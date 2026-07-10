México

México en el CERN: Sheinbaum acordó con presidente de Suiza mantener colaboración en investigación nuclear

Se prevé establecer una relación en la que el país pueda integrar acciones en materia de educación

Guardar
Google icon
(Presidencia)
(Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la continuidad de la colaboración de México con la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN, por sus siglas en francés), que es el principal centro de investigación nuclear del mundo, tras su encuentro con el presidente de Suiza, Guy Parmelin, en el que acordaron fortalecer proyectos de innovación científica y educativa entre ambos países, declaró la presidenta Claudia Sheinbaum durante la conferencia de prensa matutina de este 10 de julio de 2026.

La colaboración científica internacional entre México y Suiza fue uno de los puntos que se abordaron durante la reunión reciente entre la presidenta Sheinbaum y el presidente suizo Ignazio Cassis. La mandataria mexicana expuso que, además de los temas comerciales y de inversión, la agenda incluyó una amplia discusión sobre educación dual, innovación y el papel de investigadores mexicanos en el CERN, el acelerador de partículas ubicado en Suiza y considerado uno de los centros de investigación más avanzados a nivel global.

PUBLICIDAD

México fortalece su presencia en el CERN y la investigación nuclear

Durante la mañanera, Sheinbaum resaltó que el CERN es un “acelerador de partículas muy, muy conocido, que, a partir de ahí salen muchísimas investigaciones”, subrayando que México ya cuenta con investigadores participando activamente en proyectos científicos dentro de esta institución. La mandataria enfatizó: “Hablamos de continuar con este trabajo, además de otros trabajos de innovación e investigación con distintas universidades suizas”.

Sheinbaum recibió al presidente de Suiza en Palacio Nacional. | YouTube Claudia Sheinbaum
Sheinbaum recibió al presidente de Suiza en Palacio Nacional. | YouTube Claudia Sheinbaum

La presidenta detalló que el intercambio científico con Suiza no solo se limita al CERN, sino que también involucra acuerdos con universidades e instituciones de investigación suizas para ampliar el espectro de colaboración, especialmente en temas de innovación tecnológica y formación de talento joven. Según explicó, “ellos tienen un sistema de educación dual muy interesante, que se aprende en el mismo lugar donde se está trabajando”.

PUBLICIDAD

Innovación, inversión y educación: ejes de la relación México-Suiza

En su intervención, la presidenta Sheinbaum precisó que la relación bilateral con Suiza se extiende a los campos de la innovación, la economía y la cultura. “Hablamos de los temas comerciales, económicos, de inversiones y también de educación”, indicó, añadiendo que estuvo Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación de México, Claudia Curiel, secretaria de Cultura. Aclaró que no estuvo el secretario de Educación, Mario Delgado, sin embargo, destacó que “la idea es colaborar con Suiza”.

El intercambio cultural fue otro de los aspectos subrayados en la conversación. La presidenta mencionó que el trabajo con la Secretaría de Cultura ya está en marcha y que se prevé ampliar el intercambio de programas, exposiciones y proyectos culturales entre ambos países.

Además, destacó la posición de Suiza como uno de los países líderes en innovación a nivel mundial en 2025, lo cual representa una oportunidad estratégica para que México fortalezca su ecosistema científico y tecnológico a través de la cooperación y el aprendizaje mutuo.

“La idea es que sea parte de la formación, de la instrucción”, remarcó Sheinbaum sobre el modelo de educación dual, subrayando la necesidad de que los convenios incluyan mecanismos de evaluación, seguimiento y reconocimiento académico.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumLa MañaneraPalacio NacionalSuizainvestigaciónuniversidadesinversióneducaciónPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Veinte años de guerra al narco en México: ¿quiénes sobreviven tras la caída de los líderes más poderosos del crimen organizado?

