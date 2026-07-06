Donald Trump revela que vio la eliminación de México contra Inglaterra: “No podía apartar la vista del partido”

Desde la Casa Blanca, el mandatario de Estados Unidos dice que la intensidad del encuentro lo mantuvo frente a la pantalla y asegura que tiene una relación cercana con el delantero del Bayern de Múnich(Infobae-Jovani Perez)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió este lunes al revelar que siguió el partido entre México e Inglaterra, disputado el domingo en el marco de los octavos de final del Mundial 2026, y aprovechó para elogiar al delantero inglés Harry Kane.

Trump admite que no pudo dejar de ver el partido

Desde la Casa Blanca, el mandatario estadounidense reconoció que no tenía una razón particular para ver el encuentro, pero que la intensidad del juego lo mantuvo pegado a la pantalla. Trump admitió que no conoce a fondo a los jugadores de ambas selecciones, aunque destacó especialmente a Kane, con quien aseguró tener una relación cercana tras haber compartido una partida de golf.

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Las declaraciones se dieron justo antes de que el presidente abordara otro tema futbolístico polémico: la sanción revertida al delantero de la selección estadounidense, Folarin Balogun.

Desde la Casa Blanca, el mandatario afirma que la intensidad del duelo de octavos de final lo mantuvo frente a la pantalla y asegura que tiene una relación cercana con el atacante inglés tras jugar golf juntos

Inglaterra eliminó a México con doblete de Bellingham

El resultado que motivó los comentarios de Trump fue la victoria de Inglaterra por 3-2 sobre México, resultado que clasificó a los ingleses a los cuartos de final de la Copa del Mundo. El protagonismo del partido se lo llevó Jude Bellingham, autor de dos goles, mientras que Kane aportó el tercero de penalti para sellar la clasificación.

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El encuentro, disputado en el Estadio CDMX en medio de una fuerte tormenta que retrasó el arranque, fue mucho más reñido de lo que el marcador sugiere. México dominó gran parte del primer tiempo y llegó a ser superior en las estadísticas antes de que dos errores defensivos en cuestión de minutos le costaran el doblete de Bellingham. El Tri respondió con el gol de Julián Quiñones y, tras la expulsión del inglés Jarell Quansah a los 54 minutos, jugó gran parte del complemento con un hombre más, llegando incluso a empatar 2-2 de penalti antes de que Kane, también de los once pasos, definiera la clasificación inglesa.

El conjunto británico se impone 3-2 y consigue el pase en un duelo que inicia una hora más tarde por alertas de mal clima, con un mediocampo trabado y múltiples infracciones del equipo tricolor. REUTERS/Eloisa Sanchez

No es la primera vez que Trump felicita al delantero inglés

Este no fue el único gesto de Trump hacia Kane. Horas después del triunfo inglés sobre México, el presidente ya había felicitado públicamente al delantero del Bayern de Múnich a través de su red social Truth Social, donde destacó nuevamente su nivel de juego.

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El mandatario publica un mensaje en Truth Social para reconocer el desempeño del atacante del Bayern de Múnich, en un gesto que ocurre horas después del partido y que no es la primera vez que realiza

Un comentario que también compara al fútbol con la NFL

En medio de sus declaraciones, Trump también hizo una comparación entre el fútbol internacional y el deporte más popular en Estados Unidos, sugiriendo que cada partido de esta instancia del Mundial tiene una intensidad equiparable a la de un Super Bowl.

Las palabras del mandatario se suman al interés que ha generado el desempeño de Estados Unidos como sede del certamen, así como la creciente atención mediática y política que rodea al torneo en territorio estadounidense, donde figuras del gobierno han comentado abiertamente sobre los resultados de las selecciones participantes.

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Con la eliminación de México, la atención se centra ahora en el camino de Inglaterra hacia semifinales, mientras el propio Trump continúa mostrando un inusual seguimiento público al desarrollo del Mundial 2026.