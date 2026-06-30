México

José Ramón Fernández rompe el silencio tras la disculpa de David Faitelson: “Nunca la creí”

El histórico periodista señala que la disculpa de Faitelson no fue sincera, al considerar que fue motivada por razones laborales y no personales

Guardar
Google icon
Ilustración a lápiz en blanco y negro de José Ramón Fernández (izquierda) en traje y gafas, y David Faitelson (derecha) señalando con cabello rizado.
José Ramón cuestiona la disculpa de David Faitelson tras la publicación de su libro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

José Ramón Fernández, uno de los mejores comentaristas del periodismo deportivo en México, finalmente habló sobre las disculpas que su excompañero, David Faitelson, compartió delante de varias personas durante la votación del Salón de la Fama del Futbol Internacional en Pachuca.

En entrevista con Marco Antonio Regil, en Radio Fórmula, JoséRa compartió una teoría sobre las palabras de David Faitelson: asegura que le pidió disculpas después de ser aconsejado por un abogado tras lo que escribió Fernández acerca de él en su libro “El Protagonista”.

PUBLICIDAD

“Nunca la creí. Porque me imagino que la empresa le dijo: “¿Fue cierto lo que dice José Ramón en su libro?”. Y seguramente él habrá dicho: “Sí”. En un consejo de abogados, me imagino. Ve y pídele perdón, porque si no, te va a fastidiar", dijo en la entrevista.

“Esto te fastidia, te puede costar el trabajo. Nunca la sentí sincera. Cuando alguien te dice: “Para mí fuiste mi padre, fuiste el creador de, de lo que soy yo”. Pues dices: “Bueno, si ya lo habías dicho antes, ¿Por qué hablas mal de uno? Ya te fuiste, adiós", sentenció José Ramón.

PUBLICIDAD

¿Qué le dijo David Faitelson a José Ramón Fernández?

El periodista habría puesto sus condiciones para poder acceder al evento.
El periodista ofreció disculpas a José Ramón en Pachuca. (TW David Faitelson)

Durante la ceremonia para el Salón de la Fama, David Faitelson solicitó una oportunidad para volver hablar con José Ramón Fernández luego de su polémica salida de ESPN para formar parte del equipo de TUDN, rumbo a los Juegos Olímpicos 2024 y el Mundial 2026.

Al tener la palabra, Faitelson se dirigió a José Ramón, quien se encontraba en la primera fila para expresar lo siguiente: “Quiero extenderle la mano a mi maestro. Pueden haber pasado muchas cosas, soy un hombre agradecido y siempre lo voy a ser”.

“Públicamente, si en algún momento me equivoqué José Ramón, yo de todo corazón, porque muchos años estuvimos juntos y en realidad usted fue como un padre para mí, yo lo veo a los ojos y me equivoqué, agradezco mucho me hayan dado esta oportunidad, yo la pedí, no estaba nada preparado, pero yo creo que en la vida siempre hay que levantarse y dar la cara y yo me equivoqué“.

“Usted me conoce bien, fue un padre para mí. Estuve mucho tiempo juntos en las buenas y en las malas. Pasamos muchas batallas juntos y al final del día creo que yo me quedo siempre con la parte positiva de las personas. Le ofrezco una disculpa a José Ramón si en algún momento lo ofendí. Usted es mi maestro. Gran parte de lo que soy hoy se lo debo a usted, mi familia también. Y absolutamente nada. Le ofrezco una disculpa", concluyó David Faitelson.

José Ramón y Faitelson, una relación laboral que no acabó en buenos términos

Especial
David Faitelson (izquierda) con José Ramón (derecha) durante un programa de ESPN.

La comunicación entre José Ramón Fernández y David Faitelson disminuyó radicalmente cuando el segundo anunció que se iría a trabajar a TUDN cuando en la mesa de ESPN aseguró que “jamás iría a esa empresa”, lo cual se tomó como un acto de traición hacia su padre adoptivo.

Fernández trabajó con David Faitelson por casi 18 años. Primero estuvieron juntos en la cadena Imevisión, misma que se convertiría en TV Azteca, donde antes compitieron por el rating de audiencia frente a Televisa, empresa en la que hoy labora el alumno de JoséRa.

Tras su llegada a ESPN, David Faitelson siguió los pasos de José Ramón Fernández y decidió seguir su camino profesional en el Líder Mundial, donde protagonizaron fuertes debates con carácter deportivo hasta antes de separarse en octubre del 2023.

