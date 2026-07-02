México supera a Brasil en las apuestas de Wall Street pese a incertidumbre del T-MEC

Las bolsas de América Latina cerraron el primer semestre de 2026 con desempeños desiguales, y el contraste entre Brasil y México se perfila como uno de los más marcados para la segunda mitad del año, de acuerdo con un análisis publicado por Bloomberg Línea.
Bank of America redujo su recomendación sobre el mercado brasileño a marketweight desde overweight, al considerar que el escenario de tasas de interés será menos favorable y que las expectativas de resultados corporativos se han moderado. La firma elevó además su previsión para la tasa Selic hasta 14,25% al cierre de 2026, frente al 13,25% estimado previamente, un ajuste que reduce el margen para nuevos recortes y encarece el financiamiento.
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De acuerdo con el reporte, Brasil enfrenta además riesgos asociados a la depreciación del real y a la incertidumbre política de cara al ciclo electoral. Bank of America mantuvo posiciones selectivas en bancos como Itaú Unibanco, BTG Pactual y Bradesco, pero retiró de su cartera recomendada a Sabesp, Ecorodovias y Ânima.
México: catalizadores propios en un año incierto
En contraste, el análisis identifica en México factores idiosincráticos que sostienen el interés de los analistas, más allá del panorama externo.
Antonio Hernández Vélez, director de Análisis Fundamental de Actinver, señaló que el Mundial de fútbol favorecerá el tráfico hacia los centros comerciales, lo que respalda su visión positiva sobre Danhos, empresa destacada por la calidad de sus activos inmobiliarios en Ciudad de México.
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Entre las compañías mexicanas señaladas por Actinver destacan:
- Cemex, respaldada por productos de mayor valor agregado y ahorros de costos previstos para el resto del año.
- Grupo Bimbo, por su capacidad de ampliar márgenes gracias a mejoras de productividad y un desempeño mejor al esperado en Norteamérica.
- Vesta, en el segmento industrial, donde un eventual avance en la renegociación del T-MEC podría impulsar la demanda de parques industriales.
Lo que dice Bloomberg Línea sobre el resto de la región
El mismo análisis subraya que, a diferencia de Brasil, el reporte no documenta recortes de calificación para México, sino la identificación de empresas capaces de sostener el crecimiento de beneficios “mediante factores propios”, incluso en un contexto internacional incierto.
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El documento también advierte que el segundo semestre estará condicionado por variables externas, entre ellas el conflicto en Medio Oriente, el precio del petróleo y las decisiones de la Reserva Federal bajo su nuevo presidente, Kevin Warsh. Bloomberg Línea concluye que el potencial de las bolsas latinoamericanas “dependerá cada vez más de factores específicos de cada país”.
Hasta el momento, ni Bank of America ni Actinver han emitido proyecciones específicas sobre el desempeño relativo entre los índices bursátiles de México y Brasil para el cierre de 2026.
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