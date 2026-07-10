Colección Gelman está protegida por el INBAL pese a ser privada: Gobierno aclara medidas sobre repatriación y salida de patrimonio cultural

Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura durante la mañanera de este 10 de julio en Palacio Nacional. (Presidencia)

La Secretaría de Cultura señaló este 10 de julio, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, que la colección Gelman mantiene su carácter privado, aunque se encuentre bajo estricta protección como parte del patrimonio cultural del país.

Autoridades recalcaron que, de acuerdo con la legislación aduanera, esta herencia puede ser exhibido fuera de su sede original únicamente por un periodo de dos años, siempre bajo la supervisión del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), que asegura su conservación y la colaboración constante con quienes resguardan las piezas.

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Al abordar el futuro inmediato de la exposición, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza precisó que el actual ciclo concluirá la próxima semana. Posteriormente, la colección regresará en 2028, cumpliendo lo estipulado por la normativa vigente.

“La colección Gelman va y regresa, es privada, pero tiene protección, se regresa y va a estar en Nuevo León”, informó la funcionaria, adelantando que la siguiente parada será el museo MARCO de Monterrey, donde la muestra continuará su estancia con el objetivo de acercar su valor artístico a nuevos públicos.

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Por otro lado, Curiel aseguró que no existe relación entre este caso y la solicitud vinculada con la Suprema Corte, donde se debate la exportación definitiva de una obra catalogada como patrimonio nacional.

Sheinbaum presenta la colección Gelman en la mañanera del pueblo

En dicha situación, la dependencia y el INBAL negaron el permiso, reafirmando su compromiso con la defensa y conservación del legado nacional.

“En ambos casos estamos cumpliendo con la protección de las obras que tienen patrimonio y con la vocación, que es justamente la preservación, revisar que esté en óptimas condiciones”, afirmó la servidora publica.

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Proceso de recuperación de piezas históricas mexicanas

El tema de resguardo y preservación de la herencia de México también abarca la recuperación de objetos arqueológicas e históricos que se encuentran en otras naciones. Joel Omar Vázquez Herrera, director general del INAH, detalló el mecanismo que siguen las autoridades mexicanas para lograr el retorno de estos bienes culturales.

El funcionario explicó que el primer paso consiste en establecer un canal diplomático con el país que resguarda las piezas. Dependiendo de la legislación y la disposición de cada uno el proceso puede variar en complejidad.

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“Por las políticas de hermandad que tiene México con varios países, la recuperación es muy ágil, la recuperación es muy fácil y en otros países, pues a veces es un poco más complicado”, manifestó.

Una vez que los objetos retornan a territorio nacional, el INAH realiza un análisis detallado para determinar su origen y autenticidad. Posteriormente, estos bienes suelen exhibirse en alguna de las 163 sedes museísticas distribuidas por todas las entidades, así como en museos de zonas arqueológicas y recintos nacionales, permitiendo que la ciudadanía acceda y valore la diversidad cultural que caracteriza a México.

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