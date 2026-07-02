México supera a Brasil en las apuestas de Wall Street pese a incertidumbre del T-MEC

El banco advierte que el menor espacio para aliviar la política monetaria, junto con un crédito más caro, reconfigura el cálculo para los activos locales en un escenario marcado por volatilidad cambiaria e incertidumbre electoral. (Infobae-Itzallana)

Las bolsas de América Latina cerraron el primer semestre de 2026 con desempeños desiguales, y el contraste entre Brasil y México se perfila como uno de los más marcados para la segunda mitad del año, de acuerdo con un análisis publicado por Bloomberg Línea.

Bank of America redujo su recomendación sobre el mercado brasileño a marketweight desde overweight, al considerar que el escenario de tasas de interés será menos favorable y que las expectativas de resultados corporativos se han moderado. La firma elevó además su previsión para la tasa Selic hasta 14,25% al cierre de 2026, frente al 13,25% estimado previamente, un ajuste que reduce el margen para nuevos recortes y encarece el financiamiento.

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De acuerdo con el reporte, Brasil enfrenta además riesgos asociados a la depreciación del real y a la incertidumbre política de cara al ciclo electoral. Bank of America mantuvo posiciones selectivas en bancos como Itaú Unibanco, BTG Pactual y Bradesco, pero retiró de su cartera recomendada a Sabesp, Ecorodovias y Ânima.

El análisis señala que el ajuste previo reduce el margen para nuevos recortes y encarece el acceso a recursos, mientras aumentan las presiones por el tipo de cambio y el escenario político rumbo a los comicios

México: catalizadores propios en un año incierto

En contraste, el análisis identifica en México factores idiosincráticos que sostienen el interés de los analistas, más allá del panorama externo.

Antonio Hernández Vélez, director de Análisis Fundamental de Actinver, señaló que el Mundial de fútbol favorecerá el tráfico hacia los centros comerciales, lo que respalda su visión positiva sobre Danhos, empresa destacada por la calidad de sus activos inmobiliarios en Ciudad de México.

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Entre las compañías mexicanas señaladas por Actinver destacan:

Cemex , respaldada por productos de mayor valor agregado y ahorros de costos previstos para el resto del año.

Grupo Bimbo , por su capacidad de ampliar márgenes gracias a mejoras de productividad y un desempeño mejor al esperado en Norteamérica.

Vesta, en el segmento industrial, donde un eventual avance en la renegociación del T-MEC podría impulsar la demanda de parques industriales.

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - México contra Ecuador - Los aficionados se reúnen en Ciudad de México - Ciudad de México, México - 30 de junio de 2026 Una imagen tomada desde un dron muestra a los aficionados mexicanos reunidos en el Ángel de la Independencia antes del partido. REUTERS/Armando Vega IMÁGENES DEL DÍA DE TPX

Lo que dice Bloomberg Línea sobre el resto de la región

El mismo análisis subraya que, a diferencia de Brasil, el reporte no documenta recortes de calificación para México, sino la identificación de empresas capaces de sostener el crecimiento de beneficios “mediante factores propios”, incluso en un contexto internacional incierto.

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El documento también advierte que el segundo semestre estará condicionado por variables externas, entre ellas el conflicto en Medio Oriente, el precio del petróleo y las decisiones de la Reserva Federal bajo su nuevo presidente, Kevin Warsh. Bloomberg Línea concluye que el potencial de las bolsas latinoamericanas “dependerá cada vez más de factores específicos de cada país”.

Hasta el momento, ni Bank of America ni Actinver han emitido proyecciones específicas sobre el desempeño relativo entre los índices bursátiles de México y Brasil para el cierre de 2026.

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