México

Apoyo al Autoempleo para el Bienestar 2026 Edomex: esta es la fecha límite para registrarse y obtener 25 mil pesos

La Secretaría del Trabajo del Estado de México mantiene abierta la convocatoria del programa para impulsar nuevos emprendimientos

Guardar
Google icon
Apoyo al Autoempleo para el Bienestar Edomex 2
Apoyo al Autoempleo para el Bienestar da 25 mil pesos en equipo para fomentar el emprendedurismo (Gob. Edomex)

La Secretaría del Trabajo del Estado de México invitó a la población a participar en el programa Apoyo al Autoempleo para el Bienestar, una iniciativa que busca fortalecer el emprendimiento y generar oportunidades económicas para las personas que desean iniciar un negocio propio, mediante la entrega de hasta 25 mil pesos en especie.

Durante una jornada de promoción del empleo en el municipio de Ixtlahuaca, el secretario del Trabajo, Norberto Morales Poblete, destacó que este programa representa una alternativa para quienes buscan generar ingresos a través de un proyecto productivo, además de complementar las estrategias de vinculación laboral que impulsa la dependencia estatal.

PUBLICIDAD

Ferias de empleo y programas permanentes impulsan oportunidades laborales

Feria de empleo 2026 Edomex
Feria de empleo 2026 (Gob. Edomex)

El funcionario explicó que las Ferias de Empleo continúan siendo una de las principales acciones de la Secretaría del Trabajo para acercar oportunidades laborales a la ciudadanía. Sin embargo, subrayó que estos eventos no son el único mecanismo disponible para quienes buscan incorporarse al mercado laboral.

Morales Poblete señaló que las personas interesadas también pueden acudir a cualquiera de las Oficinas Regionales de Empleo, donde recibirán orientación y podrán consultar vacantes disponibles tanto en el Estado de México como en otras entidades del país.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el secretario, la estrategia busca facilitar el acceso a empleos formales, así como brindar alternativas para quienes prefieren desarrollar un proyecto de autoempleo que les permita mejorar sus ingresos y fortalecer la economía familiar.

Hasta 25 mil pesos en especie para iniciar un negocio

Uno de los programas prioritarios de la dependencia es el Programa de Desarrollo Social Apoyo al Autoempleo para el Bienestar, recientemente puesto en marcha con el objetivo de respaldar a personas emprendedoras.

El apoyo consiste en la entrega de hasta 25 mil pesos en especie, destinados a la adquisición de herramientas, equipo o insumos necesarios para poner en marcha un negocio o fortalecer una actividad productiva.

Con esta iniciativa, el Gobierno del Estado de México busca fomentar la creación de nuevos emprendimientos, impulsar el desarrollo económico local y contribuir a la generación de ingresos para las familias mexiquenses.

Registro en línea y de forma presencial

Transformando el Campo Edomex 2026 registro programas sociales
Transformando el Campo 2026 (Gob. Edomex)

Norberto Morales Poblete informó que la convocatoria permanecerá abierta durante los próximos días, por lo que invitó a la ciudadanía a realizar su registro antes de que concluya el periodo establecido.

El trámite puede realizarse a través del portal oficial de la Secretaría del Trabajo, donde la convocatoria permanecerá disponible hasta el 12 de julio.

Asimismo, quienes prefieran realizar el proceso de manera presencial podrán acudir a cualquiera de las 10 Oficinas Regionales de Empleo, donde se recibirán solicitudes hasta el 10 de julio.

Las autoridades recomendaron revisar cuidadosamente los requisitos establecidos en la convocatoria para integrar correctamente la documentación y evitar contratiempos durante el proceso de inscripción.

Llaman a aprovechar los programas de apoyo

El secretario del Trabajo exhortó a las y los mexiquenses a mantenerse informados sobre las convocatorias y programas que impulsa la dependencia, ya que además de facilitar el acceso a un empleo formal, también ofrecen herramientas para desarrollar proyectos productivos propios.

Indicó que el fortalecimiento del autoempleo representa una alternativa para mejorar las condiciones económicas de miles de familias, especialmente para quienes buscan independencia laboral o ampliar sus oportunidades de generar ingresos.

