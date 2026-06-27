No es No: Félix Salgado declina “en definitiva” por la gubernatura de Guerrero tras advertencia de Ariadna Montiel

Félix Salgado Macedonio declina a candidatura por Guerrero. (Fotos: Cuartoscuro)

En punto de las 18:00 horas de este 27 de junio de 2026 el registro de Morena para los aspirantes a la coordinaciones estatales de la defensa de la transformación y la soberanía quedará cerrado, sin embargo, hay a quienes el partido oficialista les cerró la puerta mucho antes, aún cuando se aferraban a la postulación, tal es el caso del senador con licencia Félix Salgado Macedonio.

Pese a que el legislador morenista insistió en sus aspiraciones durante toda la semana de registro para apuntarse al proceso por Guerrero, la dirigente nacional del partido oficialista, Ariadna Montiel, así como la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández Mora, dejaron claro que el tema de cumplir el lineamiento antinepotismo será prioridad para la contienda electoral 2027.

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Félix Salgado no se registrará por Guerrero

A través de sus redes sociales, este sábado, el legislador aseguró que la dirigente nacional se negó a su postulación por ser papá de la gobernadora Evelyn Salgado:

“Félix, yo te quiero mucho, te aprecio mucho, te estimo, pero tú sabes que aquí hay un lineamiento que se va a cumplir por mandato del Consejo Nacional, que es el que la mandata”.

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Sin embargo, el senador guerrerense comentó que a parte de Montiel, ya se le había advertido que su postulación no pasaría por el vínculo familiar:

“A mí ya me dijeron que no se puede, que no me van a admitir mi registro ni me van a mandar a la encuesta. Y yo pregunté: ¿por qué? ‘Pues tú lo sabes, Félix, tú eres el papá de la gobernadora y aquí está prohibido el nepotismo’. Bueno, está bien, son las reglas de Morena y se respetan”.

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Sin acusar a Morena de adelantarse a los tiempos electorales, pero defendiendo sus aspiraciones, Salgado Macedonio adelantó que ahora sí no irá por la candidatura al gobierno guerrerense:

“Yo dejé muy en claro, pues vamos a participar por la coordinación de los comités. Pero me dijeron: ‘No, Félix, no creo. Tú quieres ser candidato a gobernador, por lo tanto, no’. Entonces no, no pasa nada”.

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