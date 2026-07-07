México

Santiago Nieto al frente de las preferencias internas de Morena en Querétaro; qué dicen las encuestas

En la competencia interpartidista, las encuestas recientes marcan un escenario de empate técnico 

Guardar
Google icon
Imagen VS3AQHJ5EFB77LNALEQTKXOTQU

Santiago Nieto Castillo aparece en primer lugar de las preferencias internas de Morena y sus aliados rumbo a la candidatura por la gubernatura de Querétaro en 2027. La más reciente medición lo coloca con 36.1% de las preferencias, superando a otros perfiles considerados por la coalición Morena-PT-PVEM.

Otro estudio lo posiciona con 30.7%, mientras que un seguimiento mensual muestra una intención de apoyo que se mantiene entre 29.5% y 32.2% en las mediciones realizadas desde abril. Una encuesta adicional lo ubica con 28.1% como el perfil con mayor respaldo dentro del bloque de Morena. Estas cifras reflejan una tendencia estable y sostenida.

PUBLICIDAD

Diferencia mínima entre bloques en intención de voto

En la competencia interpartidista, las encuestas recientes marcan un escenario de empate técnico entre el PAN y la coalición Morena-PT-PVEM. El PAN alcanza 30.9% de intención de voto, mientras que la coalición obtiene 30.0%. La distancia de 0.9 puntos porcentuales se encuentra dentro del margen de error reportado por el estudio.

En esa misma medición, el PRI registra 8.2%, Movimiento Ciudadano 3.9%, y una posible candidatura independiente 3.8%. El 23.2% de las personas encuestadas no manifestó preferencia por ningún partido o coalición.

PUBLICIDAD

Imagen HXC7PZTUFJAZXLZDSTITKWLY4Y

Tendencia interna y paridad en la contienda estatal

Las encuestas consultadas coinciden en que Santiago Nieto mantiene el primer lugar al interior de Morena, mientras que el panorama estatal se perfila como una de las competencias más cerradas rumbo a la elección de 2027. Las diferencias entre bloques son mínimas y podrían modificarse conforme avance el calendario electoral.

La estabilidad en las preferencias internas de Morena y el empate técnico con el PAN reflejan una contienda donde la definición de candidaturas y el desarrollo de las campañas serán determinantes.

Elementos a considerar en próximos meses

Aunque cada estudio utiliza metodologías y muestras distintas, el panorama muestra dos tendencias claras: un liderazgo sostenido de Santiago Nieto dentro de Morena y una competencia cerrada entre los principales bloques partidistas. La evolución de estas cifras dependerá de factores como la selección formal de candidaturas, el inicio de las campañas y la movilización del electorado.

Los próximos meses serán clave para observar si las tendencias actuales se mantienen o si surgen cambios en el escenario político de Querétaro.

Temas Relacionados

mexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pese a los aranceles, México rompe récord de exportaciones y consolida su liderazgo como principal socio comercial de EEUU

Las importaciones de México desde ese Estados Unidos sumaron 358 mil 900 millones de dólares, un 7% de incremento

Pese a los aranceles, México rompe récord de exportaciones y consolida su liderazgo como principal socio comercial de EEUU

Mezclar arroz molido con agua mineral: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo

Esta combinación aprovecha el almidón y los nutrientes del arroz para mejorar la apariencia de la piel

Mezclar arroz molido con agua mineral: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo

Mundial 2026 disparó remisiones al “Torito”: más de 800 conductores rebasaron el límite del alcoholímetro

La SSC reportó que durante el operativo especial se aplicaron más de 248 mil revisiones preventivas y 2 mil 674 pruebas de alcoholemia (aire respirado)

Mundial 2026 disparó remisiones al “Torito”: más de 800 conductores rebasaron el límite del alcoholímetro

La baja de homicidios durante el Mundial 2026 no significa que México sea menos violento, advierte estudio

La reducción de asesinatos podría coexistir con otras expresiones de violencia como las desapariciones o la extorsión, sostiene un análisis de la Universidad Iberoamericana

La baja de homicidios durante el Mundial 2026 no significa que México sea menos violento, advierte estudio

Gala Montes revela conflicto con su hermana Beba y habla de la distancia con su sobrina: “¿Es que soy mala?”

La actriz habló sobre la falta de comunicación con su familia y aseguró que extraña a la pequeña, a quien afirma seguir queriendo profundamente

Gala Montes revela conflicto con su hermana Beba y habla de la distancia con su sobrina: “¿Es que soy mala?”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Despiden a la periodista Roxana Guzmán entre llantos y música tras ser asesinada en Veracruz: “Sé libre como siempre lo quisiste ser”

Despiden a la periodista Roxana Guzmán entre llantos y música tras ser asesinada en Veracruz: “Sé libre como siempre lo quisiste ser”

La baja de homicidios durante el Mundial 2026 no significa que México sea menos violento, advierte estudio

¿México no investigaba a ‘El Mayo’ Zambada? Esto respondió Harfuch

Abogado de “El Chapo” revela por qué las cartas enviadas a EEUU no son escritas por el narcotraficante y anuncia investigación

El video de los jóvenes de secundaria antes de desaparecer en Puerto Vallarta: “Se iban a la sierra a trabajar tres meses”

ENTRETENIMIENTO

Gala Montes revela conflicto con su hermana Beba y habla de la distancia con su sobrina: “¿Es que soy mala?”

Gala Montes revela conflicto con su hermana Beba y habla de la distancia con su sobrina: “¿Es que soy mala?”

Quién es el influencer Brayan Zariñan, denunciado por presunto abuso sexual en un spa

Elton John confirma conciertos en México: fechas, sede y boletos

Edna Monroy responde a quienes la culpan del divorcio de Juan Diego Covarrubias y Renata Haro: “¿Soy responsable? No”

Nicolás Buenfil presume a su papá Ernesto Zedillo Jr. y recuerdan la escandalosa historia con Erika Buenfil

DEPORTES

Chicharito reacciona a la eliminación de México contra Inglaterra: “Se aprende más de las derrotas que de las victorias”

Chicharito reacciona a la eliminación de México contra Inglaterra: “Se aprende más de las derrotas que de las victorias”

David Faitelson explota contra los detractores de Argentina y Messi por el triunfo ante Egipto: “Déjense de estupideces”

¿Hermanos juntos en La Noria? César Montes y su hermano podrían ser nuevos refuerzos de Cruz Azul para el Apertura 2026

Javier Aguirre revela el mensaje que le dio a Gilberto Mora tras su error en el Mundial 2026

El mensaje bíblico con el que la Hormiga González agradeció su debut con la Selección Mexicana en el Mundial 2026