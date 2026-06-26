Cámaras captan violento robo a barbería en Tultitlán: delincuentes huyen en motocicleta

Robo asalto barbería Tultitlán Edomex (especial)

La inseguridad continúa afectando a pequeños negocios en el Estado de México. Cámaras de seguridad captaron el momento en que dos sujetos ingresaron a una barbería ubicada en el municipio de Tultitlán para cometer un robo, hecho que quedó registrado en video y posteriormente fue difundido en redes sociales.

En las imágenes se observa cómo los presuntos delincuentes entran al establecimiento mientras uno de los trabajadores realizaba un corte de cabello a un cliente. De acuerdo con el video, los sujetos amenazaron rápidamente a las personas presentes y en pocos segundos comenzaron a tomar diversos objetos de valor.

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El asalto ocurrió de manera rápida y coordinada, mientras se puede ver cómo una mujer y un menor salen corriendo del local para protegerse.

Los individuos lograron apoderarse de equipos utilizados para el trabajo diario de la barbería, además de otros artículos personales y de entretenimiento.

Las imágenes de una cámara de seguridad registran un robo en una barbería de Tultitlán, Estado de México. Dos individuos con sudaderas oscuras entran al local y se dirigen a un barbero que atendía a un cliente y le roban equipo y objetos personales (Video: Tiki Barber MA)

La persona afectada informó a través de redes sociales que entre los objetos robados se encuentran máquinas y herramientas profesionales de barbería, controles de videojuegos y un teléfono celular.

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Entre los artículos sustraídos se reportaron:

Rasuradoras profesionales tipo Shaver

Máquina Instinct

Máquina Legend

Controles de PlayStation

iPhone 14 color rojo

Tras el robo, el propietario del negocio hizo un llamado a la ciudadanía y especialmente a otros barberos para ayudar a localizar los objetos y evitar que sean comercializados.

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“Se acaban de meter a robar en nuestra barbería de avenida Prados, colegas si les ofrecen una shaver, una instinc o legend, unos controles de play o un iPhone rojo 14, avísenos por favor, todo por privado, la unión hace la fuerza”, compartió la víctima mediante una publicación en redes sociales.

Piden apoyo de la ciudadanía para ubicar a los asaltantes

Se estima que tiene una edad estimada entre los 23 y 26 años (especial)

Asimismo, proporcionó algunas características físicas de los presuntos responsables con la intención de facilitar su identificación.

Según la información difundida, uno de los sujetos tendría una edad aproximada de entre 20 y 22 años y vestía un chaleco al momento del robo. El segundo individuo fue descrito como una persona de estatura baja, con una edad estimada entre los 23 y 26 años.

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Además, las víctimas señalaron que ambos presuntamente escaparon a bordo de una motocicleta color gris con negro, aparentemente una Pulsar.

La publicación también expresó la indignación y frustración de quienes trabajan en el negocio afectado, destacando el esfuerzo que representa sacar adelante un emprendimiento y el impacto económico que este tipo de delitos genera.

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“No se vale que prendan a la gente que se levanta desde temprano para llevar un sustento a su casa”, se lee en el mensaje difundido.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con este caso. Sin embargo, usuarios en redes sociales han comenzado a compartir el video y las características de los presuntos responsables con el objetivo de obtener información que pueda ayudar a las autoridades o a los afectados.

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Este caso vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por los robos a pequeños negocios en municipios del Valle de México, donde comerciantes y emprendedores continúan denunciando hechos delictivos que afectan directamente su patrimonio y su fuente de ingresos.