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Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 8 de julio

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la jornada

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En la apertura del día, el euro se cotiza en 20,04 pesos mexicanos, lo que representa un incremento de 0,77% respecto al precio de cierre de la sesión previa de 19,88 pesos mexicanos, según información de Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó una subida del 0,33%, aunque su evolución interanual muestra una caída del -8,05%.

En los últimos días, el tipo de cambio del euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva, marcando un incremento tras un día consecutivo de avances. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio es del 6,03%, superando la volatilidad de referencia del 5,6%, lo que sugiere una cierta inestabilidad en el mercado.

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