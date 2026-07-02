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Rollitos de primavera con arroz y ensalada: la receta china que conquista por su sabor y frescura

Una combinación equilibrada de ingredientes y texturas convierte este menú en una excelente alternativa para compartir en cualquier ocasión

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Plato blanco con rollitos de primavera, arroz blanco en cuenco, ensalada de lechuga, pepino, zanahoria, tomate y salsa agridulce en recipiente.
Los rollitos de primavera son un clásico de la cocina china y se sirven con un exterior crujiente y un relleno jugoso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los rollitos de primavera son uno de los platillos más representativos de la cocina china y destacan por su exterior crujiente y su relleno lleno de sabor. Acompañados con arroz y una ensalada fresca, forman una comida completa que combina diferentes texturas y ofrece una experiencia gastronómica equilibrada, ideal tanto para una comida familiar como para una reunión con amigos.

Aunque muchas personas prefieren disfrutarlos en restaurantes, prepararlos en casa permite controlar la calidad de los ingredientes y adaptar el relleno según las preferencias de cada familia. Además, la combinación con arroz y ensalada aporta un contraste que hace del platillo una opción práctica para cualquier temporada del año.

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El secreto de esta receta está en lograr que los rollitos queden dorados y crujientes, mientras el relleno conserva su jugosidad. Servidos recién hechos y acompañados con una porción de arroz blanco y una ensalada ligera, ofrecen un menú completo que reúne sabores, colores y aromas capaces de conquistar desde el primer bocado.

Un clásico de la cocina china que nunca pasa de moda

Plato blanco con rollitos de primavera cortados, arroz blanco, ensalada de lechuga, pepino, tomate y zanahoria, tres salsas, palillos y lima en mesa de madera.
La receta de rollitos de primavera con arroz blanco y ensalada fresca arma un menú completo para comida familiar o reunión con amigos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los rollitos de primavera han ganado popularidad gracias a su versatilidad. Tradicionalmente se preparan con verduras y diferentes tipos de carne, envueltos en una fina lámina de masa que, al freírse, adquiere una textura crujiente muy característica. Esa combinación ha permitido que el platillo permanezca entre los favoritos de quienes disfrutan la gastronomía asiática.

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Su presentación también es uno de sus mayores atractivos. El tono dorado de los rollitos contrasta con el blanco del arroz y el colorido de la ensalada, creando un plato que resulta apetecible a simple vista. Además, puede servirse como plato principal o como parte de un menú más amplio.

Otra de sus ventajas es que admite diferentes acompañamientos sin perder su esencia. Una salsa agridulce o una preparación con soya complementan perfectamente los sabores, mientras que el arroz y la ensalada ayudan a equilibrar cada bocado.

Ingredientes y preparación

Un plato blanco muestra rollitos de primavera, algunos abiertos con camarones y vegetales, salsa, ensalada de hojas verdes, zanahoria y pepino. Arroz blanco al fondo.
Preparar rollitos de primavera en casa permite controlar la calidad de los ingredientes y ajustar el relleno a las preferencias de cada familia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparar este menú en casa no requiere técnicas complicadas. Siguiendo cada paso es posible obtener rollitos crujientes y un acompañamiento que realza su sabor.

Ingredientes:

  • 12 hojas para rollitos de primavera
  • 2 tazas de col finamente picada
  • 1 zanahoria rallada
  • 1 taza de brotes de soya
  • 250 gramos de pollo cocido y deshebrado
  • 2 cucharadas de salsa de soya
  • 1 cucharada de aceite de ajonjolí
  • Aceite para freír
  • 2 tazas de arroz blanco cocido
  • Lechuga al gusto
  • Pepino en rodajas
  • Jitomate en gajos
  • Sal y pimienta al gusto

Preparación:

  • Mezcla la col, la zanahoria, los brotes de soya, el pollo, la salsa de soya y el aceite de ajonjolí.
  • Coloca una porción del relleno sobre cada hoja para rollitos y envuelve firmemente.
  • Sella los bordes con un poco de agua.
  • Fríe los rollitos en aceite caliente hasta que estén dorados y crujientes.
  • Escúrrelos sobre papel absorbente.
  • Sirve con arroz blanco recién preparado.
  • Acompaña con una ensalada de lechuga, pepino y jitomate sazonada al gusto.

Una vez listos, lo ideal es llevarlos inmediatamente a la mesa para conservar la textura crujiente de la masa. El arroz caliente y la ensalada fresca complementan el conjunto y permiten disfrutar una combinación equilibrada.

Una opción completa para compartir en familia

Plato con siete rollitos de primavera cortados, arroz blanco, ensalada de lechuga, pepino y zanahoria, y un cuenco con salsa agridulce.
El relleno puede dejarse listo con anticipación y los rollitos de primavera se fríen poco antes de servir para facilitar la organización en casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este menú reúne ingredientes sencillos que, al combinarse, ofrecen una comida abundante y llena de sabor. Los rollitos aportan el toque crujiente, el arroz brinda una base suave y la ensalada incorpora frescura, logrando un equilibrio que resulta agradable en cada porción.

Otra ventaja de esta preparación es que puede elaborarse con anticipación. El relleno puede dejarse listo unas horas antes y los rollitos freírse poco antes de servirlos, lo que facilita la organización cuando se recibe a varios invitados o se busca ahorrar tiempo en la cocina.

Con esta receta es posible disfrutar en casa de un platillo inspirado en la cocina china sin complicaciones. La combinación de rollitos de primavera con arroz y ensalada demuestra que, con ingredientes accesibles y una preparación sencilla, se puede llevar a la mesa una comida completa, colorida y perfecta para compartir en cualquier ocasión.

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