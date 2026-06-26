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México acaricia el top 10 del Ranking FIFA previo a disputar los 16vos de final

La Selección Nacional escala posiciones dentro de la clasificación general gracias a su fenomenal actuación en la fase de grupos del Mundial 2026

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La Selección Mexicana acabó la fase de grupos con paso perfecto REUTERS/Pedro Nunes
La Selección Mexicana acabó la fase de grupos con paso perfecto REUTERS/Pedro Nunes

La Selección Mexicana de Futbol espera volver al Top 10 del Ranking FIFA mientras se desarrolla el Mundial 2026. El equipo de Javier Aguirre ha hecho historia en esta edición de la Copa del Mundo tras conseguir nueve puntos de nueve posibles en la fase de grupos, algo nunca antes visto en 18 participaciones del Tri varonil.

Las victorias sobre Sudáfrica (2-0), Corea del Sur (1-0) y Chequia (3-0) otorgaron al equipo mexicano un mejor sitio dentro de la clasificación oficial de las naciones afiliadas por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), a días de comenzar la ronda de eliminación directa.

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El Tricolor, previo a enfrentar a Chequia en el último juego de la fase de grupos, pasó del lugar catorce al puesto número once al sumar 1721.78 puntos, quedando por debajo de selecciones élite como Alemania, Portugal y Bélgica, quienes completaban la zona de los diez mejores equipos del mundo.

Sin embargo, con la victoria de 3-0 sobre Chequia, la Selección Mexicana puntúa 1736.01, estando por encima de Bélgica y Colombia, delegaciones que verán actividad este viernes y sábado contra Nueva Zelanda y Portugal en el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026.

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Futbolistas saludan a la afición del estadio Ciudad de México. REUTERS/Pedro Nunes
Futbolistas saludan a la afición del estadio Ciudad de México. REUTERS/Pedro Nunes

México podría encarar los 16vos de Final siendo uno de los 10 mejores del Ranking de la FIFA, pero eso se sabrá en el momento que la primera ronda termine este fin de semana. Sin importar en que lugar se sitúa el equipo nacional, este avance significa un punto trascendental para el futbol mexicano.

El ascenso del Tricolor depende de sus resultados finales en torneos que sean avalados por la FIFA así como en duelos con carácter amistoso que pertenezcan al calendario del ente rector. Mientras más avance México en esta justa de verano sus posibilidades de escalar aún más en la tabla será una realidad.

¿Cuándo fue la última ocasión que México se instaló en el top 10 del Ranking FIFA?

Julián Quiñones festeja su gol vs Chequia. REUTERS/Pedro Nunes IMÁGENES DEL DÍA DE TPX
Julián Quiñones festeja su gol vs Chequia. REUTERS/Pedro Nunes IMÁGENES DEL DÍA DE TPX

La ocasión más reciente en que México estuvo dentro del top 10 del Ranking FIFA fue en el primer semestre del año 2022, cuando ocupó el noveno puesto bajo la dirección técnica de Gerardo Martino. Ese año, el Tri cerró la eliminatoria de la Concacaf con un empate ante Estados Unidos y victorias sobre Honduras y El Salvador, lo que le permitió mantenerse unos meses entre los diez mejores del mundo hasta su penosa actuación en el Mundial Qatar 2022.

¿Cuándo vuelve a jugar México en el Mundial 2026?

El siguiente partido de la Selección Mexicana será en la etapa de 16vos de Final. El cotejo de eliminación directa está previsto para el martes 30 de junio del 2026, en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de México). El Estadio Ciudad de México será sede para el siguiente juego del Tricolor, quien espera rival en la fase definitiva.

¿A quién podría enfrentar México en 16vos de Final?

Mateo Chávez hizo gritar al estadio Ciudad de México. REUTERS/Pedro Nunes
Mateo Chávez hizo gritar al estadio Ciudad de México. REUTERS/Pedro Nunes

Los posibles rivales para la Selección Mexicana aún no están 100% definidos, pero existen diversos nombres con lo que relacionan al equipo de Javier Aguirre para confrontar en la próxima fase. Los escenarios más probables son los siguientes:

  • Ecuador es el rival con mayores probabilidades de enfrentar a México, ya que aparece en múltiples combinaciones según el sistema de clasificación de la FIFA.
  • Escocia también cuenta con posibilidades de jugar contra el Tri, sin embargo, su futuro dependerá de los resultados que faltan para completar la fase de grupos del Mundial 2026.
  • El tercer lugar del Grupo H aspira a cruzarse con México en la sección de los 32 mejores del mundo. En dicho sector; EspañaUruguayCabo Verde y Arabia Saudita podrían ocupar la plaza que los coloque como rivales del Tri.

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