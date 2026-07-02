“Quiere volar” puede ser mortal: alertan sobre trend que causó varios accidentes en los festejos del Mundial 2026

Este video documenta celebraciones de aficionados que incluyen la práctica conocida como 'Quiere Volar', donde personas saltan desde estructuras elevadas hacia una multitud. Las imágenes muestran a seguidores en camisetas de fútbol congregados en un entorno urbano y cerca de un monumento. Un funcionario del C5, identificado como Salvador Guerrero, emite una advertencia pública sobre los riesgos de estas acciones, con varias pantallas de monitoreo visibles detrás de él. El C5 busca concienciar sobre la seguridad durante eventos masivos.

La Secretaría de Salud de la CDMX lanzó una alerta por la práctica conocida como “¡Quiere volar!”, una forma de festejo que se ha extendido durante el Mundial 2026 y que consiste en cargar a una persona, lanzarla al aire y atraparla varias veces; la dependencia advirtió que esa dinámica puede causar lesiones graves e incluso la muerte, por lo que pidió sustituirla por celebraciones seguras.

El llamado se da mientras el Gobierno capitalino mantiene el operativo “Tlahuanqui” para reducir riesgos en concentraciones masivas de aficionados. También aplicó Ley Seca en las colonias Centro, Tabacalera, Juárez, San Rafael y Cuauhtémoc, además de reforzar recorridos para impedir la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en accesos al Fan Fest.

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La autoridad sanitaria explicó que el riesgo no recae solo en la persona que es lanzada. Quienes la levantan y la impulsan pueden sufrir lesiones en la espalda, hombros y muñecas, además de desgarros musculares y caídas por pérdida del equilibrio.

Para la persona que va por los aires, el peligro es mayor: golpes en la cabeza, conmociones cerebrales, fracturas, esguinces y lesiones en el cuello, la espalda o la columna vertebral. La dependencia advirtió que, en casos extremos, el accidente puede ser mortal.

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Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - México contra Ecuador - Los aficionados se reúnen en Los Ángeles - Los Ángeles, California, EE. UU. - 30 de junio de 2026. Los aficionados mexicanos celebran en una fiesta para ver el partido en Boyle Heights, Los Ángeles, tras el encuentro, al clasificarse para los octavos de final del Mundial. REUTERS/Lisi Niesner

La práctica se expandió tras los festejos de la Selección Mexicana

El “¡Quiere volar!” comenzó a ganar visibilidad después del triunfo de México frente a Sudáfrica y después se replicó en distintos puntos del país. Con el avance de los festejos mundialistas, se volvió una de las expresiones más repetidas entre grupos de aficionados mexicanos y visitantes extranjeros.

La Secretaría de Salud capitalina resumió su advertencia con un mensaje dirigido a quienes celebran en calles, plazas y puntos de reunión: “Lanzar a una persona por los aires puede parecer divertido, pero pone en riesgo a todas las personas involucradas”. En otra pieza de la campaña, la institución añadió: “Mejor que vuelen los goles, no las personas”.

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La dependencia insistió en que disfrutar del futbol no requiere asumir riesgos físicos innecesarios. Su recomendación central es evitar por completo esa práctica durante los festejos y promover formas de celebración responsables.

Paramédicos de la Cruz Roja asisten a una joven en Xalapa, Veracruz, quien sufrió una caída durante los festejos de un partido de fútbol del Mundial 2026. La persona había participado en el trend 'Quiere volar', siendo elevada y accidentalmente dejada caer, impactando su cabeza. Las imágenes muestran a los socorristas inmovilizando a la joven en una camilla para luego trasladarla a una ambulancia. Se observa a la persona siendo subida al vehículo de emergencia en una calle concurrida durante la noche.

La secretaria de Salud de la Ciudad de México Nadine Gasman también dio recomendaciones generales para quienes acudan a celebraciones masivas. Entre ellas pidió que personas mayores, personas con discapacidad y quienes vayan con niñas o niños busquen espacios con menor concentración de asistentes.

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Gasman también recomendó acudir acompañado, avisar a Protección Civil o a los servicios médicos si aparece una situación de riesgo, moderar el consumo de alcohol y comer e hidratarse antes, durante y después del festejo. Otra medida sugerida es anotar en el brazo el nombre y un número de contacto para facilitar la atención en una emergencia.

Las autoridades reforzaron medidas tras concentraciones masivas

Las recomendaciones fueron difundidas después de las concentraciones registradas en el Ángel de la Independencia por los festejos del partido entre México y Ecuador. De acuerdo con la información disponible en el texto base, en ese punto se reunieron más de un millón de asistentes.

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Ese mismo contexto llevó a reforzar la estrategia de prevención en zonas de alta afluencia. Además de la vigilancia en colonias del centro de la ciudad, las autoridades realizaron decomisos y destrucción de bebidas alcohólicas, sobre todo en accesos al Fan Fest.

La advertencia sobre el “¡Quiere volar!” también se emitió después de que se informara sobre la muerte de cuatro personas el pasado martes durante los festejos. A partir de ese antecedente, la Secretaría reiteró que evitar lesiones también forma parte de la fiesta futbolística.

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El coordinador del C5, Salvador Guerrero, también advirtió a los aficionados sobre los riesgos de la aventada mundialista. El señalamiento coincidió con la postura de la autoridad sanitaria, que mantiene su llamado a celebrar con responsabilidad.

La Secretaría de Salud cerró su mensaje con otra exhortación dirigida a quienes salgan a las calles por el Mundial: “Disfruta el futbol, celebra con responsabilidad y evita lesiones. Cuidarnos es también parte del juego”.

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La Secretaría de Salud de la CDMX pidió evitar el “¡Quiere volar!” porque puede causar fracturas, conmociones, lesiones en la columna y hasta la muerte.

El riesgo afecta tanto a quien es lanzado como a quienes lo cargan, por posibles caídas, desgarros y lesiones en espalda, hombros y muñecas.

La ciudad mantiene el operativo “Tlahuanqui”, Ley Seca en varias colonias y vigilancia en accesos al Fan Fest para reducir riesgos durante los festejos.