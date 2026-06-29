México

Llueve en CDMX: las impresionantes imágenes de encharcamientos hoy 28 de junio

Diversos equipos del Cuerpo de Bomberos ya laboran en Iztapalapa, Tlalpan y Xochimilco

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JefeVulcanoCova
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La lluvia de la tarde del 28 de junio provocó encharcamientos en distintas zonas de la Ciudad de México, principalmente en las alcaldías Iztapalapa, Xochimilco y Tlalpan.

Por su parte, el Jefe Vulcano Cova informó sobre el desplieuge de unidades para atender incidentes derivados de la lluvia.Una célula atiende un encharcamiento en Insurgentes Sur, a la altura de la estación de Metrobús La Joya, donde dos vehículos particulares quedaron atrapados.

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Precipitación intensa en Xochimilco, Iztapalapa y Tláhuac (@SasslaClimaMx)

Otra célula de bomberos se encuentra laborando en un encharcamiento en la Colonia Isidro Fabela, Alcaldía Tlalpan.

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