrios y cambios frecuentes de postura. Preparar el cuerpo contribuye a ejecutar estos movimientos con mayor control.

Así se desarrolla la secuencia principal o “flow”

El núcleo de una clase puede durar entre 25 y 35 minutos. En esta parte se enlazan posturas de pie, equilibrios, giros, flexiones y extensiones. La intensidad depende del diseño de la sesión y de la experiencia de cada practicante.

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Una de las transiciones más características comienza en la plancha alta, continúa con Chaturanga Dandasana —una posición similar a una lagartija baja—, pasa por Urdhva Mukha Svanasana o Perro Boca Arriba y termina en Adho Mukha Svanasana, conocido como Perro Boca Abajo.

También pueden incluirse posturas como Virabhadrasana I y II, llamadas Guerrero I y Guerrero II; Balasana o Postura del Niño, y diferentes asanas orientadas a desarrollar estabilidad y movilidad.

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No obstante, realizar esta transición completa no es indispensable. Las personas principiantes pueden apoyar las rodillas, sustituir algunas posiciones o detenerse en Balasana. La adaptación permite respetar los límites individuales sin perder el propósito de la secuencia.

El Vinyasa Yoga enlaza distintas posturas mediante movimientos fluidos y coordinados con la respiración, lo que puede favorecer la fuerza, la flexibilidad y el equilibrio

Enfriamiento y Savasana para cerrar la sesión

Durante los últimos minutos, el ritmo disminuye y se incorporan estiramientos en el suelo. Esta fase de enfriamiento suele durar alrededor de 10 minutos y prepara al cuerpo para la relajación final.

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La sesión termina habitualmente con Savasana o Postura del Cadáver. La persona permanece acostada boca arriba, con el cuerpo relajado y la respiración natural. Este momento busca reducir gradualmente la activación física y favorecer una sensación de calma.

¿Qué efectos puede tener el Vinyasa Yoga en el cuerpo?

Las transiciones constantes y el sostenimiento del peso corporal pueden fortalecer los brazos, las piernas y la zona central del cuerpo, integrada por el abdomen y la región lumbar. Además, la variedad de posturas puede contribuir a mejorar la movilidad, la flexibilidad, la coordinación y el equilibrio.

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Debido a su continuidad, una sesión de intensidad moderada o alta puede elevar la frecuencia cardiaca y favorecer la resistencia física. Sin embargo, el efecto cardiovascular dependerá del ritmo de la clase, su duración y la condición de cada participante.

La concentración necesaria para coordinar respiración y movimiento también convierte al Vinyasa en una forma de meditación activa. Esta atención sostenida puede ayudar a disminuir la tensión y generar una percepción de bienestar, aunque no sustituye la atención profesional cuando existen ansiedad, estrés crónico u otros problemas de salud.

Para practicarlo de manera segura conviene avanzar gradualmente, evitar forzar las posturas y comunicar al instructor cualquier lesión, embarazo o condición médica. Una correcta alineación y las adaptaciones adecuadas son esenciales para obtener sus posibles beneficios sin exceder las capacidades del cuerpo.