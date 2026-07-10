Cáncer de próstata: estos son los síntomas que muchos hombres ignoran hasta que la enfermedad está avanzada

Suele desarrollarse sin causar molestias en sus primeras etapas, lo que provoca que miles de hombres reciban el diagnóstico cuando la enfermedad ya está avanzada

El cáncer de próstata es una de las enfermedades oncológicas más frecuentes entre los hombres y uno de los principales retos para los sistemas de salud debido a que, en la mayoría de los casos, no presenta síntomas durante sus etapas iniciales.Esta característica provoca que muchas personas acudan al médico cuando el tumor ya ha progresado, reduciendo las posibilidades de un tratamiento exitoso.

En México, la Secretaría de Salud estima que cada año se detectan más de 25 mil nuevos casos de cáncer de próstata. Además, siete de cada 10 pacientes llegan a los hospitales con la enfermedad en etapas avanzadas, una situación que también se refleja en la mortalidad, ya que más de 7 mil 500 hombres fallecen anualmente por este padecimiento.

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El doctor Dror Michaelson, director del Programa de Especialización en Hematología y Oncología del Massachusetts General Hospital, explicó que el diagnóstico temprano es uno de los factores que más influye en el pronóstico de los pacientes.

“Aunque se trata de uno de los cánceres más comunes en hombres, el cáncer de próstata puede tratarse con mayores probabilidades de éxito cuando se detecta a tiempo. El problema es que muchas personas no buscan atención médica hasta que los síntomas ya son más evidentes”, señaló el especialista.

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El cáncer de próstata suele desarrollarse sin síntomas en sus primeras etapas, por lo que especialistas recomiendan no ignorar cambios al orinar y acudir a revisiones médicas para favorecer un diagnóstico oportuno

¿Cuáles son los síntomas del cáncer de próstata?

La próstata es una glándula del aparato reproductor masculino cuya función principal es producir parte del líquido seminal. Cuando se desarrolla un tumor en este órgano, las molestias pueden tardar años en aparecer.

Sin embargo, conforme la enfermedad avanza pueden manifestarse diversos síntomas que no deben ignorarse, entre ellos:

Dificultad para orinar.

Disminución de la fuerza del flujo urinario.

Sangre en la orina o en el semen.

Disfunción eréctil.

Pérdida de peso sin causa aparente.

Dolor en los huesos, principalmente cuando el cáncer se ha diseminado.

Los especialistas enfatizan que estas señales no significan necesariamente que exista un cáncer, ya que también pueden estar relacionadas con otras enfermedades de la próstata, como la hiperplasia prostática benigna o infecciones urinarias. No obstante, cualquier cambio persistente debe ser evaluado por un profesional de la salud.

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Los primeros cambios suelen confundirse con la edad

Uno de los mayores problemas para detectar el cáncer de próstata es que sus primeras manifestaciones pueden parecer molestias normales del envejecimiento.

Algunos hombres comienzan a notar que el chorro de la orina pierde fuerza, tardan más tiempo en comenzar a orinar o necesitan levantarse varias veces durante la noche para acudir al baño. Debido a que estos síntomas también son comunes en otras afecciones prostáticas, muchas personas deciden posponer la consulta médica.

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“Esperar a que los síntomas empeoren puede retrasar el diagnóstico y reducir las opciones de tratamiento oportuno”, advirtió Michaelson.

Por ello, los especialistas recomiendan no normalizar estos cambios y acudir a revisión cuando aparezcan, especialmente después de los 50 años.

Edad y antecedentes familiares aumentan el riesgo

La edad continúa siendo el principal factor de riesgo para desarrollar cáncer de próstata. A partir de los 50 años, las probabilidades aumentan considerablemente.

Los antecedentes familiares también desempeñan un papel importante. Tener un padre, abuelo, hermano o tío que haya padecido esta enfermedad incrementa el riesgo de desarrollarla.

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Además, existen otros factores que pueden contribuir a su aparición, entre ellos:

Sobrepeso u obesidad.

Sedentarismo.

Alimentación poco saludable.

Algunos factores ambientales.

El especialista del Massachusetts General Hospital destaca que mantener un estilo de vida saludable no elimina completamente el riesgo, pero sí favorece la salud general y puede contribuir a reducir algunos factores asociados con la enfermedad.

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El cáncer de próstata suele desarrollarse sin síntomas en sus primeras etapas, por lo que especialistas recomiendan no ignorar cambios al orinar y acudir a revisiones médicas para favorecer un diagnóstico oportuno

La prueba PSA permite detectar alteraciones a tiempo

Actualmente, el análisis del Antígeno Prostático Específico (PSA, por sus siglas en inglés) es la herramienta de detección más utilizada.

Se trata de una prueba de sangre que mide los niveles de esta proteína producida por la próstata. Un resultado elevado no confirma automáticamente la presencia de cáncer, pero sí puede indicar la necesidad de realizar estudios complementarios.

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Dependiendo de cada caso, el médico puede solicitar una nueva medición del PSA, una resonancia magnética, un ultrasonido prostático o una biopsia para confirmar o descartar el diagnóstico.

Los especialistas recomiendan que la decisión de iniciar estas pruebas se tome de manera individual, considerando la edad, los antecedentes familiares y el estado de salud del paciente. En hombres con mayor riesgo, la detección puede comenzar antes de los 50 años.

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Tratamientos disponibles para el cáncer de próstata

El tratamiento depende del grado de avance de la enfermedad y de la agresividad del tumor, la cual suele evaluarse mediante el sistema Gleason.

Entre las principales alternativas terapéuticas se encuentran:

Radioterapia.

Cirugía.

Quimioterapia.

En algunos pacientes cuyo cáncer presenta un crecimiento lento, el equipo médico puede recomendar vigilancia activa, una estrategia que consiste en monitorear cuidadosamente la evolución del tumor antes de iniciar tratamientos más agresivos.

La detección oportuna mejora el pronóstico

Especialistas coinciden en que reconocer los síntomas del cáncer de próstata y acudir al médico ante cualquier cambio urinario persistente puede marcar una diferencia importante en el pronóstico.

Informar sobre antecedentes familiares, realizar las pruebas de detección cuando sean recomendadas y no minimizar los síntomas asociados con la próstata permite aumentar las posibilidades de identificar la enfermedad en etapas tempranas, cuando existen más opciones de tratamiento y mayores probabilidades de éxito.

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la tasa de mortalidad por cáncer de próstata en México ronda las 13 defunciones por cada 100 mil hombres, una cifra que refleja la importancia de fortalecer la prevención y fomentar la revisión médica periódica para combatir una enfermedad que, aunque puede avanzar silenciosamente, también puede detectarse a tiempo.