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Detienen a hombre en Edomex que cobraba 100 mil pesos por devolver un inmueble que él mismo había despojado

La investigación apunta a que el sospechoso la amenazó con un arma, pidió dinero para recuperar la propiedad y advirtió que dañaría su tienda y a su hija

Detienen a hombre en Edomex que cobraba 100 mil pesos por devolver un inmueble que él mismo había despojado. Crédito: FGJEM
Detienen a hombre en Edomex que cobraba 100 mil pesos por devolver un inmueble que él mismo había despojado. Crédito: FGJEM
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La Fiscalía del Estado de México (FGJEM) detuvo a Alexis “N” tras cumplimentar una orden de aprehensión por extorsión en agravio de una mujer a quien, según las investigaciones, le había despojado de un inmueble y luego le exigió 100 mil pesos para devolvérselo. El arresto se concretó en el municipio de Zumpango y el detenido quedó recluido en el Centro Penitenciario de la zona.

La Fiscalía ejecutó el mandato judicial e internó al acusado en el penal correspondiente, donde permanece a disposición de la autoridad judicial, que determinará su situación legal. Alexis “N” es también investigado por el delito de despojo, relacionado con los mismos hechos.

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Extorsión con arma en mano: lo que ocurrió el 12 de julio

De acuerdo con las averiguaciones del Ministerio Público, el 12 de julio de 2026 la víctima se encontraba cerrando su negocio de tienda de abarrotes cuando Alexis “N” llegó acompañado de dos personas más. El grupo la habría amenazado para exigirle 100 mil pesos a cambio de devolverle el inmueble que el detenido le había quitado con anterioridad.

Fajo de billetes de mil pesos mexicanos enrollados con liga, una llave antigua oxidada y un contrato de compra-venta de inmueble desenfocado.
Detienen a hombre en Edomex que cobraba 100 mil pesos por devolver un inmueble que él mismo había despojado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el encuentro, los sujetos advirtieron a la mujer que, si no pagaba, incendiarían su tienda. Como presión inmediata, le reclamaron 20 mil pesos en ese momento. Ante el temor de sufrir daños, la víctima les entregó dos mil pesos.

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La situación escaló cuando Alexis “N” sacó un arma de fuego tipo escuadra y le apuntó directamente. Le advirtió que, si presentaba una denuncia, regresaría para matarla junto con su hija. Tras las amenazas, los tres sujetos huyeron del lugar.

El despojo previo: diciembre de 2025 en Villas de la Laguna

Los antecedentes del caso se remontan al 8 de diciembre de 2025, cuando la víctima llegó a su domicilio en la colonia Villas de la Laguna, en Zumpango, y encontró una camioneta tipo Pick Up estacionada frente a su propiedad. Del vehículo descendió Alexis “N”, quien portaba un arma de fuego.

Al cuestionarle qué hacía en ese lugar, el hombre se negó a retirarse, amenazó a la mujer con el arma y la advirtió de no acudir a denunciar. Ante las amenazas, la víctima tuvo que abandonar el inmueble junto con su hija. La propiedad había sido adquirida mediante un crédito Infonavit.

Tras abandonar su hogar, la mujer interpuso una denuncia ante la FGJEM, lo que dio inicio formal a las investigaciones ministeriales.

La investigación que llevó a la orden de aprehensión

Al tomar conocimiento de los hechos, el agente del Ministerio Público inició las averiguaciones correspondientes e identificó a Alexis “N” como el probable responsable. Con esa información, solicitó ante un juez una orden de aprehensión por el delito de extorsión.

La solicitud fue concedida. Elementos de la FGJEM ejecutaron el mandato judicial y trasladaron al detenido al Centro Penitenciario de Zumpango, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

Situación legal del detenido

Alexis “N” enfrenta cargos formales por extorsión y es investigado de forma paralela por despojo, ambos delitos cometidos en perjuicio de la misma víctima y en el municipio de Zumpango.

Detienen a hombre en Edomex que cobraba 100 mil pesos por devolver un inmueble que él mismo había despojado. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Detienen a hombre en Edomex que cobraba 100 mil pesos por devolver un inmueble que él mismo había despojado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La FGJEM precisó que el detenido debe ser considerado inocente hasta que un juez determine lo contrario mediante una sentencia condenatoria. Será la autoridad judicial quien resuelva su situación legal en los plazos que establece la ley.

Extorsión en el Estado de México: tendencia a la baja pero aún primer lugar nacional

El Estado de México cerró 2025 como la entidad con más víctimas de extorsión en el país, con 2 mil 257 casos registrados, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Pese a encabezar la lista nacional en número absoluto, la cifra representó una caída de 37.4% frente a las 3 mil 439 denuncias contabilizadas en 2024.

La tendencia continuó en 2026: enero y febrero registraron apenas 231 denuncias, el bimestre más bajo desde 2019, cuando se contabilizaron 306 casos en el mismo periodo, de acuerdo con la FGJEM. En tasa de delitos por cada 100 mil habitantes, en cambio, la entidad no encabeza el ranking nacional: estados como Morelos, Guanajuato y Ciudad de México registran cifras proporcionalmente más altas.

Del total de extorsiones documentadas entre abril de 2025 y marzo de 2026, 3 de cada 10 ocurrieron de forma presencial. El resto se cometió por vía telefónica, medios informáticos o desde centros penitenciarios en Tamaulipas, Jalisco y Ciudad de México. Los municipios con mayor concentración de denuncias son Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec, Nezahualcóyotl y Toluca.

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