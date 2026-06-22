Incautan en México 24.400 litros de metanfetamina, la mayor cifra en mandato de Sheinbaum

Ciudad de México, 22 jun (EFE).- El Ejército mexicano y la Guardia Nacional incautaron hace unos días 24.400 litros de metanfetamina líquida en un inmueble vinculado al Cartel de Sinaloa en el noroeste del país, lo que representa la incautación más alta desde la llegada a la presidencia de Claudia Sheinbaum, en octubre de 2024.

Así lo destacó este lunes la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) a través de un comunicado en el que informó de que el operativo antidrogas se desarrolló el 19 y el 20 de junio en la ciudad de Los Mochis, en el estado de Sinaloa.

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Los militares localizaron en un inmueble 24.400 litros de metanfetamina líquida, así como 98.640 litros y 59.425 kilogramos de sustancias químicas "utilizadas para la elaboración de droga sintética".

También incautaron dos vehículos, cargadores para armas largas y municiones de diversos calibres.

"Este aseguramiento, por su magnitud, es considerado como el más grande decomiso en su tipo en la presente administración y el segundo lugar a nivel histórico, con una afectación económica a la delincuencia organizada por más de 9.000 millones de pesos (518 millones de dólares)", subrayó la Defensa.

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Por estos hechos fue detenido Jorge 'N', presunto integrante del Cartel de Sinaloa, designado el año pasado por la Casa Blanca como organización terrorista extranjera.

El sospechoso pasó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), organismo que también participó en el operativo en Los Mochis.

Desde la llegada de Sheinbaum al poder, México ha intensificado las labores de inteligencia contra el tráfico de drogas tanto por vía marítima como terrestre, en medio de la presión de Washington en materia de seguridad y la agresiva retórica de su presidente, Donald Trump.

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Sinaloa, uno de los estados con más homicidios en el país, es cuna del histórico cartel fundado por Joaquín 'el Chapo' Guzmán e Ismael 'el Mayo' Zambada, ambos presos en la actualidad en Estados Unidos.

De hecho, en Los Mochis fue detenido en 2016 el Chapo, tras su fuga de una prisión de alta seguridad unos meses antes.

El estado vive una crisis de violencia desde septiembre de 2024 a causa de la guerra interna del Cartel de Sinaloa, y su gobernador, Rubén Rocha Moya, fue acusado por EE.UU hace unos meses de colaborar con el grupo criminal Los Chapitos, liderado por los hijos de el Chapo.

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Por el momento, el Gobierno mexicano rechaza atender la petición de detención urgente contra el funcionario y justifica su negativa en la falta de pruebas contundentes en su contra. EFE