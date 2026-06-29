Llueve en CDMX: las impresionantes imágenes de encharcamientos hoy 28 de junio

La lluvia de la tarde del 28 de junio provocó encharcamientos en distintas zonas de la Ciudad de México, principalmente en las alcaldías Iztapalapa, Xochimilco y Tlalpan.
Por su parte, el Jefe Vulcano Cova informó sobre el desplieuge de unidades para atender incidentes derivados de la lluvia.Una célula atiende un encharcamiento en Insurgentes Sur, a la altura de la estación de Metrobús La Joya, donde dos vehículos particulares quedaron atrapados.
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Precipitación intensa en Xochimilco, Iztapalapa y Tláhuac (@SasslaClimaMx)
Otra célula de bomberos se encuentra laborando en un encharcamiento en la Colonia Isidro Fabela, Alcaldía Tlalpan.
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