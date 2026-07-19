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Avena overnight para llevar al trabajo: receta fácil, nutritiva y sin cocción

Esta preparación ingredientes sencillos para dejar listo desde la noche anterior y puede conservarse en refrigeración hasta por tres días

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Las mañanas con poco tiempo no tienen por qué ser sinónimo de saltarse el desayuno o recurrir a productos altamente procesados. La avena overnight, también conocida como avena nocturna o avena remojada, se ha convertido en una alternativa práctica para estudiantes y trabajadores que buscan llevar una comida preparada desde casa.

A diferencia de la avena caliente tradicional, esta receta no requiere cocción. Los ingredientes se mezclan en un frasco o recipiente con tapa y se dejan reposar en el refrigerador durante al menos seis horas. En ese periodo, las hojuelas y las semillas absorben el líquido hasta adquirir una consistencia cremosa, lista para consumirse por la mañana.

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Además de facilitar la organización diaria, esta preparación reúne ingredientes que aportan proteína y fibra. La combinación puede contribuir a prolongar la sensación de saciedad y ofrecer energía al comenzar la jornada. También admite cambios en función de los gustos, la temporada y las necesidades alimentarias de cada persona.

Ingredientes para preparar avena overnight

Para elaborar una porción se necesita media taza de avena en hojuelas y una taza de leche o bebida vegetal sin azúcar. La receta incluye también una medida de proteína en polvo, que puede ser de vainilla o del sabor preferido.

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La avena overnight se prepara desde la noche anterior y combina hojuelas de avena, chía, frutos rojos y almendras en una opción práctica para llevar al trabajo
La avena overnight se prepara desde la noche anterior y combina hojuelas de avena, chía, frutos rojos y almendras en una opción práctica para llevar al trabajo

A la mezcla se añade una cucharada de semillas de chía, una cucharada de crema natural de cacahuate o almendra y media cucharadita de canela. De manera opcional, puede incorporarse una cucharadita de miel de abeja o jarabe de maple para darle un sabor más dulce.

La preparación se completa con media taza de frutos rojos, frescos o congelados, y una cucharada de almendras picadas. Fresas, frambuesas, moras o arándanos pueden utilizarse de manera individual o combinarse.

Cómo hacer avena overnight paso a paso

El primer paso consiste en colocar dentro de un frasco la avena, las semillas de chía y la canela. Después se agregan la leche o bebida vegetal y la proteína en polvo. Todo debe mezclarse hasta integrar los ingredientes y evitar que queden grumos.

Posteriormente se incorpora la crema de cacahuate o almendra y, si se desea, la miel o el jarabe de maple. Se vuelve a revolver hasta conseguir una preparación uniforme.

Los frutos rojos pueden distribuirse dentro de la mezcla y reservar algunos para decorar. Una vez terminado el proceso, el frasco se cierra y se coloca en el refrigerador durante toda la noche. El tiempo mínimo de reposo recomendado es de seis horas.

A la mañana siguiente únicamente será necesario abrir el recipiente y agregar los complementos elegidos. Entre las opciones se encuentran más frutos rojos, almendras picadas, coco rallado o una porción adicional de crema de cacahuate.

Frasco de vidrio transparente con avena, semillas de chía y frutos rojos, una cuchara de madera con crema de cacahuate y un cuenco con almendras picadas.
La avena overnight se prepara desde la noche anterior y combina hojuelas de avena, chía, frutos rojos y almendras en una opción práctica para llevar al trabajo

Consejos para ajustar la consistencia y conservar la preparación

Si al despertar la avena tiene una textura demasiado espesa, puede añadirse un poco más de leche y mezclar nuevamente. La cantidad de líquido también puede ajustarse desde el inicio según se prefiera una consistencia más firme o cremosa.

Otra recomendación es elegir una proteína en polvo de buena calidad y considerar que su sabor influirá en el resultado final. La miel o el jarabe de maple son opcionales, especialmente cuando se utilizan frutas maduras o una proteína previamente endulzada.

Para variar la receta, los frutos rojos pueden sustituirse por otras frutas de temporada. Plátano, mango, durazno o manzana son algunas alternativas, aunque la textura y el tiempo de conservación pueden cambiar dependiendo del ingrediente seleccionado.

La avena overnight puede mantenerse refrigerada hasta por tres días, siempre que permanezca en un recipiente bien cerrado. Esta característica permite preparar varias porciones con anticipación y disponer de un desayuno fácil de transportar durante buena parte de la semana.

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