Finalmente, reiteró que tanto las Ferias de Empleo como el Programa Apoyo al Autoempleo para el Bienestar forman parte de la estrategia estatal para impulsar la inclusión laboral, promover el emprendimiento y fortalecer el desarrollo económico del Estado de México, por lo que invitó a las personas interesadas a registrarse antes del cierre de la convocatoria y aprovechar el apoyo de hasta 25 mil pesos en especie para iniciar o consolidar su negocio.

Temas Relacionados

Apoyo al Autoempleo para el BienestarProgramas SocialesRegistroEdomexmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Más allá de la cancelación: ¿qué sanciones podrían aplicarse a Pedro Sola por promover el maltrato animal?

Pati Chapoy y su colaborador en ‘Ventaneando’ enfrentan la cancelación digital tras comentarios polémicos contra dueños de perrhijos

Más allá de la cancelación: ¿qué sanciones podrían aplicarse a Pedro Sola por promover el maltrato animal?

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 9 de julio

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 9 de julio

¿Contingencia ambiental en CDMX? Esta es la calidad del aire del 9 de julio

Todos los días y a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico publica el estado del del oxígeno en el Valle de México. Aquí el reporte de las 05:00

¿Contingencia ambiental en CDMX? Esta es la calidad del aire del 9 de julio

Murió Bonnie Tyler: así fue la única vez que la cantante se presentó en México

Su única presentación en México fue en Cancún en 2017 un Día de las Madres

Murió Bonnie Tyler: así fue la única vez que la cantante se presentó en México

Surge video de Ángela Aguilar gritándole a Nodal en el partido México vs Ecuador del Mundial 2026: “Amooor”

Un videoclip grabado desde otro ángulo muestra a Ángela llamar a Nodal al salir del Estadio Ciudad de México tras la victoria del Tri sobre Ecuador

Surge video de Ángela Aguilar gritándole a Nodal en el partido México vs Ecuador del Mundial 2026: “Amooor”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Estas son las 7 investigaciones que la FGR mantiene abiertas por el caso “El Mayo” Zambada

Estas son las 7 investigaciones que la FGR mantiene abiertas por el caso “El Mayo” Zambada

“El Mayito Gordo” se habría fugado de EEUU y regresado a México para pelear contra Los Chapitos, según Luis Chaparro

Hallan ocho cuerpos con huellas de tortura en El Bosque, Chiapas: Fiscalía inicia investigación

Perfil de “El Chorro”: el yerno de “El Mencho” que hoy integra la tríada de nuevos líderes del CJNG

¿Quién es el piloto que trasladó al “Mayo Zambada” a EEUU? FGR confirma identidad y detalla qué ocurrió con él

ENTRETENIMIENTO

Más allá de la cancelación: ¿qué sanciones podrían aplicarse a Pedro Sola por promover el maltrato animal?

Más allá de la cancelación: ¿qué sanciones podrían aplicarse a Pedro Sola por promover el maltrato animal?

Murió Bonnie Tyler: así fue la única vez que la cantante se presentó en México

Surge video de Ángela Aguilar gritándole a Nodal en el partido México vs Ecuador del Mundial 2026: “Amooor”

Famosos arremeten contra Pedro Sola y Ventaneando por comentario sobre envenenar perros: “Son una vergüenza”

Eduardo España aclara los rumores sobre La Casa de los Famosos México: ¿Entrará al reality? Esto fue lo que dijo

DEPORTES

Iker Casillas y Jorge Valdano “trolean” a Christian Martinoli por no jugar un Mundial

Iker Casillas y Jorge Valdano “trolean” a Christian Martinoli por no jugar un Mundial

España vs Bélgica por los cuartos del Mundial 2026 en vivo: dónde y cuándo ver gratis el minuto a minuto del partido desde México

Noruega vs Inglaterra minuto a minuto: dónde y cómo ver gratis el duelo por los cuartos del Mundial 2026 en México

Partidos del Mundial 2026, hoy 9 de julio: fixture y horarios completos de los cuartos de final

¿Cuándo cumple 18 años Gilberto Mora? A partir de esta fecha podrá ser fichado por clubes europeos