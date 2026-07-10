México en el CERN: Sheinbaum acordó con presidente de Suiza mantener colaboración en investigación nuclear

(Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la continuidad de la colaboración de México con la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN, por sus siglas en francés), que es el principal centro de investigación nuclear del mundo, tras su encuentro con el presidente de Suiza, Guy Parmelin, en el que acordaron fortalecer proyectos de innovación científica y educativa entre ambos países, declaró la presidenta Claudia Sheinbaum durante la conferencia de prensa matutina de este 10 de julio de 2026.

La colaboración científica internacional entre México y Suiza fue uno de los puntos que se abordaron durante la reunión reciente entre la presidenta Sheinbaum y el presidente suizo Ignazio Cassis. La mandataria mexicana expuso que, además de los temas comerciales y de inversión, la agenda incluyó una amplia discusión sobre educación dual, innovación y el papel de investigadores mexicanos en el CERN, el acelerador de partículas ubicado en Suiza y considerado uno de los centros de investigación más avanzados a nivel global.

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México fortalece su presencia en el CERN y la investigación nuclear

Durante la mañanera, Sheinbaum resaltó que el CERN es un “acelerador de partículas muy, muy conocido, que, a partir de ahí salen muchísimas investigaciones”, subrayando que México ya cuenta con investigadores participando activamente en proyectos científicos dentro de esta institución. La mandataria enfatizó: “Hablamos de continuar con este trabajo, además de otros trabajos de innovación e investigación con distintas universidades suizas”.

Sheinbaum recibió al presidente de Suiza en Palacio Nacional. | YouTube Claudia Sheinbaum

La presidenta detalló que el intercambio científico con Suiza no solo se limita al CERN, sino que también involucra acuerdos con universidades e instituciones de investigación suizas para ampliar el espectro de colaboración, especialmente en temas de innovación tecnológica y formación de talento joven. Según explicó, “ellos tienen un sistema de educación dual muy interesante, que se aprende en el mismo lugar donde se está trabajando”.

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Innovación, inversión y educación: ejes de la relación México-Suiza

En su intervención, la presidenta Sheinbaum precisó que la relación bilateral con Suiza se extiende a los campos de la innovación, la economía y la cultura. “Hablamos de los temas comerciales, económicos, de inversiones y también de educación”, indicó, añadiendo que estuvo Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación de México, Claudia Curiel, secretaria de Cultura. Aclaró que no estuvo el secretario de Educación, Mario Delgado, sin embargo, destacó que “la idea es colaborar con Suiza”.

El intercambio cultural fue otro de los aspectos subrayados en la conversación. La presidenta mencionó que el trabajo con la Secretaría de Cultura ya está en marcha y que se prevé ampliar el intercambio de programas, exposiciones y proyectos culturales entre ambos países.

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Además, destacó la posición de Suiza como uno de los países líderes en innovación a nivel mundial en 2025, lo cual representa una oportunidad estratégica para que México fortalezca su ecosistema científico y tecnológico a través de la cooperación y el aprendizaje mutuo.

“La idea es que sea parte de la formación, de la instrucción”, remarcó Sheinbaum sobre el modelo de educación dual, subrayando la necesidad de que los convenios incluyan mecanismos de evaluación, seguimiento y reconocimiento académico.

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