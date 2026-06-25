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Gobierno del Edomex capacita a policías en materia de atención a mujeres buscadoras y víctimas de violencia

La secretaria María Esther Rodríguez Hernández señaló que capacitarse es una obligación ética, no una actividad complementaria de la función pública

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Capacita Gobierno del Edomex a policías en materia de atención a mujeres buscadoras y víctimas de violencia
Capacita Gobierno del Edomex a policías en materia de atención a mujeres buscadoras y víctimas de violencia

El Gobierno del Estado de México inició en Texcoco la segunda edición del “Programa de Capacitación para el Fortalecimiento de las Funciones de la Policía de Género y las Células de Búsqueda”, una acción coordinada por la Secretaría de las Mujeres (SeMujeres) para mejorar la atención a mujeres víctimas de violencia y a familias que buscan a seres queridos desaparecidos.

La titular de SeMujeres, María Esther Rodríguez Hernández, encabezó el evento y subrayó que la profesionalización de las instituciones de seguridad constituye una herramienta indispensable para garantizar una actuación profesional, sensible y eficaz de las instancias encargadas de proteger los derechos de las mujeres.

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Capacitación como obligación ética

Para Rodríguez Hernández, la formación continua del personal no puede tratarse como una actividad secundaria dentro de la función pública. Su postura fue directa durante el evento en Texcoco.

“La capacitación no es un complemento de la función pública ni es una actividad opcional, es una obligación ética y profesional para quienes tenemos la responsabilidad de servir a la ciudadanía”, afirmó la secretaria.

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“La capacitación no es un complemento de la función pública ni es una actividad opcional, es una obligación ética" Crédito: Cortesía
“La capacitación no es un complemento de la función pública ni es una actividad opcional, es una obligación ética" Crédito: Cortesía

La funcionaria agregó que capacitarse significa estar mejor preparados para actuar con oportunidad, sensibilidad y eficacia ante las situaciones más complejas y apremiantes que enfrenta la sociedad. Con esa premisa, SeMujeres diseñó un programa dirigido específicamente a los cuerpos que tienen el primer contacto con las víctimas.

Rodríguez Hernández reconoció a las y los integrantes de las Policías de Género y las Células de Búsqueda por la naturaleza de su labor. Ambos cuerpos representan la primera puerta institucional para personas que atraviesan situaciones de violencia, vulnerabilidad o incertidumbre ante la desaparición de un familiar.

Tres objetivos centrales del programa

El programa estructura su contenido en torno a tres propósitos. El primero es fortalecer las funciones específicas de las Policías de Género y las Células de Búsqueda para que su intervención sea más precisa y oportuna.

El programa estructura su contenido en torno a tres propósitos. El primero es fortalecer las funciones específicas de las Policías de Género y las Células de Búsqueda para que su intervención sea más precisa y oportuna. Crédito: Cortesía
El programa estructura su contenido en torno a tres propósitos. El primero es fortalecer las funciones específicas de las Policías de Género y las Células de Búsqueda para que su intervención sea más precisa y oportuna. Crédito: Cortesía

El segundo es promover la coordinación interinstitucional entre las distintas dependencias que confluyen en la atención a víctimas y en los procesos de búsqueda de personas desaparecidas. El tercero es proporcionar herramientas concretas que permitan una actuación más eficiente y efectiva en beneficio de la ciudadanía.

Para cumplir esos objetivos, la capacitación aborda el marco conceptual, normativo y operativo de la perspectiva de género en la función policial, así como los delitos de género y los protocolos para su atención. La incorporación del enfoque de derechos humanos en la actuación policial apunta a garantizar una atención integral, especializada y libre de discriminación.

Tlalnepantla, Texcoco y Toluca

Esta edición del programa recorre tres municipios del Estado de México. La primera sede fue Tlalnepantla; Texcoco es la segunda parada, y Toluca recibirá próximamente la capacitación para completar el circuito estatal.

Esta edición del programa recorre tres municipios del Estado de México. La primera sede fue Tlalnepantla; Texcoco es la segunda parada, y Toluca recibirá próximamente la capacitación para completar el circuito estatal. Crédito: Cortesía
Esta edición del programa recorre tres municipios del Estado de México. La primera sede fue Tlalnepantla; Texcoco es la segunda parada, y Toluca recibirá próximamente la capacitación para completar el circuito estatal. Crédito: Cortesía

La elección de estas tres ciudades refleja una estrategia de descentralización de la formación, llevando el programa directamente a los territorios donde operan las Policías de Género y las Células de Búsqueda, en lugar de concentrar la actividad en la capital estatal.

Funcionarios que acompañaron el evento

Al acto en Texcoco asistieron representantes de las principales instancias vinculadas a la seguridad, la búsqueda de personas y la procuración de justicia con perspectiva de género.

Juan Ignacio Sanz Almirón, Director General de Políticas Públicas Municipales de la Secretaría General de Gobierno, estuvo presente junto a Nelsi Martínez Delgado, quien asistió en representación de Avelino Blanco Guido, Director General de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (CBPEM).

También participó Dilcya Samantha García Espinoza de los Monteros, Fiscal Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, cuya presencia reforzó el vínculo entre la formación policial y la respuesta judicial ante casos de violencia de género y desaparición de personas.

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