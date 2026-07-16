Sheinbaum rechaza medida de Trump para reanudar detenciones migratorias

Claudia Sheinbaum y Donald Trump

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum rechazó el regreso de medidas contra migrantes impulsadas por el mandatario Donald Trump, mientras continúan los casos de mexicanos fallecidos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Estas acciones, que contemplan reanudar las detenciones en tránsito, vulneran los derechos humanos de los connacionales en territorio estadounidense, por lo que la mandataria pidió respeto a sus garantías.

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La mandataria mexicana expresó que la postura del gobierno mexicano es clara: la migración no debe ser tratada como un delito, reconociendo que si una persona comete un acto ilícito, corresponde a las autoridades procesarla conforme a la ley. Sin embargo, quienes residen y laboran en Estados Unidos, muchos desde hace décadas, merecen un trato digno y colaboración entre ambos países.

“Si hay una persona que lleva treinta años trabajando en los Estados Unidos, que ha sido contratado, que incluso en algunos de sus casos tiene papeles de trabajo, en otros no, pues que siempre haya respeto a los derechos humanos y colaboración con el país de origen, en este caso nosotros”, señaló durante su conferencia matutina de este 16 de julio en Palacio Nacional.

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