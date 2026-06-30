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México pidió ampliar vigencia del T-MEC por 16 años tras revisión, pero depende de EEUU, revela Sheinbaum

México y Canadá ya firmaron su postura ahora falta la respuesta de EE.UU. Esto se sabe hasta ahora

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En su conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México ya firmó su posición para que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se amplíe por 16 años más, de cara al proceso de revisión que arranca formalmente este verano. La carta con esta postura debía firmarse antes de este miércoles.

Hasta el momento, Canadá ya respondió a través de su Secretario de Economía, mientras que la respuesta de Estados Unidos sigue pendiente.

En su conferencia matutina, la mandataria federal dice que el gobierno mexicano entrega una carta con su planteamiento rumbo a la revisión que inicia este verano y que debía suscribirse antes de este miércoles

Aquí está el párrafo con el contexto de las declaraciones de Trump incorporado:

¿Qué pasa si Estados Unidos no acepta los 16 años?

La interrogante cobra fuerza luego de que el presidente Donald Trump sembrara dudas sobre el futuro del Tratado. “No sé si voy a renovarlo porque, para ser sincero, a Estados Unidos le va mucho mejor”, declaró el mandatario desde el Despacho Oval, al asegurar que su país no necesita los autos, la energía ni los productos de México y Canadá, y que ambos socios “tienen que tratarnos mejor” ante los déficits comerciales que, dijo, debería tener Washington a su favor.

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Pese a este tono desafiante, el propio Tratado contempla una salida si Estados Unidos no decide renovar el acuerdo por 16 años: una extensión automática de 10 años, según lo establecido en el texto original. En ese escenario, lo que quedaría por definirse —incluso después de la reunión de este miércoles— es cada cuánto tiempo se realizarían las revisiones periódicas dentro de esa nueva década.

Desde la Cumbre del G7 en Francia, el mandatario plantea en París su rechazo a seguir dentro del acuerdo comercial con México y Canadá, aunque evita lanzar una amenaza directa de salida

El proceso de revisión formal

A partir de la reunión de este miércoles no se cierra el Tratado, sino que arranca un proceso de revisión formal. En esta etapa se analizará si son necesarias adecuaciones al acuerdo vigente.

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Las autoridades mexicanas explicaron que:

  • Si hubiera cambios mayores, estos tendrían que pasar por los congresos de los tres países, escenario que no se considera probable.
  • Si no hay cambios mayores, el proceso de revisión continuaría con normalidad.
  • El 20 de julio —fecha aún por confirmarse— se espera la llegada a México de un equipo del Gobierno de Estados Unidos para reunirse con el equipo del Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y dar seguimiento a la revisión.

“A los tres países nos conviene el Tratado”

Funcionarios mexicanos insistieron en que el T-MEC beneficia a México, Canadá y Estados Unidos por igual, y pusieron como ejemplo el incremento de hasta 30% en el precio de los automóviles en territorio estadounidense, derivado de aranceles relacionados con el mecanismo conocido como “Sección 232” —aplicable también al acero y al aluminio— y que no forma parte del Tratado de manera directa.

Respecto a Canadá, se destacó que ha habido avances en comercio e inversión desde la visita a México del primer ministro canadiense acompañado de un grupo de empresarios.

¿Tiene que ver con la elección en EE.UU.?

Cuestionados sobre si las declaraciones del Gobierno estadounidense responden al calendario electoral en ese país, las autoridades mexicanas señalaron que la postura final depende exclusivamente del Gobierno de Estados Unidos, en el marco de la política de mayor proteccionismo arancelario que ha mantenido la administración de Donald Trump desde su llegada a la Presidencia.

Se subrayó además que con México ha habido más conversaciones que con Canadá, aunque no se detalló la razón específica detrás de esa diferencia.

¿Qué sigue?

  • Este miércoles se difundirá un comunicado oficial tras la reunión tripartita.
  • El jueves, el Secretario de Economía ofrecerá mayor información sobre los alcances del encuentro y los siguientes pasos del proceso.

Las autoridades mexicanas afirmaron sentirse “tranquilas” ante el proceso, al considerar que ya se cumplió con la parte que le correspondía a México, y que el resultado ahora depende de la definición que tome Washington.

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