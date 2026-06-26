Médicos anestesiólogos alertan por nuevos cobros de Cofepris para recetarios de medicamentos contra el dolor

Los especialistas advierten que las medidas aumentarán la carga burocrática y podrían retrasar la atención de pacientes con enfermedades que requieren tratamiento oportuno para el control del dolor

La Federación Mexicana de Colegios de Anestesiología A.C. (FMCA) emitió un comunicado urgente dirigido a los presidentes de los colegios y asociaciones afiliados para informar sobre las nuevas disposiciones establecidas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en torno a la emisión de recetarios destinados a la prescripción de medicamentos del Grupo 1, utilizados principalmente para el tratamiento del dolor.

De acuerdo con el organismo, la situación ha generado preocupación entre los especialistas debido a que el procedimiento, que anteriormente era gratuito y relativamente ágil, ahora incorpora el cobro de derechos y un proceso administrativo que califican como más complejo, lento y burocrático.

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La federación explicó que su presidenta, Gabriela Josefina Vidaña Martínez, sostuvo una reunión virtual con personal de Cofepris con el propósito de dar continuidad a las gestiones relacionadas con la emisión y el control de estos recetarios, indispensables para que los anestesiólogos y otros especialistas puedan prescribir determinados medicamentos sujetos a control sanitario.

Cofepris cancela trámites anteriores al 1 de abril

Como resultado del encuentro, la autoridad sanitaria notificó una serie de disposiciones que deberán aplicarse de manera inmediata.

Médicos anestesiólogos advirtieron que las nuevas disposiciones de Cofepris para la emisión de recetarios de medicamentos controlados incrementan la carga administrativa y podrían retrasar la atención de pacientes que requieren tratamiento oportuno para el manejo del dolor

Entre las medidas informadas destaca la cancelación de todos los trámites que hayan sido iniciados antes del 1 de abril del presente año. Según lo comunicado por la Federación Mexicana de Colegios de Anestesiología, Cofepris informó que dichas solicitudes fueron eliminadas del sistema, por lo que dejaron de tener validez.

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Esto significa que los médicos que habían iniciado el procedimiento antes de esa fecha deberán realizar nuevamente el trámite conforme a los nuevos lineamientos establecidos por la autoridad.

Asimismo, la federación indicó que, a partir de ahora, todos los procesos relacionados con la obtención de estos recetarios deberán efectuarse mediante el pago de derechos correspondiente.

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El nuevo procedimiento exige comprobación del pago

Además del pago obligatorio, los especialistas deberán completar un proceso adicional para validar su solicitud.

Una vez realizado el registro y cubierto el importe correspondiente, será necesario escanear el comprobante de pago y enviarlo de forma inmediata por correo electrónico para que el trámite continúe su proceso de revisión y seguimiento.

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Ante este escenario, la Federación Mexicana de Colegios de Anestesiología hizo un llamado urgente a todos sus agremiados para cumplir con cada uno de los pasos establecidos por Cofepris y evitar retrasos que puedan afectar el desarrollo de su práctica profesional.

El organismo pidió a los presidentes de los colegios estatales difundir la información entre sus integrantes para facilitar el cumplimiento de las nuevas disposiciones.

Médicos anestesiólogos advirtieron que las nuevas disposiciones de Cofepris para la emisión de recetarios de medicamentos controlados incrementan la carga administrativa y podrían retrasar la atención de pacientes que requieren tratamiento oportuno para el manejo del dolor

Anestesiólogos advierten impacto para pacientes con dolor

Aunque la federación exhortó a los médicos a ajustarse al nuevo procedimiento, también expresó su inconformidad por las implicaciones que estas medidas podrían tener tanto para los profesionales de la salud como para los pacientes.

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Los especialistas consideran que el cobro de derechos y la ampliación del proceso administrativo representan una carga adicional para quienes requieren obtener los recetarios con rapidez para continuar brindando atención médica.

A su juicio, la burocratización del trámite podría traducirse en mayores tiempos de espera para la expedición de los recetarios, lo que eventualmente afectaría la prescripción de medicamentos destinados al control del dolor.

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La Federación señaló que entre los pacientes potencialmente afectados se encuentran personas con cáncer, pacientes con quemaduras y quienes padecen diversas enfermedades o condiciones médicas que requieren tratamientos analgésicos especializados.

Asimismo, advirtió que el nuevo esquema también podría incrementar los costos de la atención, ya que el procedimiento dejó de ser gratuito y ahora incorpora pagos que antes no existían, además de nuevos requisitos administrativos.

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La Federación Mexicana de Colegios de Anestesiología reiteró que continuará dando seguimiento al tema con las autoridades sanitarias, al considerar que la disponibilidad oportuna de los recetarios constituye un elemento fundamental para garantizar la continuidad de la atención médica en pacientes que viven con dolor y requieren medicamentos sujetos a control sanitario.