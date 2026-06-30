José Ramón Fernández rompe el silencio tras la disculpa de David Faitelson: “Nunca la creí”

José Ramón cuestiona la disculpa de David Faitelson tras la publicación de su libro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

José Ramón Fernández, uno de los mejores comentaristas del periodismo deportivo en México, finalmente habló sobre las disculpas que su excompañero, David Faitelson, compartió delante de varias personas durante la votación del Salón de la Fama del Futbol Internacional en Pachuca.

En entrevista con Marco Antonio Regil, en Radio Fórmula, JoséRa compartió una teoría sobre las palabras de David Faitelson: asegura que le pidió disculpas después de ser aconsejado por un abogado tras lo que escribió Fernández acerca de él en su libro “El Protagonista”.

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“Nunca la creí. Porque me imagino que la empresa le dijo: “¿Fue cierto lo que dice José Ramón en su libro?”. Y seguramente él habrá dicho: “Sí”. En un consejo de abogados, me imagino. Ve y pídele perdón, porque si no, te va a fastidiar", dijo en la entrevista.

“Esto te fastidia, te puede costar el trabajo. Nunca la sentí sincera. Cuando alguien te dice: “Para mí fuiste mi padre, fuiste el creador de, de lo que soy yo”. Pues dices: “Bueno, si ya lo habías dicho antes, ¿Por qué hablas mal de uno? Ya te fuiste, adiós", sentenció José Ramón.

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¿Qué le dijo David Faitelson a José Ramón Fernández?

El periodista ofreció disculpas a José Ramón en Pachuca. (TW David Faitelson)

Durante la ceremonia para el Salón de la Fama, David Faitelson solicitó una oportunidad para volver hablar con José Ramón Fernández luego de su polémica salida de ESPN para formar parte del equipo de TUDN, rumbo a los Juegos Olímpicos 2024 y el Mundial 2026.

Al tener la palabra, Faitelson se dirigió a José Ramón, quien se encontraba en la primera fila para expresar lo siguiente: “Quiero extenderle la mano a mi maestro. Pueden haber pasado muchas cosas, soy un hombre agradecido y siempre lo voy a ser”.

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“Públicamente, si en algún momento me equivoqué José Ramón, yo de todo corazón, porque muchos años estuvimos juntos y en realidad usted fue como un padre para mí, yo lo veo a los ojos y me equivoqué, agradezco mucho me hayan dado esta oportunidad, yo la pedí, no estaba nada preparado, pero yo creo que en la vida siempre hay que levantarse y dar la cara y yo me equivoqué“.

“Usted me conoce bien, fue un padre para mí. Estuve mucho tiempo juntos en las buenas y en las malas. Pasamos muchas batallas juntos y al final del día creo que yo me quedo siempre con la parte positiva de las personas. Le ofrezco una disculpa a José Ramón si en algún momento lo ofendí. Usted es mi maestro. Gran parte de lo que soy hoy se lo debo a usted, mi familia también. Y absolutamente nada. Le ofrezco una disculpa", concluyó David Faitelson.

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José Ramón y Faitelson, una relación laboral que no acabó en buenos términos

David Faitelson (izquierda) con José Ramón (derecha) durante un programa de ESPN.

La comunicación entre José Ramón Fernández y David Faitelson disminuyó radicalmente cuando el segundo anunció que se iría a trabajar a TUDN cuando en la mesa de ESPN aseguró que “jamás iría a esa empresa”, lo cual se tomó como un acto de traición hacia su padre adoptivo.

Fernández trabajó con David Faitelson por casi 18 años. Primero estuvieron juntos en la cadena Imevisión, misma que se convertiría en TV Azteca, donde antes compitieron por el rating de audiencia frente a Televisa, empresa en la que hoy labora el alumno de JoséRa.

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Tras su llegada a ESPN, David Faitelson siguió los pasos de José Ramón Fernández y decidió seguir su camino profesional en el Líder Mundial, donde protagonizaron fuertes debates con carácter deportivo hasta antes de separarse en octubre del 2023.

José Ramón afirma que vivieron un año muy tóxico antes de la salida de David Faitelson, con discusiones al aire y tensiones por la transición a Televisa, lo cual considera como un ejemplo de deslealtad al tiempo que señala a Faitelson por recurrir a programas de espectáculos para atacarlo en ese momento.

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Además, la participación de David Faitelson en el programa Tercer Grado Deportivo, encabezado por la periodista Denise Maerker, mientras seguía en ESPN, pudo ser el acceso para escuchar ofertas de TUDN y así dejar a José Ramón Fernández.