José Ramón afirma que vivieron un año muy tóxico antes de la salida de David Faitelson, con discusiones al aire y tensiones por la transición a Televisa, lo cual considera como un ejemplo de deslealtad al tiempo que señala a Faitelson por recurrir a programas de espectáculos para atacarlo en ese momento.

Además, la participación de David Faitelson en el programa Tercer Grado Deportivo, encabezado por la periodista Denise Maerker, mientras seguía en ESPN, pudo ser el acceso para escuchar ofertas de TUDN y así dejar a José Ramón Fernández.

Temas Relacionados

José Ramón FernándezDavid Faitelsonmexico-noticiasmexico-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

México vs Ecuador EN VIVO: sigue minuto a minuto el duelo por el pase a octavos de final del Mundial 2026

Javier Aguirre buscará aprovechar la localía en el Estadio Ciudad de México para competir ante “La Tricolor” que también mantiene un paso perfecto en la fase de grupos

México vs Ecuador EN VIVO: sigue minuto a minuto el duelo por el pase a octavos de final del Mundial 2026

El principal error que cometes al cuidar tus suculentas y que puede secarlas por completo

Pequeños descuidos pueden afectar su desarrollo o incluso matarlas

El principal error que cometes al cuidar tus suculentas y que puede secarlas por completo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de junio: EEUU sanciona a 2 mexicanos y 9 empresas por huachicol fiscal vinculado al CJNG

Sigue las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país de este domingo con Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de junio: EEUU sanciona a 2 mexicanos y 9 empresas por huachicol fiscal vinculado al CJNG

Mundial 2026 en VIVO, México vs Ecuador: ¿Y si sí? jugadores nacionales llegan al Estadio CDMX

Los fanáticos viven el torneo como una celebración y acompañan a la Selección Mexicana en su búsqueda del pase a la siguiente ronda del Mundial 2026

Mundial 2026 en VIVO, México vs Ecuador: ¿Y si sí? jugadores nacionales llegan al Estadio CDMX

EN VIVO | Clima hoy 30 de junio para el México vs Ecuador en CDMX: activan Alerta naranja por lluvias fuertes, previo al partido

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este martes durante el partido de los dieciseisavos del Mundial 2026

EN VIVO | Clima hoy 30 de junio para el México vs Ecuador en CDMX: activan Alerta naranja por lluvias fuertes, previo al partido
MÁS NOTICIAS

NARCO

EEUU rechaza demanda de El Chapo Guzmán: juez cierra caso sobre sus condiciones en ADX Florence

EEUU rechaza demanda de El Chapo Guzmán: juez cierra caso sobre sus condiciones en ADX Florence

“El Jardinero” del CJNG logra que un tribunal admita su recurso contra extradición a EEUU

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de junio: EEUU sanciona a 2 mexicanos y 9 empresas por huachicol fiscal vinculado al CJNG

Esta era la zona de operación de “Los Sierra”, el grupo que extorsionaba mezcaleros y madereros en Michoacán

Cómo el CJNG convirtió la evasión fiscal en su mayor negocio fuera del narcotráfico

ENTRETENIMIENTO

Fátima Bosch lista para el partido México vs Ecuador: “¿Y si sí?”

Fátima Bosch lista para el partido México vs Ecuador: “¿Y si sí?”

Danna Paola reacciona a los rumores de boda con Alex Hoyer, su novio

Guillermo del Toro se convierte en parte de la Junta Directiva del Museo de la Academia de Hollywood

¿Quién es Colibrí Jiménez, la mujer que conquistó a Gabriel Soto y ahora es su nueva novia?

¿Lo volvió a hacer? Gabriel Soto presume a su nueva novia Colibrí Jiménez, mientras su ex sospecha infidelidad con ella

DEPORTES

México vs Ecuador EN VIVO: sigue minuto a minuto el duelo por el pase a octavos de final del Mundial 2026

México vs Ecuador EN VIVO: sigue minuto a minuto el duelo por el pase a octavos de final del Mundial 2026

Mundial 2026 en VIVO, México vs Ecuador: ¿Y si sí? jugadores nacionales llegan al Estadio CDMX

José Ramón Fernández nombra a Mbappé como el nuevo rey tras empatar a Messi como goleador histórico de los Mundiales

¿De dónde nació el “Y si sí”? La frase que se convirtió en el grito de esperanza de la afición mexicana durante el Mundial 2026

¿Llegarán a penales? Qué pasó la última vez que México enfrentó a Ecuador en nuestro país