Santiago Nieto al frente de las preferencias internas de Morena en Querétaro; qué dicen las encuestas

Santiago Nieto Castillo aparece en primer lugar de las preferencias internas de Morena y sus aliados rumbo a la candidatura por la gubernatura de Querétaro en 2027. La más reciente medición lo coloca con 36.1% de las preferencias, superando a otros perfiles considerados por la coalición Morena-PT-PVEM.

Otro estudio lo posiciona con 30.7%, mientras que un seguimiento mensual muestra una intención de apoyo que se mantiene entre 29.5% y 32.2% en las mediciones realizadas desde abril. Una encuesta adicional lo ubica con 28.1% como el perfil con mayor respaldo dentro del bloque de Morena. Estas cifras reflejan una tendencia estable y sostenida.

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Diferencia mínima entre bloques en intención de voto

En la competencia interpartidista, las encuestas recientes marcan un escenario de empate técnico entre el PAN y la coalición Morena-PT-PVEM. El PAN alcanza 30.9% de intención de voto, mientras que la coalición obtiene 30.0%. La distancia de 0.9 puntos porcentuales se encuentra dentro del margen de error reportado por el estudio.

En esa misma medición, el PRI registra 8.2%, Movimiento Ciudadano 3.9%, y una posible candidatura independiente 3.8%. El 23.2% de las personas encuestadas no manifestó preferencia por ningún partido o coalición.

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Tendencia interna y paridad en la contienda estatal

Las encuestas consultadas coinciden en que Santiago Nieto mantiene el primer lugar al interior de Morena, mientras que el panorama estatal se perfila como una de las competencias más cerradas rumbo a la elección de 2027. Las diferencias entre bloques son mínimas y podrían modificarse conforme avance el calendario electoral.

La estabilidad en las preferencias internas de Morena y el empate técnico con el PAN reflejan una contienda donde la definición de candidaturas y el desarrollo de las campañas serán determinantes.

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Elementos a considerar en próximos meses

Aunque cada estudio utiliza metodologías y muestras distintas, el panorama muestra dos tendencias claras: un liderazgo sostenido de Santiago Nieto dentro de Morena y una competencia cerrada entre los principales bloques partidistas. La evolución de estas cifras dependerá de factores como la selección formal de candidaturas, el inicio de las campañas y la movilización del electorado.

Los próximos meses serán clave para observar si las tendencias actuales se mantienen o si surgen cambios en el escenario político de Querétaro.