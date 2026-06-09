Japón y México acuerdan reforzar su cooperación energética por la crisis en Oriente Medio

Tokio, 9 jun (EFE).- Los ministros de Exteriores de Japón y México acordaron este martes reforzar su cooperación energética y económica ante la crisis generada por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, y su impacto en los precios del combustible.

Los dos ministros, Toshimitsu Motegi y Roberto Velasco, "reafirmaron su compromiso de impulsar la cooperación en el sector energético en el contexto actual en Oriente Medio y de fortalecer el diálogo bilateral de alto nivel", detalló el Ministerio de Exteriores japonés tras una llamada telefónica.

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Los responsables acordaron también establecer un marco de diálogo sobre seguridad económica "lo antes posible".

La llamada duró unos 20 minutos y tuvo lugar a las 09.00 hora de Japón (00.00 GMT, 18.00 del lunes hora de México), según la oficina.

Durante la conversación, el ministro japonés avanzó que espera elevar la relación con México a "nuevas alturas", y pidió a su homólogo un "entorno favorable" para las empresas japonesas en México.

También deseó éxito a las selecciones nacionales de fútbol de ambos países en el Mundial, que arranca este próximo 11 de junio en Ciudad de México.

Desde el comienzo de la guerra en Oriente Medio, Japón, que importa alrededor de un 90 % de su crudo de la región, ha intensificado los contactos para buscar fuentes alternativas de petróleo y así hacer frente a la interrupción de su suministro por el cierre del estrecho de Ormuz. EFE

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