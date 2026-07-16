El gobierno mexicano extraditará a Rubén Rocha Moya “sin dudarlo” si presentan pruebas, afirma el nuevo embajador de México en EEUU

El nuevo embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, llegó a Washington a finales de junio para asumir la conducción de la representación diplomática Foto: Gobierno de México

El embajador de México en Washington, Roberto Lazzeri, dijo que el gobierno mexicano procederá “sin dudarlo” contra Rubén Rocha Moya si Estados Unidos entrega pruebas que cumplan con la carga probatoria exigida para ejecutar una extradición, en un caso que tensó la relación bilateral por señalamientos de presuntos vínculos con Los Chapitos y por el reclamo mexicano sobre la forma en que se hicieron públicos los cargos.

La declaración ocurrió mientras sigue abierta la solicitud urgente de detención con fines de extradición presentada en abril contra 10 exfuncionarios y altos cargos de Sinaloa, incluido el gobernador con licencia. Lazzeri sostuvo que México también había tramitado más de 200 extradiciones ante autoridades estadounidenses y que, en muchos expedientes, la contraparte pedía información adicional antes de avanzar.

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El diplomático describió el trámite como un proceso ordinario de carácter administrativo. Aseguró que, en cuanto México contara con la información requerida y ésta satisficiera los estándares legales necesarios, actuará conforme a derecho.

La petición del Departamento de Justicia incluyó a funcionarios sinaloenses por su presunta colaboración con Los Chapitos, una facción del Cártel de Sinaloa, a cambio de sobornos y favores políticos. En ese contexto, Lazzeri fue consultado sobre si las tensiones entre ambos países se habían reducido o agravado tras la muerte de dos agentes de la CIA en primavera y después de la difusión pública de las acusaciones federales contra exservidores públicos mexicanos.

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SRE transparenta comunicaciones sobre extradiciones solicitadas por Estados Unidos.

La SRE reclamó a Estados Unidos por divulgar cargos un día después de pedir la extradición

La SRE hizo público el 8 de julio un oficio fechado el 30 de abril de 2026 y firmado por su director de Asuntos Jurídicos, dirigido a la Embajada de Estados Unidos en México. En ese documento manifestó su preocupación por la divulgación pública de cargos penales y de nombres de personas sujetas a una solicitud de extradición.

La cancillería advirtió que esa difusión vulneraba el debido proceso y ponía en riesgo los resultados de la procuración de justicia en el caso que involucraba a Rocha Moya y a integrantes de su gobierno, señalados por presuntas ligas con la facción de los Chapitos. También sostuvo que la información dada a conocer era sensible porque estaba vinculada con investigaciones penales en curso en territorio estadounidense.

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Según el oficio, la Oficina del Fiscal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York publicó el 29 de abril un comunicado con detalles de la “Novena Acusación de Reemplazo”. La SRE subrayó que esa revelación ocurrió apenas un día después de que el gobierno de Estados Unidos formulara formalmente las solicitudes de detención provisional con fines de extradición ante México.

La dependencia señaló además una contradicción: previamente, el propio gobierno estadounidense había pedido a México tomar medidas para evitar que la información de esas solicitudes se divulgara o se volviera pública. Para la cancillería, romper la confidencialidad podía afectar el resultado de los procedimientos correspondientes.

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Lazzeri también habló del caso de los agentes de la CIA fallecidos en Chihuahua. Dijo que el gobierno mexicano había sido claro al recordar que existe una ley de seguridad nacional que establece cómo deben reconocerse las acciones de funcionarios extranjeros en territorio nacional, y advirtió que la actuación de agentes estadounidenses sin ese reconocimiento representaba un problema.

Sheinbaum sostuvo que no había pruebas ni plazo para detener a Rocha Moya

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó el martes 14 de julio que Estados Unidos no había entregado pruebas sobre presuntos vínculos con el narcotráfico contra Rocha Moya. Al ser cuestionada sobre si autoridades de ese país habían compartido evidencias, respondió: “No, ninguna”.

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La mandataria ya había dicho el 16 de junio que no existía un plazo de 60 días para resolver la solicitud de detención con fines de extradición contra el gobernador con licencia y otros funcionarios mexicanos. Explicó que no se trataba de un juicio formal de extradición, sino de una solicitud urgente presentada por una oficina del Departamento de Justicia sin las pruebas necesarias para sustentar la medida.

Sheinbaum sostuvo que solo habría plazo si se tratara de un procedimiento formal. Insistió en que no se debía acusar a nadie sin evidencias y en que tampoco se habían entregado pruebas de que esa solicitud hubiera sido rechazada.

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Otra fricción entre ambos gobiernos apareció por la operación en la que Ismael “El Mayo” Zambada fue llevado a Estados Unidos. La presidenta cuestionó la versión oficial estadounidense y preguntó si el entonces embajador Ken Salazar mintió al negar la participación de agencias de su país.

Sheinbaum recordó que, tras la captura de Zambada y Joaquín Guzmán López en julio de 2024, Salazar sostuvo en varias ocasiones que ninguna agencia estadounidense participó en el operativo realizado en territorio mexicano. Después aludió a un reportaje reciente según el cual el avión usado para trasladarlos a Santa Teresa, Nuevo México, formaba parte de una exhibición pública organizada por el FBI, donde la agencia presentaba la aeronave como parte de una operación propia.

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Salazar respondió en una entrevista que él y Merrick Garland enviaron una respuesta formal al expresidente Andrés Manuel López Obrador para remarcar que no fue “su avión, ni su piloto, ni su operación” la que llevó a la captura de Zambada. También afirmó que buscó al entonces presidente en varias ocasiones sin obtener respuesta y que incluso planteó una reunión para aclarar que Estados Unidos no violó la soberanía mexicana.

• México habría procedido contra Rubén Rocha Moya si Estados Unidos entregaba pruebas suficientes para sostener una extradición.

• La SRE reclamó que Washington difundiera cargos y nombres un día después de solicitar detenciones provisionales.

• Sheinbaum dijo que no había pruebas contra Rocha Moya y abrió otra disputa por la captura de “El Mayo” Zambada y el origen del avión usado en el traslado.

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