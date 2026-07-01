De pedir disculpas a Ecuador a festejar su eliminación: el video de Lilly Téllez que le recordaron en redes sociales

En un mensaje publicado este 1 de julio en X, la legisladora del PAN felicita al Tricolor por avanzar a los octavos de final y destaca el marcador 2-0 logrado en casa. (Infoabe-Itzallana)

La senadora panista Lilly Téllez celebró este 1 de julio el triunfo de la Selección Mexicana sobre Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, un resultado que llevó al Tricolor a los octavos de final tras 40 años sin ganar un partido de eliminación directa en casa.

El mensaje de la senadora

A través de su cuenta de X, Téllez escribió: “¡Viva México! Hay partidos que se ganan en la cancha y otros que se ganan con el corazón. Hoy México ganó los dos frente a Ecuador”, además de felicitar a la Selección por el pase a octavos de final.

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El comentario se suma a la ola de celebraciones que se vivió en el país luego del marcador 2-0, con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. De acuerdo con autoridades capitalinas, cerca de un millón de personas festejaron en Paseo de la Reforma tras el silbatazo final.

La legisladora felicita a la Selección por avanzar a octavos de final y afirma que el duelo se gana en la cancha y con el corazón, en un mensaje difundido tras el encuentro. (@LillyTellez)

El antecedente que no se olvida

El posicionamiento de Téllez frente a Ecuador no es nuevo, aunque en 2024 fue en un tono muy distinto. En abril de ese año, tras el asalto policial ecuatoriano a la embajada mexicana en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glas, la senadora:

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Ofreció una disculpa pública al pueblo de Ecuador y al presidente Daniel Noboa en nombre de “millones de mexicanos”.

Calificó al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador como el “bully de Latinoamérica”.

Acusó al mandatario de actuar de forma “gangsteril” hacia el pueblo ecuatoriano.

Votó en contra del acuerdo del Senado que condenaba la irrupción en la sede diplomática mexicana.

Aquellas declaraciones le costaron fuertes críticas dentro y fuera de su partido: el entonces ministro Arturo Zaldívar la calificó de “vendepatria”, y hubo legisladores de Morena que pidieron un juicio político en su contra por presunta “traición a la patria”, petición que finalmente no prosperó.

En abril de 2024, la legisladora dirige un mensaje al pueblo ecuatoriano y al presidente Daniel Noboa, al afirmar que habla en nombre de “millones de mexicanos” luego de la irrupción policial

Rivalidad que trasciende la cancha

El duelo de este martes ya arrastraba una carga política desde antes del pitazo inicial. Medios digitales documentaron que la tensión entre ambos países se remonta a 2024, cuando policías ecuatorianos irrumpieron en la embajada mexicana donde Glas tenía asilo político, lo que llevó a México a romper relaciones diplomáticas y a acusar a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia.

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Ese contexto también se coló en las redes durante el partido: algunos usuarios recuperaron el episodio de la embajada con burlas dirigidas a la afición ecuatoriana tras la eliminación de su selección.

Ecuador y México mantienen relaciones diplomáticas fracturadas tras la incursión policial en 2024.

Lo que falta por confirmar

Hasta el cierre de esta nota, no fue posible verificar con fuentes adicionales si otros perfiles de oposición emitieron mensajes similares que hayan sido señalados en redes por una supuesta contradicción con posturas previas frente a Ecuador. De existir capturas o enlaces específicos, podrían incorporarse para ampliar el panorama de reacciones políticas al resultado.

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México ahora espera rival para los octavos de final, que saldrá del cruce entre Inglaterra y República Democrática del Congo, programado para este miércoles.

¿Quieres que agregue las reacciones de otros políticos si me compartes sus publicaciones, o prefieres que la deje así con el enfoque centrado en Téllez y el antecedente de la embajada?

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