Tras dos décadas de estrategia kingpin y la eliminación de jefes como El Chapo y El Mencho, México enfrenta un escenario con más de 100 células criminales activas

Veinte años de guerra al narco en México: ¿quiénes sobreviven tras la caída de los líderes más poderosos del crimen organizado?

Detienen a “El Muerto”, presunto líder de célula de Los Rusos en el Valle de Mexicali

Cristian Jovany Acosta García, alias “El Muerto” o “El Sapo”, era considerado un objetivo prioritario por las autoridades de Baja California y enfrentaba una orden de aprehensión por homicidio calificado

Detienen a “El Muerto”, presunto líder de célula de Los Rusos en el Valle de Mexicali

Lluvia de meteoros Pegásidas: cuándo alcanzan su punto máximo y dónde observarlas en México

Es el primer fenómeno astronómico de julio; aunque se trata de una lluvia de estrellas de baja intensidad, las condiciones serán favorables para observarla

Lluvia de meteoros Pegásidas: cuándo alcanzan su punto máximo y dónde observarlas en México

Colección Gelman está protegida por el INBAL pese a ser privada: Gobierno aclara medidas sobre repatriación y salida de patrimonio cultural

La exposición se presentará en los próximos días en el museo MARCO de Monterrey

Colección Gelman está protegida por el INBAL pese a ser privada: Gobierno aclara medidas sobre repatriación y salida de patrimonio cultural

Alonso Ancira aún debe pago por caso Agronitrogenados, confirma FGR: apelación impide reabrir proceso contra Lozoya y exempresario

La Fiscalía indicó que en junio, un tribunal negó un amparo promovido por Lozoya

Alonso Ancira aún debe pago por caso Agronitrogenados, confirma FGR: apelación impide reabrir proceso contra Lozoya y exempresario
MÁS NOTICIAS

NARCO

Veinte años de guerra al narco en México: ¿quiénes sobreviven tras la caída de los líderes más poderosos del crimen organizado?

Veinte años de guerra al narco en México: ¿quiénes sobreviven tras la caída de los líderes más poderosos del crimen organizado?

Detienen a “El Muerto”, presunto líder de célula de Los Rusos en el Valle de Mexicali

Sheinbaum hablará con Trump sobre detención del piloto que trasladó a El Mayo a Estados Unidos

Qué hubiera hecho el gobierno mexicano si el hijo de El Chapo no se hubiera llevado a El Mayo a EEUU, según Sheinbaum

¿Cuánto cuesta subirte al avión donde fue secuestrado El Mayo Zambada y llevado a Estados Unidos?

ENTRETENIMIENTO

Detienen en Cancún a Alejandro Álvarez Puga, cuñado de Inés Gómez Mont, acusado por fraude

Detienen en Cancún a Alejandro Álvarez Puga, cuñado de Inés Gómez Mont, acusado por fraude

¿Qué sanciones podría tener Pedro Sola tras comentarios de violencia contra perritos?

PAOT CDMX condena comentarios de Pedro Sola y advierte sobre repercusiones legales por incitar al maltrato animal

Reviven video de 2022 donde Pedro Sola pedía cortar cuerdas vocales a perros

Qué dijo Pedro Sola sobre los perros que lo puso en la mira de autoridades de CDMX

DEPORTES

Gilberto Mora es ovacionado en un avión rumbo a Tijuana tras brillar con México en el Mundial 2026

Gilberto Mora es ovacionado en un avión rumbo a Tijuana tras brillar con México en el Mundial 2026

Haaland ya tiene su canción versión mariachi: mexicanos le cantan antes de enfrentar a Inglaterra en Cuartos de Final

Aficionada se vuelve viral al ganar los calzones de Alexis Vega: así fue la dinámica viral del jugador de Toluca

Isaac del Toro sale ileso de la etapa 7 y mantiene el tercer puesto del Tour de Francia

Jugador formado en Chivas se va del club rumbo al Apertura 2026 tras perder su lugar con Gabriel Milito: “Fue mi casa durante 13 años”