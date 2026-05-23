México

Migrantes mexicanos estarán obligados a salir de Estados Unidos para poder tramitar la Green Card

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos confirmó que la mayoría de solicitantes de la Green Card deberán regresar a México para concluir el trámite en consulados, salvo excepciones específicas por ley

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Un grupo diverso de personas, que incluye a un anciano, una mujer con un bebé y un joven, se sientan o están de pie en una sala de espera, mostrando expresiones de preocupación.
La medida implica que quienes deseen regularizar su estatus deberán regresar a su nación de origen para finalizar el procedimiento ante las autoridades consulares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estados Unidos anunció un cambio en el proceso para obtener la residencia permanente. Ahora, la mayoría de los migrantes mexicanos y de otros países deberán salir del país para completar la solicitud de la green card, según informó el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

La nueva disposición deja sin efecto la posibilidad de concluir el trámite dentro del territorio estadounidense.

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La medida implica que quienes deseen regularizar su estatus deberán regresar a su nación de origen para finalizar el procedimiento ante las autoridades consulares. De acuerdo con el USCIS, esta decisión afecta a la mayoría de solicitantes que se encuentran actualmente en Estados Unidos sin documentos migratorios válidos.

Anuncio y detalles de la nueva disposición

Siete jóvenes sentados en una sala de espera del USCIS, con carpetas y mochilas. Detrás, logo del USCIS y letrero digital con la fecha "10 de mayo de 2026".
El organismo explicó que los no inmigrantes, como estudiantes, trabajadores temporales o personas con visas de turista, vienen a Estados Unidos por un corto período y con un propósito específico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El USCIS comunicó que, desde ahora, un extranjero que se encuentra temporalmente en Estados Unidos y desea una Tarjeta Verde para la residencia permanente debe regresar a su país de origen para solicitarla, salvo en circunstancias extraordinarias.

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La institución señaló que está aplicando la ley de larga data y decisiones judiciales previas para exigir a ciertos extranjeros con visas temporales que regresen a sus países de origen para solicitar visas permanentes a través del Departamento de Estado.

El organismo explicó que los no inmigrantes, como estudiantes, trabajadores temporales o personas con visas de turista, vienen a Estados Unidos por un corto período y con un propósito específico.

Añadió que el sistema está diseñado para que se vayan cuando su visita termine y que no debería funcionar como el primer paso en el proceso de la Tarjeta Verde.

El USCIS indicó que cumplir con la ley permite que la mayoría de estos casos sean manejados por el Departamento de Estado en las oficinas consulares estadounidenses en el extranjero. Además, detalló que esta política libera recursos limitados de la agencia para enfocarse en procesar otros casos, como visas para víctimas de delitos violentos, trata de personas, solicitudes de naturalización y otras prioridades.

Cambios en el procedimiento para la green card

Mano sostiene documento con logo USCIS. Escritorio con formularios migratorios, laptop mostrando uscis.gov borroso y bandera de EE.UU. desenfocada.
Esto puede generar incertidumbre para quienes han vivido en Estados Unidos durante años. El USCIS señaló que este ajuste responde a una revisión de los lineamientos internos y busca ordenar y agilizar el proceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de este cambio, muchos migrantes podían permanecer en Estados Unidos mientras tramitaban la residencia. Ahora, el procedimiento exige que los solicitantes vuelvan a México u otros países.

Esto puede generar incertidumbre para quienes han vivido en Estados Unidos durante años. El USCIS señaló que este ajuste responde a una revisión de los lineamientos internos y busca ordenar y agilizar el proceso.

El organismo precisó que quienes inicien el trámite desde el extranjero deberán cumplir todos los requisitos y esperar la autorización para reingresar legalmente a Estados Unidos. La nueva disposición no aplica para quienes ya tienen un proceso aprobado o cuentan con un estatus protegido por acuerdos internacionales.

Argumentos y justificación del gobierno estadounidense

Grupo de jóvenes adultos sentados de espaldas en bancos metálicos de una sala de espera institucional. Al fondo, se ve el logo de USCIS en una ventanilla.
El organismo precisó que quienes inicien el trámite desde el extranjero deberán cumplir todos los requisitos y esperar la autorización para reingresar legalmente a Estados Unidos. La nueva disposición no aplica para quienes ya tienen un proceso aprobado o cuentan con un estatus protegido por acuerdos internacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobierno estadounidense argumentó que la medida pretende reducir la acumulación de solicitudes y mejorar la eficiencia administrativa.

Según el USCIS, al centralizar el trámite en los consulados fuera del país, se busca evitar fraudes y fortalecer la seguridad en el proceso migratorio.

La institución afirmó que están volviendo a la intención original de la ley para garantizar que los extranjeros naveguen correctamente por el sistema de inmigración. El USCIS aseguró que estos cambios buscan un sistema más justo y eficiente. Las autoridades insisten en que el objetivo es optimizar los recursos y tiempos de respuesta.

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