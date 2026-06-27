Sorteo Superior 2888: Resultados viernes 26 de junio del 2026 de la Lotería Nacional

Esta ocasión se hace reconocimiento al 70 aniversario de la Biblioteca Central de la UNAM. Créditos: Lotería Nacional

El Sorteo Superior reparte 17 millones de pesos divididos en dos series cada viernes a las 20:00 en el Salón de Sorteos del Edificio Édison en CDMX. Este juego, organizado por la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, se ha consolidado como uno de los más emblemáticos y populares del país gracias a su historia y a la magnitud de sus premios.

Resultados del Sorteo Superior del 26 de junio de 2026

(Cuartoscuro)

Premio mayor de 17 millones de pesos:

Premio de 1 millón 440 mil pesos:

Premio de 275 mil pesos: 58115

Premio de 275 mil pesos: 43696

Premio de 275 mil pesos: 37315

Premio de 275 mil pesos: 29702

Premio de 144 mil pesos: 59638

Premio de 144 mil pesos: 03659

Premio de 144 mil pesos: 27931

Premio de 144 mil pesos: 45517

Premio de 90 mil pesos: 44956

Premio de 90 mil pesos: 26325

Premio de 90 mil pesos: 17241

Premio de 90 mil pesos: 04013

Premio de 90 mil pesos: 05847

Premio de 90 mil pesos: 33657

Premio de 90 mil pesos: 43400

Premio de 90 mil pesos:

Premio de 90 mil pesos:

Premio de 90 mil pesos:

Reintegros

70 aniversario de la Biblioteca Central UNAM

En el marco del 70 aniversario de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Lotería Nacional emitió un billete conmemorativo para el Sorteo Superior No. 2888 de este año 2026. Esta emisión especial busca difundir la relevancia histórica de la institución, la cual inauguró sus servicios el 5 de abril de 1956 bajo la gestión del rector Nabor Carrillo.

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El diseño del billete ilustra el valor arquitectónico y artístico del inmueble, destacando el mural “Representación histórica de la cultura” realizado por Juan O’Gorman. Con este homenaje visual en los billetes de circulación nacional, se reconoce al edificio no solo como el núcleo bibliográfico de la universidad, sino también como parte del Campus Central de Ciudad Universitaria, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 2007.

La estructura del Sorteo Superior

la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, un organismo con más de 250 años de trayectoria. Se detalla cómo la lotería, fundada en 1770, destina sus ganancias a la asistencia pública y opera de forma autofinanciada Podcast generado con IA - (Cuartoscuro)

Este sorteo involucra 60,000 números (billetes) que van del 00001 al 60,000, divididos en dos series. Cada billete se compone de 20 cachitos, y los participantes pueden comprar desde un cachito hasta las dos series completas.

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El costo por jugar el Sorteo superior de la Lotería Nacional es:

Un cachito: $ 40 MXN .

Una serie (20 cachitos): $ 800 MXN .

Dos series (40 cachitos): $1,600 MXN.

Este concurso ofrece un total de 12,896 premios y reintegros, con un monto global de más de 51 millones de pesos por sorteo.

¿Cómo se cobra un premio de lotería?

Resultados de la Lotería Nacional.

Los premios deben reclamarse dentro de los 60 días naturales posteriores al sorteo. Si no se reclaman, el dinero se destina a la Tesorería de la Federación para la asistencia pública.

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Dónde cobrar:

Premios menores de hasta 10 mil pesos En expendios oficiales o puntos de venta autorizados.

Premios mayores: En las oficinas de la Lotería Nacional, ubicadas en Plaza de la República No. 117, Col. Tabacalera, Cuauhtémoc, Ciudad de México, de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas.

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Requisitos: Presentar el boleto o cachito ganador y una identificación oficial.

Impuestos: Los premios están sujetos a descuentos fiscales conforme a la legislación mexicana.

Los recursos de la Lotería Nacional

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal que se encarga de la celebración de sorteos con premios en efectivo.

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Los recursos son destinados a la asistencia pública, es decir, captar dinero para el gobierno federal y que es reorientado a procurar la igualdad aquellos mexicanos posibilidad de satisfacer por sí mismos sus urgentes necesidades.

La Lotería Nacional tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, porque no recibe recursos presupuestales del Gobierno Federal, se autofinancia con las ganancias de los sorteos que realiza.

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