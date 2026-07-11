¿Es posible jubilarse a los 40 años en México? Así funciona el método FIRE para lograrlo

Propone alcanzar la independencia financiera mediante un ahorro intensivo y la inversión constante para dejar de depender de un empleo desde edades tempranas

Cada vez más personas buscan alcanzar la independencia financiera antes de los 60 o 65 años, edad en la que normalmente se accede a una pensión por jubilación en México.

Bajo esa idea nació el movimiento FIRE, siglas de Financial Independence, Retire Early (Independencia Financiera, Retiro Temprano), una estrategia que plantea ahorrar e invertir una parte muy importante de los ingresos durante los años de mayor productividad para vivir posteriormente de los rendimientos del patrimonio acumulado.

PUBLICIDAD

A diferencia de lo que muchas personas creen, jubilarse a los 40 años mediante el método FIRE no significa acceder de forma anticipada a una pensión del IMSS o del ISSSTE. Se trata de un esquema completamente privado, financiado con recursos propios y basado en la disciplina financiera.

El objetivo consiste en reunir un capital suficiente para que las inversiones generen ingresos capaces de cubrir todos los gastos personales sin depender de un salario.

PUBLICIDAD

¿Cómo se calcula cuánto dinero necesitas?

El método FIRE se basa en dos reglas matemáticas ampliamente utilizadas por quienes siguen esta filosofía.

La primera es la Regla del 25, que consiste en multiplicar los gastos anuales estimados por 25 para conocer el patrimonio que se necesita acumular.

PUBLICIDAD

El método FIRE propone alcanzar la independencia financiera mediante un ahorro intensivo, inversiones de largo plazo y una estrategia que permita vivir de los rendimientos antes de la edad tradicional de jubilación

Por ejemplo, si una persona calcula que requiere 30 mil pesos mensuales para mantener su estilo de vida, necesitaría aproximadamente 360 mil pesos al año. Bajo esta fórmula, su objetivo sería reunir alrededor de 9 millones de pesos invertidos.

La segunda es la conocida Regla del 4%, que establece que, una vez alcanzado ese patrimonio, es posible retirar cada año alrededor del 4% del portafolio para cubrir los gastos, mientras el resto continúa invertido y genera rendimientos que compensen la inflación y permitan conservar el capital en el largo plazo.

PUBLICIDAD

La clave está en ahorrar entre el 50% y el 70% de los ingresos

Para alcanzar esa meta antes de los 40 años, los seguidores del movimiento FIRE suelen mantener una tasa de ahorro muy superior a la del promedio.

La estrategia consiste en destinar entre 50% y 70% de los ingresos netos al ahorro y la inversión, lo que obliga a reducir significativamente los gastos cotidianos.

PUBLICIDAD

Entre las medidas más comunes se encuentran preparar los alimentos en casa, limitar gastos de entretenimiento, disminuir el uso del automóvil, compartir vivienda para reducir el costo de la renta y evitar compras innecesarias.

El propósito es incrementar al máximo la capacidad de inversión durante los años laborales para acelerar la acumulación de patrimonio.

El método FIRE propone alcanzar la independencia financiera mediante un ahorro intensivo, inversiones de largo plazo y una estrategia que permita vivir de los rendimientos antes de la edad tradicional de jubilación

¿Dónde invierten quienes siguen el método FIRE en México?

En el contexto mexicano, el patrimonio suele distribuirse entre distintos instrumentos con el objetivo de obtener crecimiento y reducir riesgos.

Una parte suele destinarse a instrumentos de renta fija como Cetes o productos ofrecidos por SOFIPOS, que permiten mantener liquidez y proteger parte del capital cuando las tasas de interés son atractivas.

PUBLICIDAD

Para el crecimiento de largo plazo, muchos inversionistas recurren a acciones y fondos cotizados (ETF) que replican índices bursátiles internacionales, como el S&P 500, a través de casas de bolsa reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Asimismo, los bienes raíces continúan siendo una alternativa frecuente para generar ingresos mediante rentas o plataformas de inversión inmobiliaria colectiva.

La combinación de estos activos busca construir un portafolio diversificado que permita enfrentar distintos escenarios económicos.

Los principales retos para aplicar FIRE en México

Aunque la filosofía FIRE ha ganado popularidad en diversos países, llevarla a la práctica en México implica enfrentar desafíos importantes.

Uno de los principales es la atención médica. Al dejar un empleo formal también se pierde el acceso al IMSS como trabajador activo, por lo que resulta indispensable contemplar el costo de un Seguro de Gastos Médicos Mayores, cuyo precio suele incrementarse conforme avanza la edad.

PUBLICIDAD

Otro desafío es la inflación, que en México puede presentar periodos de mayor volatilidad. Por ello, especialistas consideran recomendable contar con un portafolio diversificado, incluso con inversiones denominadas en dólares o instrumentos indexados a la inflación, para proteger el poder adquisitivo.

También debe considerarse el aspecto fiscal. A diferencia de un Plan Personal de Retiro (PPR), que ofrece beneficios fiscales y está diseñado para el retiro tradicional, quienes viven de sus inversiones antes de los 65 años deberán pagar los impuestos correspondientes sobre intereses o ganancias de capital conforme a la legislación vigente.

PUBLICIDAD

El método FIRE propone alcanzar la independencia financiera mediante un ahorro intensivo, inversiones de largo plazo y una estrategia que permita vivir de los rendimientos antes de la edad tradicional de jubilación

¿Se puede jubilar a los 40 años en México?

Desde el punto de vista legal, la respuesta es no si se habla de una pensión pública. En México, la Pensión por Cesantía en Edad Avanzada del IMSS puede solicitarse a partir de los 60 años, mientras que la Pensión por Vejez se obtiene, en términos generales, a los 65 años, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la ley. En el caso del ISSSTE, la edad de retiro depende del régimen de cotización correspondiente.

Sin embargo, el método FIRE plantea una alternativa distinta: dejar de trabajar gracias a un patrimonio construido mediante ahorro e inversión, sin depender de los sistemas públicos de pensiones.