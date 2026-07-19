Aloe vera bebido: la parte de la sábila que sí tiene evidencia clínica y la que puede ser tóxica si no se prepara bien

El Aloe vera no es siempre seguro para beber. Expertos internacionales subrayan la importancia de diferenciar entre las partes de la hoja y advierten sobre los riesgos del consumo de látex o extractos no purificados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis de las agencias científicas internacionales revela que, al beber Aloe vera, la seguridad y los posibles beneficios dependen estrictamente de qué parte de la hoja se utiliza y del método de procesamiento.

El gel interno descolorido y purificado es la única fracción respaldada por ensayos clínicos pequeños, que han observado efectos modestos sobre la glucemia y el metabolismo en personas con prediabetes.

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En contraste, el látex y los extractos de hoja entera no descoloridos pueden provocar daños intestinales, alteraciones electrolíticas y, en estudios animales, han mostrado potencial carcinogénico.

Por ello, las instituciones advierten que solo el gel interno, bien procesado y consumido en dosis limitadas y por periodos cortos, podría considerarse seguro bajo supervisión profesional.

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Diferencias entre gel y látex

El Centro Nacional de Salud Complementaria e Integral de Estados Unidos distingue claramente entre el gel interno y el látex amarillento que se encuentra bajo la corteza de la hoja.

El primero, cuando es purificado y descolorido, ha mostrado cierto margen de seguridad en estudios animales y humanos, aunque la evidencia clínica es limitada y de baja calidad.

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Por el contrario, el látex y los extractos de hoja entera no descoloridos concentran compuestos hidroxiantracénicos como la aloína, responsables de efectos laxantes potentes y de riesgos asociados como diarrea, daño renal agudo y posible genotoxicidad.

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria advierte que no es posible establecer una ingesta diaria segura de estos derivados hidroxiantracénicos, ya que algunos compuestos han demostrado potencial genotóxico y carcinogénico en modelos experimentales, lo que motivó la retirada de preparados de aloe con estos componentes en alimentos en la Unión Europea.

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El látex y los extractos de hoja entera no descoloridos concentran compuestos hidroxiantracénicos como la aloína, responsables de efectos laxantes potentes y de riesgos asociados como diarrea, daño renal agudo y posible genotoxicidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estudios clínicos y toxicidad: datos y recomendaciones

La Agencia Europea de Medicamentos ha definido que solo productos de gel interno descolorido, con bajo contenido de antraquinonas, pueden considerarse para uso oral, y únicamente durante periodos muy cortos y bajo prescripción profesional.

Los ensayos clínicos revisados, como el metaanálisis dirigido por Zhang y colegas, apuntan a pequeñas reducciones de glucemia y hemoglobina glucosilada en personas con prediabetes o diabetes temprana, pero sin indicar beneficios clínicos significativos.

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Las agencias insisten en que el gel, incluso procesado, no debe considerarse un tratamiento establecido ni un suplemento general de bienestar.

Los estudios realizados por el Programa Nacional de Toxicología de Estados Unidos mostraron que los extractos de hoja entera no descoloridos, ricos en hidroxi­antracénicos, provocaron tumores intestinales en ratas.

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Por estos hallazgos, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer clasificó el extracto de hoja entera de Aloe vera como posiblemente carcinógeno para humanos.

Contraindicaciones y poblaciones vulnerables

Estas instituciones coinciden en que el consumo oral de látex o extractos de hoja entera está contraindicado en niños, embarazadas, lactantes, personas con enfermedad renal o gastrointestinal inflamatoria, así como en quienes toman fármacos susceptibles de interacción.

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La pérdida de potasio y la alteración de la absorción de medicamentos representan riesgos adicionales para los pacientes con tratamientos crónicos.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición y la Agencia Europea de Medicamentos recomiendan suspender el uso de cualquier preparado con aloe ante la aparición de dolor abdominal intenso, diarrea persistente, ictericia o signos de deshidratación.

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El uso de gel interno purificado debe limitarse a periodos cortos y bajo control sanitario.

La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer clasificó el extracto de hoja entera de Aloe vera como posiblemente carcinógeno para humanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evaluaciones internacionales y comunicación al público

El mensaje central de las autoridades es que el Aloe vera no debe considerarse seguro por ser natural y que, para cualquier consumo oral, es imprescindible diferenciar entre el gel interno purificado —que podría tener un perfil de seguridad aceptable solo si se emplea en dosis limitadas y bajo supervisión profesional— y el látex o extractos de hoja entera —asociados a riesgos claros—.

Aunque la evidencia sobre el gel es preliminar y limitada, los riesgos del látex están bien documentados.

Las recomendaciones oficiales subrayan la importancia de consultar con profesionales de la salud antes de iniciar cualquier suplemento de aloe y de no emplear estos productos como alternativa a tratamientos convencionales.

Este consenso internacional busca reducir los riesgos derivados de la percepción errónea de seguridad del aloe bebido y promover un uso informado, selectivo y prudente, en línea con los datos científicos actuales.