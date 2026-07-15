Trabajadores mexicanos enfrentan una crisis en certificaciones, revela estudio

Trabajadores mexicanos, se enfrentan a la problemática de la falta de certificaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

La transformación del mercado laboral impulsada por la Inteligencia Artificial (IA) está obligando a millones de personas a desarrollar nuevas habilidades.

En este escenario, México destaca por la capacidad de adaptación de sus trabajadores, aunque enfrenta un desafío clave: la falta de acceso a certificaciones y estándares que permitan convertir ese aprendizaje en mejores oportunidades laborales.

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Así lo revela el tercer Human Progress Report 2026, elaborado por ETS, organización global especializada en soluciones para la educación y el desarrollo del talento, que documenta cómo la fuerza laboral mundial enfrenta una nueva realidad marcada por la incertidumbre tecnológica.

Trabajadores mexicanos muestran mayor resiliencia frente al cambio

Los trabajadores mexicanos logran adaptarse al cambio en sus lugares de trabajo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe identifica una “paradoja de la adaptabilidad”: a nivel mundial, el 77 por ciento de los trabajadores está desarrollando nuevas habilidades, pero el 71 por ciento reconoce que no sabe con claridad para qué empleos se está preparando.

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En México, el panorama refleja una tendencia similar. El 68 por ciento de los trabajadores reportó cambios importantes en sus herramientas, funciones o responsabilidades durante el último año, una cifra ligeramente superior al promedio global del 67 por ciento.

Sin embargo, los trabajadores mexicanos muestran un mayor nivel de confianza respecto a su futuro profesional.

De acuerdo con el estudio, solo el 37 por ciento considera que no está preparado para los empleos de nueva generación, mientras que el promedio mundial alcanza el 49 por ciento, una diferencia de 12 puntos porcentuales que coloca a México en una posición favorable.

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Además, el 78 por ciento de los trabajadores mexicanos asegura que piensa constantemente en cómo proteger su carrera profesional frente a los cambios tecnológicos, prácticamente en línea con el promedio internacional del 79 por ciento.

La adaptabilidad se convierte en la habilidad más importante

Un trabajador se enfoca en su laptop, interactuando con una herramienta de inteligencia artificial en la pantalla (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio señala que la rapidez con la que evoluciona la tecnología está modificando el concepto tradicional de preparación laboral.

El director ejecutivo de ETS, Amit Sevak, afirmó que actualmente la adaptabilidad representa la competencia más valiosa para cualquier trabajador.

Según explicó, cuatro de cada cinco empleados están aprendiendo nuevas habilidades, incluso cuando desconocen cuál será el perfil de los empleos que existirán en los próximos años.

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Esta realidad evidencia que la formación continua ya no es una opción, sino una necesidad para mantenerse vigente en un mercado laboral cada vez más dinámico.

Inteligencia Artificial ya forma parte del trabajo diario

En un entorno de oficina moderno, un empleado sonríe mientras un agente de IA de Google, proyectado holográficamente, interactúa con su pantalla, ilustrando la colaboración hombre-máquina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los hallazgos más relevantes del informe es el crecimiento acelerado de la Inteligencia Artificial en los centros de trabajo.

Actualmente, los trabajadores mexicanos estiman que el 30 por ciento de sus actividades laborales ya involucran herramientas de IA.

La expectativa es aún mayor para los próximos dos años, cuando ese porcentaje podría elevarse hasta 55 por ciento, por encima del promedio mundial proyectado de 52 por ciento.

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No obstante, el uso de estas tecnologías no responde únicamente al interés por innovar.

El estudio revela que el 68 por ciento de los trabajadores mexicanos utiliza herramientas de Inteligencia Artificial principalmente para mantenerse competitivo frente a otros profesionales, cifra superior al promedio global del 65 por ciento.

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Al mismo tiempo, existe incertidumbre entre las empresas.

El 77 por ciento de los líderes de capital humano en México reconoce que resulta complicado identificar cuáles son realmente las habilidades en IA que exigen los empleadores, un porcentaje superior al 73 por ciento registrado a nivel internacional.

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La falta de certificaciones preocupa a los trabajadores

Los trabajadores mexicanos buscan certificar sus habilidades adquiridas en IA pero enfrentan diversos obstáculos

El principal desafío identificado por ETS en México es la dificultad para validar formalmente las nuevas competencias adquiridas.

Aunque el 88 por ciento de los trabajadores considera que las certificaciones son fundamentales para conservar su relevancia profesional, el acceso sigue siendo limitado.

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El informe revela que:

El 65 por ciento de los mexicanos tiene dificultades para obtener las certificaciones que necesita , frente al 48% registrado a nivel mundial.

Solo el 37 por ciento tiene acceso a programas de microcredenciales, pese a que el 87% manifiesta interés en este tipo de certificaciones, cifra inferior al promedio global de acceso, que alcanza el 45 por ciento.

México demanda reglas claras para el futuro laboral

El estudio también evidencia que los trabajadores buscan mayor certidumbre para orientar su desarrollo profesional.

El 83 por ciento de los mexicanos considera necesario establecer estándares específicos de competencias en Inteligencia Artificial para cada industria, con el objetivo de saber qué habilidades desarrollar y cuáles serán realmente valoradas por las empresas.

El Human Progress Report 2026 concluye que las personas no se resisten al cambio tecnológico; por el contrario, han demostrado capacidad para adaptarse rápidamente. Sin embargo, advierte que los sistemas de educación, capacitación y certificación avanzan a un ritmo menor que la transformación del mercado laboral.

Por ello, ETS plantea que empleadores, instituciones educativas y autoridades deben impulsar estándares compartidos, evaluaciones confiables y un acceso más amplio a certificaciones y microcredenciales, de modo que los trabajadores puedan demostrar sus habilidades y aprovechar las oportunidades que traerá la nueva economía impulsada por la IA.